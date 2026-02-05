農曆新年2026丨免費派發利是封及揮春！一文睇清全港環保機構/社福團體/商戶領取攻略＋港九新界派發點地址

Marf邱彥筒專訪 定位主流但思想非主流
農曆新年就快到，今年除了綠領行動繼續「利是封回收重用大行動」，免費派發「新生利是封」外，還有多個社福團體和商戶免費送出利是封和揮春！本文整理2026年免費領取利是封的最新情報，與大家過充滿祝福的馬年！
綠領行動利是封回收重用大行動 126個地點派新生利是封
綠領行動每年舉辦「利是封回收重用大行動」，將收集得來的利是封經人手篩選、分類及重新包裝成「新生利是封」，免費派發給市民。
今年綠領行動與43個蜆殼油站、商場、屋苑、社福機構及議員辦事處合作，提供126個地點，由即日至2月16日派發「新生利是封」，與大家過一個環保又歡慶的農曆新年！
香港遊樂場協會 超過20個派發點派利是封及揮春
香港遊樂場協會採用彩雀、花卉及蝴蝶作為主要元素，象徵希望、綻放和豐盛，設計出精美的賀年利是封及揮春。只要追蹤 HKPA 香港遊樂場協會 Facebook 及 Instagram @hkpa1933 專頁，於遊協各區服務單位出示已完成追蹤頁面，即可免費領取精美利是封（1套10個）及揮春（1式2款）！
大生生活超市 換領限量達摩利是封+吉祥揮春
大生生活超市送出超可愛「達摩造型利是封」(一包兩個)及色彩繽紛「雙面設計揮春」(一套兩款)，只要完成簡單任務即可到門市免費領取！
門市換領揮春：
Like @大生生活超市 DS Groceries FB/IG 專頁，讚好指定Facebook帖文
向店員出示相關證明，即取「吉祥揮春」一套
換領利是封：
指定Facebook帖文留言寫低祝福語及Tag 2位朋友
登記成為大生DS APP會員，收到連結領取APP兌換券
到分店免費兌換「達摩利是封」
彩星中心、世紀廣場 送馬年揮春及利是封
只要親臨彩星中心或世紀廣場，即可免費領取精美的馬年揮春和利是封，為新一年添上滿滿喜慶和祝福！
派發地點：
尖沙咀彌敦道23-25號彩星中心大堂
中環德己立街1-13號世紀廣場大堂
綠在粉嶺 派環保利是封
由即日起至2月22日，街坊可到綠在粉嶺回收便利點領取利是封，每人每日可取2疊。利是封在去年收集得來，當中較新淨的利是封在今年作重用。而在2月23日至3月22日期間，綠在粉嶺亦會收集利是封作明年重用用途。
綠在粉嶺回收便利點位置：粉嶺百和路88號花都廣場1樓A111號舖
