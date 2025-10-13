麵包食譜｜黑芝麻法式麵包球

COOKING BUBU】黑芝麻法式麵包球 歡迎訂閱 Cooking bubu Youtube頻道 https://m.youtube.com/channel/UCF4nXJ4DQgEof3hbPotejVA Youtube食譜影片 https://youtu.be/pAMAQklqGDw

製作時間: 1小時以上

份量人數: 3-4人



食材

高筋麵粉 250g

酵母 3g

糖 15g

鹽 3.5g

橄欖油 18g

冷水 145‌～150g

黑芝麻 17g

牛油 適量





作法:

1 ：

除黑芝麻和牛油外 其他材料手揉/放入廚師機 途中再加入黑芝麻 再揉均，揉成有韌性的出厚膜的麵團即可 完成後包上保鮮膜 進行第一次發酵（約45分鐘）直到麵團兩倍大。

2 ：

完成後 將麵團排氣 再分成8等份小球後 包上保鮮膜 再休息15分鐘

3 ：

然後將麵團造型 排氣再滾圓 之後放上墊上牛油紙的烤盤 包上保鮮膜 再進行第二次發酵（約45分鐘-1小時）

4 ：

然後在麵團上灑上麵粉 再用麵包刀在麵團面上?一下 再放上牛油

5 ：

放入焗爐 並噴水兩下 然後200度焗17-20分鐘

6 ：

完成





- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/50977

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com