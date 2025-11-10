大閘蟹食譜｜大閘蟹糯米飯

提起秋天美食大家第一時間會想起d咩？當然就係飽滿爆膏的大閘蟹啦～ 除左普通清蒸外，其實仲可以整個又打卡又好味的大閘蟹糯米飯，一齊入來睇下點整啦～

製作時間: 30分鐘內

份量人數: 3-4人



食材

大閘蟹 2-3隻

陳醋 適量





作法:

1 ：



事先預備好炒好的糯米飯?並在放在竹籠上鋪好

2 ：

大閘蟹清洗乾淨，抹乾，保留1隻完整蟹蓋，其他蟹身斬成2件放在糯米飯上

3 ：

蒸15~18分鐘，再將蟹肉及蟹膏取出撈好，再放上少量的陳醋調味即可

4 ：

