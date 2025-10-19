湯水食譜｜Cici安心寧神湯水 赤靈芝太子參茯神湯

赤靈芝能安心寧神，適宜心神不寧，而茯神健脾之餘，亦能安神，cici飲後真係可以一覺瞓到天光，大家快啲試下啦 !

製作時間: 1小時以上

份量人數: 1-2人



食材

赤靈芝 5錢

有心茯神 1両

太子參 5錢

蓮子 1両

百合 1両

麥冬 5錢

茨實 5錢

圓肉 8粒

蜜棗 2斤

豬展 半斤

清水 2000毫升





作法:

1 ：



將所有材料 (除了百合) 放入鍋中，倒入清水，煲滾後用中火煲30分鐘後，轉小火煲1小時，之後加入百合煲約30分鐘，加入少許鹽調味，即成。

- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/50804

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com