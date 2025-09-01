甜品食譜｜可麗露 Canelé

最近去左一間5星級酒店，見到一粒都賣緊$40，其實在家自己都輕易做到架? 焗起後耐心地等，等到室溫先享用。硬脆、呈深焦糖色的外殼，一口咬開，內裏係濕潤、輕柔、軟綿的，真係好好食? 更多食譜分享: My Instagram:??‍? https://www.instagram.com/cookandbakelady My Facebook: https://www.facebook.com/cookandbakeladyy 喜歡請比Like及Follow我既IG&FB?

製作時間: 1小時以上

份量人數: 5-6人



食材

全脂牛奶 500g

香草莢 1條

全蛋 2隻

蛋黃 2個

糖粉 200g

無鹽牛油 50g

低筋麵粉 100g

黑蘭姆酒 15g





作法:

1 ：



放涼切開一半看內餡組織

- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/51690

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com