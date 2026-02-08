肉醬意粉食譜｜意式肉醬意粉/Pasta Bolognese

今次我做嘅意粉係 義大利波隆那肉醬麵, 根據嘅係Marcella Hazan嘅食譜為煮,Marcella Hazan係上世紀其中一個出名嘅意大利廚藝作家, 佢可以比美法國菜作家Julia Child. 佢哋兩個都是把歐洲菜式帶入美國,從而普及全世界!佢哋的食譜有一個共通點,就係好多文字冇圖片,如果你有基礎嘅廚藝知識會比較容易上手! 如果唔係試多幾次都可以做到出嚟! https://www.facebook.com/profile.php?id=100057341084122

製作時間: 1小時以上

份量人數: 7-8人



食材

碎牛肉 400克

碎豬肉 200克

番茄 500克

洋蔥 400克

胡蘿蔔 200克

西芹 200克

淡忌廉蛙或牛奶 1.5 杯

白葡萄酒 1.5 杯

肉豆蔻 1/8 茶匙

番茄膏 2 湯匙

鹽 需要時添加

胡椒 需要時添加

帕馬森芝士 需要時添加

牛油 20克





作法:

1 ：

將西芹的纖維剝去。 胡蘿蔔去皮切粒 將西芹和洋蔥切成粒。 蕃茄去皮切粒

2 ：

在一個大鍋中，用油和牛油炒洋蔥至透明。加入胡蘿蔔和西芹粒。然後加入牛碎豬肉碎牛肉，炒至顏色變化。

3 ：

用鹽和胡椒調味。倒入淡忌廉，煨至剩下少量液體。液體減少時加入肉豆蔻。

4 ：

加入白葡萄酒，煮至酒精揮發。 加入番茄。加入番茄膏以增添風味。

5 ：

煨1.5小時，定期攪拌以防止燒焦。如有需要，添加半杯水。

6 ：

再煨1.5小時後，醬汁會變得非常濃郁。用鹽和胡椒調味。

7 ：

將意大利麵在鑊中加熱與油、煮意大利麵的水和肉醬混合在一起。

8 ：

將意大利麵放在盤子上，加入額外的醬汁和一些帕馬森芝士。如有需要，可以加入橄欖油和香菜碎。





