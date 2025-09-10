氣炸鍋食譜｜氣炸脆皮燒肉

超市買到一舊正正方方豬腩肉，最適合整氣炸燒肉，即日買即日整，無需雪過夜，更加方便衛生。文迪私人廚房的facebook專頁會有更多食譜又或短片觀看。 https://m.facebook.com/profile.php?id=1544226955848255

製作時間: 1小時以上

份量人數: 3-4人



食材

豬腩肉 約1斤半

粗鹽 適量（雜貨舖散裝粗鹽

海鹽 少許

【醃料】玫瑰露酒 2茶匙

【醃料】五香粉 1茶匙

【醃料】糖 1茶匙

【皮水】白醋 3茶匙

【皮水】梳打粉 1/3茶匙





作法:

1 ：



豬腩肉沖洗乾淨，用廚紙索乾水份，灑上一層海鹽 鹽搽勻豬皮表面，靜待10分鐘，用廚紙索乾豬皮水份攪勻）

2 ：

重複步驟： 灑鹽➡️靜待10分鐘➡️索乾豬皮水份

3 ：

醃料混合攪勻（玫瑰露酒加入➡️糖➡️五香粉混合攪勻）

4 ：

醃料混合後，搽在豬肉（紅肉）表面，醃料不搽豬皮

5 ：

將豬腩肉放入雪櫃冷藏，豬皮向上，不用包保鮮紙或蓋蓋，冷藏醃製最少三小時

6 ：

從雪櫃取出豬腩肉，用鬆肉針插豬皮表面，針孔越多越好

7 ：

皮水混合攪勻（白醋加入➡️梳打粉攪勻），皮水掃在豬皮表面，靜待5分鐘

8 ：

重複步驟： 掃皮水➡️靜待5分鐘

9 ：

5分鐘後，如果表面皮水未完全吸收，可用廚紙索一索皮水

10 ：

用錫紙包裹豬肉（紅肉）部分，只露出豬皮表面，用叉拮穿錫紙底部，方便排油

11 ：

風乾豬皮步驟：用空氣炸鍋爐溫設60度，時間設15分鐘

12 ：

15分鐘後，驗查豬皮表面是否乾爽

13 ：

豬皮表面放上粗鹽，鹽層需要有厚度，用手輕壓鹽層表面

14 ：

爐溫設200度，時間設25分鐘

15 ：

25分鐘後，鹽層輕易取出，如鹽層痴皮，請自行加時間，用掃掃走表面鹽碎

16 ：

再次選用爐溫200度，時間設25分鐘，如果豬皮爆花效果未達要求，請自行加時間焗製

17 ：

取出燒肉，略為攤凍，薄薄切走豬腩肉（紅肉）表面，斬件，完成。

