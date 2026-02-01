湯水食譜｜猴頭菇蟲草花百合蓮子瘦肉湯【健脾益胃、養心安神】

香港有不同的交通工具，而出名車速快的小巴，是不少乘客的選擇。惟小巴不設報站功能，下車時亦需要提早揚聲，不時有乘客打趣指「嗌有落猶如一場心理戰」。近日就有網民在社交平台分享一張貼在小巴上的告示，提醒乘客若不清楚在哪一個站下車，應在上車前禮貌地問清楚，該網民就認為小巴司機很幽默。不少內地網民分享在香港坐小巴的經歷，有網民直言因不敢搭話而到了另一個目的地。

am730 ・ 10 小時前