甜品食譜｜手工巧克力 蜜餞柑皮 中西混合版 無焗爐 (附影片)

成品: 30粒 (半圓形巧克力模具, 直徑2.7cm) 難度: 高級 (需要噴槍) 所需時間:1小時內分鐘

製作時間: 1小時以上

份量人數: 9人以上



巧克力外殼

可可脂 60g

油熔性食用色素 適量

黑/牛奶 調溫巧克力 250g



棉花糖

魚賿片 6g

熱情果果泥 66g

白砂糖 90g

葡萄糖粉 30g

葡萄糖膠 30g



食材

蜜餞日向夏蜜柑皮 適量





作法:

1 ：

詳細做法請查閱YouTube: https://youtu.be/nuVgsnXDIXE

2 ：

巧克力外殼 少許可可脂 分別與不同色素混合。留下大份可可脂與白色混合。

3 ：

巧克力外殼 先在巧克力模上，刷上顏色。(需等第一層顏色乾透，才可刷上別一層)。

4 ：

巧克力外殼 最後用噴槍，噴上白色底色。

5 ：

巧克力外殼 把已調溫的巧克力倒入模具中，敲走氣泡。去除多餘巧克力。

6 ：

[棉花糖內餡] 魚賿片先用冰水浸泡。

7 ：

[棉花糖內餡] 葡萄糖膠加熱至微溫。

8 ：

[棉花糖內餡] 熱情果果泥加熱至沸騰，加入葡萄糖粉和白砂糖。混合直到糖熔化。關火，加入魚賿片，再混合。

9 ：

[棉花糖內餡] 加入葡萄糖膠。高速打發至發白和拉絲狀。(溫度大約30-35度)

10 ：

[棉花糖內餡] (動作要快) 擠入巧克力外殼中，大約6-7成滿。

11 ：

[棉花糖內餡] 再放入剪碎的日向夏蜜柑。

12 ：

[封口] 再把已調溫的巧克力倒入巧克力膠片上，薄薄刷開。放到巧克力模上。

13 ：

[封口] 用巧克力刀刷入。作為封口。

14 ：

[封口] 待凝固後(15-30分鍾)，去除膠片。敲出巧克力 。如果不行，放入雪櫃3-4分鍾。 完成





