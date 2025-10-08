衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
湯水食譜｜羊肚菌粟米紅蘿蔔湯
只加上幾顆羊肚菌，令到湯水更甜更香。文迪私人廚房的facebook專頁會有更多食譜又或短片觀看。 https://m.facebook.com/profile.php?id=1544226955848255
製作時間: 1小時以上
份量人數: 5-6人
食材
羊肚菌 4顆
粟米 3枝
帶泥紅蘿蔔 1條
蜜棗 3粒
果皮 1角
豬展 適量
鹽 少許
作法:
1 ：
所有材料和乾淨浸菌水放入凍水內，水滾後煲兩至兩個半小時，如選真空煲先煲半小時，再放入真空煲燜幾小時，臨食時再翻滾到自己喜歡的濃度，加鹽再滾一滾即完成。
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/51308
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
