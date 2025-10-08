湯水食譜｜羊肚菌粟米紅蘿蔔湯

只加上幾顆羊肚菌，令到湯水更甜更香。文迪私人廚房的facebook專頁會有更多食譜又或短片觀看。 https://m.facebook.com/profile.php?id=1544226955848255

製作時間: 1小時以上

份量人數: 5-6人



食材

羊肚菌 4顆

粟米 3枝

帶泥紅蘿蔔 1條

蜜棗 3粒

果皮 1角

豬展 適量

鹽 少許





作法:

1 ：



所有材料和乾淨浸菌水放入凍水內，水滾後煲兩至兩個半小時，如選真空煲先煲半小時，再放入真空煲燜幾小時，臨食時再翻滾到自己喜歡的濃度，加鹽再滾一滾即完成。

