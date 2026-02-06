黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
外遊必備！上門託運行李激抵價低至$18｜順豐上門收行李兼辦登機手續、機場直接入閘＋落機取行李
順豐香港2023年首推出上門行李託運服務，一站式解決要搬重行李到機場、提早到機場辦理登機手續的煩繁程序，最適合分秒必爭的繁忙打工仔！預約服務後，順豐會派專員上門提取行李，同時為客人即場辦理登機手續，客人便可兩手揈揈去機場，直接入閘等上機，能夠有效規劃時間。
這個極方便的服務現時有激抵優惠，一件行李只要$18，適用國泰航空、香港航空及大灣區航空的乘客，即睇優惠及服務詳情！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
早8晚9上門收行李 限時激抵優惠每件$18
Klook推出超抵優惠，上門託運行李每件只要$18，此優惠可以最多託運2件行李。想輕鬆出發搭飛機，可以使用順豐上門行李託運服務，旨在幫國泰航空、香港航空及大灣區航空的乘客在屋企託運行李，直達目的地機場領取，不必再花時間在機場左等右等，慳時間又慳力！服務需要在航班起飛前14日至起飛前12小時完成預約，最遲在航班起飛前5小時安排收取行李，每日收取行李時間為早上8時至晚上9時，絕對涵蓋得到大部份航班。要留意，如乘搭前往美國或以色列的航班，就不適用這個服務。另外，服務範圍不包括大嶼山（東涌除外）、馬灣、愉景灣、離島及禁區範圍。
【新春抵DEAL - 一件行李只需HKD18】上門行李託運服務（目前僅支援國泰航空、香港航空及大灣區航空航班）
價錢：$18
親身託運 行李須符合航空公司要求
上門行李託運服務得到機管局、民航處及海關認可，而根據香港民航條例，行李託運時客人必須親身在場，順豐行李處理專員會即時辦理預辦登機手續。客人提供護照和其他相關文件供職員核對，於服務完成後簽署一份申報表作紀錄用途。如發現地址需上落樓梯或會拒絕收件，行李尺寸限制為總長度（長+闊+高）少於199cm，及單邊最長少於170cm，重量為30kg以內，最終視乎航班目的地或航空公司標準做決定，客人必須確保行李符合航空公司的要求。行李託運後，本人於飛機起飛前40分鐘抵達登機閘口即可，不用再擔心要於指定時間去到機場完成登機手續及寄行李。
非國泰/大灣區/香港航空都可上門運送行李到機場
就算不是乘搭國泰航空、香港航空及大灣區航空的旅客，都可以善用順豐上門行李託運服務，由專人從市區/運送行李到機場，然後在機場行李奇存及送遞中心認領即可，當然可以透過此服務將戰利品由機場送到家中。不過要留意，以上服務不包括大嶼山（東涌除外）、馬灣、愉景灣、離島及禁區範圍。Klook現時都有8折優惠，市區上門行李運送服務（從市區到機場）/機場行李運送服務（從機場到市區）原價$180起，折後只要$144起。
【8折優惠】市區上門行李運送服務（從市區到機場）
價錢：$144
（原價$180）
【8折優惠】機場行李運送服務（從機場到市區）
價錢：$144
（原價$180）
更多相關文章：
農曆新年2026｜馬年攝太歲全攻略！攝太歲吉日＋6大廟宇開放安排＋注意事項
黃大仙祠上頭炷香攻略2026｜嗇色園：禁帶元寶蠟燭／黃大仙祠年廿九、農曆新年開放時間＋上頭炷香人流管制安排
大埔慈山寺農曆新年免費開放｜公眾一連7日進內賞花禮佛！即睇預約方法、交通方法、入寺須知
年滿7歲可用e-道！香港永久性居民出入境過關攻略：非觸式e-道、澳門／內地自助過關登記教學
其他人也在看
過度旅遊｜富士吉田市櫻花祭取消 去年廿萬人次參觀 遍地垃圾、花園便溺｜Yahoo
日本山梨縣富士吉田市日前宣布，為避免過多遊客影響當地民眾，決定取消春季在新倉山淺間公園舉行的「櫻花祭」。
關西人氣溫泉景點10選～大阪、京都周邊的飯店也推薦給你
到日本泡溫泉可是許多觀光客的熱愛行程之一，尤其是到擁有許多人氣景點的大阪、京都關西地區，如果可以稍微排個近郊行程的話，更可以享受到多種特色溫泉！到關西泡好湯、欣賞迷人風景，再到附近景點、古蹟走走，實在是一大享受～那麼，在哪裡可以找到這些溫泉地呢？快來看看LIVE JAPAN的介紹吧！ TOP照片：PIXTA
旅遊新潮流「裸飛」熱爆歐美｜帶上護照輕裝出發！Naked Flying 3大流派不同玩法
近日旅遊界出現一個新潮流－「裸飛」（Naked Flying）！這並非要求旅客裸體登機，而是完全不帶行李就起飛。當航空公司行李費越收越貴，精明一族決定反擊，只帶電話、護照、銀包及充電線就上機。 根據國際行李運輸平台「Send My Bag」最新調查，近半數受訪者認為航空公司故意利用複雜的行李規定牟利。有37%旅客在過去一年支付過高達200澳元（約港幣1,050元）的超重費。面對這種情況，裸飛族選擇用最簡單直接的方法應付，索性什麼都不帶，將搭飛機變成如同搭地鐵般輕鬆。這股風潮已經由澳洲、美國吹到亞洲，成為Gen Z與千禧世代的旅遊新潮流。
2026 中山春節攻略｜8 大必去景點、泉眼溫泉、孫中山故居、石岐老街年味全搜羅
想體驗最濃厚嘅嶺南新年？Trip.com 幫你精選中山 8 大春節好去處，包括花卉市場、孫中山故居、石岐老街美食，仲有溫泉 Staycation 推介，助你過個熱鬧中山年！
人氣前三名「賞櫻溫泉」住宿推薦！靜岡熱海、大分別府、栃木那須，享受千年古湯與高原櫻景的感官盛宴
靜岡縣「河津櫻花 × 熱海溫泉」：從早春櫻花到溫泉暖湯，一次收進初春風景位於靜岡縣伊豆半島的河津櫻，以每年 2 月下旬即進入盛開期聞名，是日本最早登場的賞櫻代表之一。相較於常見的染井吉野櫻，河津櫻花色更為濃郁、花期也相對較長，搭配沿河綻放的景致，成為初春旅客搶...
10個從東京也能看見富士山的拍照景點！攝影愛好者必收
位於靜岡與山梨兩縣交界處的富士山有海拔3776公尺高，以日本第一高峰及最具代表性聞名日本國內外，大部份人都以為需要親自到富士山周邊才能看見富士山，但是其實在東京也是能看見富士山的！這次就要介紹10個擁有美麗富士山景致的東京攝影點，包含高層大廈、機場、公園等等，到東京玩時若是有幸遇上好天氣，不妨就到這些地方走走，將富士山雄偉又壯麗的身姿用相機及自己的雙眼好好捕捉！
初二煙花2026〡18個年初二煙花匯演地點及餐廳推介！低至$328起/早鳥優惠/180度全景天際線
初二煙花2026〡農曆新年即將到來，想與親朋好友共聚歡度新年，除了要吃團年飯、年糕及盆菜之外，當然重點節目還有大年初二（2月18日）睇煙花滿足眼球享受，絕對不容錯過！Yahoo Food精選城中18個新年煙花地點及餐廳推介，可以一邊享用美食一邊觀賞新年煙花，絕對是迎接馬年最好的開始。
澳門酒店業界人士料春節入住率料超九成
據《澳門日報》報道，澳門酒店業者表示，目前春節檔期酒店預訂率和旅行社訂單持續攀升，預計春節期間酒店入住率將超過九成，澳門旅遊市場迎來接待高峰期。 澳門酒店旅業商會會長、澳門中旅董事長張健中分析今年農曆新年有多重積極因素匯聚，包括政府籌備花車匯演、春節年宵市場等節慶活動；內地春節假期前恰逢周末，形成九日連休假期，預計內地旅客旅遊出行意願高漲，政府亦積極加強海內外宣傳，其將持續發揮作用。他預計澳門春節旅遊市場將延續強勁勢頭，出入境人次將會有顯著增加，日均預計超過15萬人次，有望較去年同期增長約兩成，旅遊經濟總體預期樂觀，並亦令業界對農曆新年市場充滿信心。 摩根士丹利發表研究報告指出，預計今年農曆新年期間澳門酒店入住率與去年10月黃金周相若，酒店平均房價較去年農曆新年則上升29%。(wl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
西銳飛機(02507)推出全新第三代願景噴氣機
私人航空公司西銳飛機(02507.HK)近日推出了其噴氣機產品線的最新演進版本:全新第三代(G3)願景噴氣機®(G3 Vision Jet®）。G3 採用頂級材料煥新機艙內飾設計,新增可容納6名成人的擴展座椅,同時配備 ATC 數據鏈及30多項優化改進功能,開啟更智能、更安全的私人航空新時代。願景噴氣機被公認為全球首款單引擎私人噴氣機,也是航空領域最暢銷的噴氣機。它以獨特的 V 型尾翼設計、寧靜寬敞的客艙、卓越的安全系統以及直觀的 Perspective Touch+™ 航電系統而聞名。西銳目前已正式開始交付 G3 願景噴氣機。西銳行政總裁 Zean Nielsen 表示:「G3 願景噴氣機體現了我們對持續創新的不懈追求、對私人航空領域的不斷投入,以及對機主們的承諾。機主們希望在享受屢獲殊榮的安全功能——如西銳整機降落傘系統®(CAPS®)和安全返回™ 緊急自動著陸系統——所帶來的安心之餘,亦能實現高效出行。G3 願景噴氣機的客艙專為卓越與舒適而設計,現提供更多座椅選擇以增強任務靈活性。西銳 Perspective Touch+ 駕駛艙採用可以減輕機師工作量的新功能,其中包括 ATC
佘詩曼盛裝打扮岀席頒獎典禮 突然跌倒嚇親網民引熱議：算工傷嗎？
內地娛樂圈盛事《微博之夜頒獎典禮》備受外界關注，TVB視后佘詩曼盛裝打扮岀席，可是她於台下突然跌倒，引起了網民熱議。
林子博怒轟英國擬收緊BNO簽證申請永居資格 直斥「拆散人地頭家」
英國推出BNO Visa計劃後，唔少港人移居當地展開新生活，但早前英國政府宣布考慮為原定「5＋1」要求（住滿5年可申請成為永久居民，多住一年可申請入籍）以外
鍾柔美扮A0終認衰 網民唔收貨：個名已經臭晒
【on.cc東網專訊】「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）去年聖誕節錯手Post出同藝人劉展霆（Eden）親密合照秒刪後，又被爆同女造型師、疑似初戀男友及昔日男友啜嘴密照，A0形象盡毀，秒變「大話精」！自變成人見人鬧後，鍾柔美近月都少有高調露面，潛水近一個月冇工開，佢
72歲李楓入住老人院近況曝光 曾兩度破產由九肚山搬到村屋居住
現年72歲嘅李楓（原名李惠歡），有「TVB御用八婆」之稱，2020年約滿離巢TVB，2023年承認已入住老人院近一年，分配到獨立房間嘅佢感謝上天眷顧，現時有三餐溫飽，同時佢亦唔覺得晚景淒涼。近日有網民喺社交網站上載李楓嘅老人院生活嘅近照，片中嘅佢留有灰白長髮，著上花紋上衣配上黑色長褲，拎住麥克風中氣十足地大唱粵曲，睇落精神。
姜濤盛傳將完約轉會 親解要打入國際市場傳聞：練好啲英文先
「聲夢傳奇」出身的炎明熹Gigi早前加盟Sony Music 大中華區，之後盛傳姜濤亦會天價加盟Sony Music，更要打入國際市場。今日（6日）姜濤出席活動親解傳聞，更指打入國際市場要先練好英文。
佘詩曼也許是「機場穿搭天才」，這3款大手袋名單快收藏：Chanel、Givenchy、Marni實用又好看
誰說機場穿搭只能舒適隨便？視后佘詩曼的機場造型，每次都是既舒服又時尚，而她最厲害的一點，就是懂得用一個有份量、有設計感的大手袋，來提升整個造型的質感與實用度！
張柏芝18歲兒子「身高破180公分」側臉超像謝霆鋒！ 母子澳洲購物如姊弟
近日有網友在澳洲雪梨巧遇張柏芝與18歲大兒子Lucas一起購物，Lucas身高目測已超過180公分，側臉輪廓與父親謝霆鋒相當相似，母子之間充滿生活感的互動引發網友討論。
消委會枸杞子│全部枸杞子檢出重金屬！位元堂性價比最高（附15款四星以上名單）
消委會枸杞子測試結果出爐！枸杞子是日常料理中常見食材，價錢便宜，功效多多，甚至受歐美地區追捧，被譽為兼備抗氧化和抗病毒功效的「超級食物」。消委會558期測試27款乾枸杞子樣本，測試發現全部樣本檢出不同種類的重金屬，當中有2款樣本的鉛含量接近香港《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》的上限，另外逾7成樣本檢出殘餘除害劑。
藥倍安心｜鄭曦琳發文指昨日遭警方拘捕 涉嫌起底罪｜Yahoo
去年夏季，聖保羅男女中學學生潘浠淳的創新科技項目「藥倍安心（MediSafe）」被指涉嫌「請槍」事件引起外界關注。事隔半年，一直跟進事件的城大學生，綽號「何文田金冬天」的鄭曦琳今日（6 日）表示，昨日（5 日）被警方以涉嫌「未獲資料當事人同意下披露其個人資料而該披露造成指名傷害」，即俗稱「起底」罪被捕。鄭曦琳說，由於案件現已進入法律程序階段，基於法律及程序考量，現階段不便就事件作出任何評論。根據《個人資料（私隱）條例》，「起底」罪最高可判囚 5 年。
《愛回家》鄭世豪轉行任企業培訓師 發福近照曝光 網民：細龍生肥了咁多
曾於《愛・回家之開心速遞》飾演「細龍生」成功入屋的鄭世豪，於2024離巢TVB，之後於社交平台透露自己轉行擔任企業培訓師。日前，有網民於馬來西亞偶遇鄭世豪，更與其合照。
【Aeon】精選超市/玩具/家品 照價再低至8折（07/02-08/02）
就快到農曆新年，AEON今個週末特別推出賀歲大激賞，場內精選電器照價再95折，精選超市產品、護膚及美妝產品、家品、玩具及精品照價再9折，HÓME CÓORDY、Living Plaza、DAISO產品、精選服飾及旅遊用品照價再8折！