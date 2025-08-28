天文台：今晚7時10分發一號戒備信號
機場快綫加價13%！這裏買單程車票低至$9.9 無須兌換實體票、QR Code快速入閘
要往返香港機場主要是機場快綫及機場巴士，但要方便快捷的話就一定揀選機場快綫。機場快綫價錢一向較貴，而港鐵在6月22日已經更新票價，增幅高達13%！想平搭的話就要趁有優惠時搶先入手，Yahoo購物專員留意到Trip.com在8月29日推出優惠，單程車票低至$9.9，即睇詳情。
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
機場快綫單程車票低至$9.9
香港機場快綫單程車票優惠每次推出都極受歡迎！又難怪，始終由香港站出發到機場單程智能車票要$110，而6月22日起更會加價至$130。Yahoo購物專員幫大家搜羅不同車票優惠，Trip.com在8月29日10am推出優惠，青衣站往機場單程車票低至$9.9，而Klook則會在8月29日9pm推出九龍站買一送一優惠，建議大家趁低價率先入手。提提大家，以上優惠車票採用QR Code入閘，無須兌換，節省更多時間！
Trip.com香港機場快綫車票優惠（電子票）香港站單程票
價錢：$9.9
開售日期：2025年8月29日10am起
4大旅遊平台都有優惠 KKday優惠最抵！
Yahoo購物專員都看過Klook、KKday、Trip.com及HopeGoo機場快綫現時的優惠價格，4個平台都有優惠，當中以Klook最平，香港站單程$84，來回也只是$151、除開每程$75.5。如在優惠推出前就要出發，現時入手都比官方價錢便宜。
Klook機場快綫車票價錢
青衣｜單程票$51起
（原價$73），來回車票$91起 （原價$130）
九龍｜單程票$74起
（原價$105），來回車票$137起 （原價$195）
香港｜單程票$84起
（原價$120），來回車票$151起 （原價$215）
使用日期：出票日起計90日內有效
KKday機場快綫車票價錢
青衣｜單程票$53起
（原價$73），來回車票$95起 （原價$130）
九龍｜單程票$77起
（原價$105），來回車票$142起 （原價$195）
香港｜單程票$84起
（原價$120），來回車票$157起 （原價$215）
使用日期：出票日起計90日內有效
Trip.com機場快綫車票價錢
青衣｜單程票$56起
（原價$73），來回車票$100起 （原價$117）
九龍｜單程票$80起
（原價$110），來回車票$131.3起 （原價$185）
香港｜單程票$95起
（原價$120），來回車票$165起 （原價$215）
HopeGoo機場快綫車票價錢
青衣｜單程票$60起
（原價$73），來回車票$97.5起 （原價$130）
九龍｜單程票$86.3起
（原價$105），來回車票$146.3起 （原價$195）
香港｜單程票$97.5起
（原價$120），來回車票$161.3起 （原價$215）
使用日期：出票日起計90日內有效
更多相關文章：
沖繩新酒店｜沖繩那覇全新星級酒店！今年7月新開幕 價錢親民、人均$284.4起 無邊際泳池/直達沙灘
日本旅遊｜沖繩10大酒店住宿推介！人均低至$295 沖繩最大泳池設施/沖繩小希臘無邊際泳池/任飲生啤+任歎岩盤浴
日本室內遊樂場5大推介！涼冷氣放電一流 逾6萬呎電競樂園/超音鼠運動比賽/數碼影像動物競賽
韓國暴雨｜南韓200年一遇暴雨最少造成4死2傷！首爾/仁川/大田多區發暴雨警告
KKday買滿$5,000即送大阪來回機票！即睇5大優惠+精選一日遊/煙花活動/和服體驗/SIM卡優惠
台灣機票優惠｜台北來回機票最平$780有交易！台中、高雄都有平 另有Yahoo獨家優惠碼減$120
台北機票優惠｜星宇航空週年優惠買一送一！香港來回台北連稅$1,033起、暑假尾都有平
曼谷好去處｜曼谷水上樂園推介！2025年開業泰國最大空中水上樂園/泰國小迪士尼/熱帶叢林主題
東京酒店推介｜JR東日本METS酒店人均只需$267起！JR站出閘即達 24小時自助飲品吧/多款浴鹽、入浴劑選擇
深圳酒店優惠｜大梅沙灣遊艇度假酒店買1送1、2大1小人均$200.5起！海景房、雙體遊艇出海體驗、自助早餐、迷你吧
沙特超級盃8月香港大球場上演！門票$499起入場睇C朗、賓施馬
2025年訂平機票攻略！Expedia分享買機票黃金時間 星期幾預訂價錢最平/出發最抵
外國長者退休興坐遊輪環遊世界！77歲女老師花百萬買郵輪客艙、不住養老院 百日郵輪之旅每日人均只要$1,138.7起
除夕倒數2026｜澳洲跨年登上豪華遊船倒數！無遮擋觀賞悉尼港煙火表演
香港迪士尼樂園10K Weekend開始報名！全新童樂跑首次跑入樂園 即睇比賽日子/賽事項目/跑手包內容/報名方法
