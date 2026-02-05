沙薑雞食譜｜電飯煲沙薑雞

我發覺愈來愈多人喜歡用電飯煲煮餸，網上有很多電飯煲食譜，今天想用電飯煲做沙薑雞，用電飯煲蒸雞，不用看火，非常方便，電飯煲蒸出來的雞，一點都不會比用媒氣爐蒸差，一樣嫩滑多汁，很好吃！ #電飯煲蒸雞 #沙薑雞 #懶人料理

製作時間: 1小時以上

份量人數: 3-4人



食材

冰鮮雞 1隻

薑 7片

蔥 大量

紅蔥頭 5粒

醃料（雞內）：

鹽焗雞粉 1/4包

薑 1片

蔥 1札

蒜頭 5瓣

油 適量

醃料（雞外）：

鹽焗雞粉 1/4包

油 適量





作法:

1 ：



雞挖乾淨內臟，洗乾淨，抹乾表面；蔥切掉頭，分開蔥白和蔥段，紅蔥頭切成兩半，薑切片，全部紅蔥頭、大部蔥段和薑片用來鋪底；全部蔥白切粒，一根蔥扎起來，一片薑切粒，蒜頭切粒，這些加油和沙薑雞粉，攪拌均勻用來醃雞內部

2 ：

沙薑雞粉加油，攪拌均勻，這用來醃雞外部，塗抹在雞外部，用保鮮紙包着，最好放冰箱醃1晚

3 ：

電飯煲底放薑片、蔥段和紅蔥頭，放醃好的雞，按電飯煲煮飯模式，大約蒸45分鐘

4 ：

蒸的時間視乎雞隻大小

- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/55104

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com