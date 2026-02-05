Marf邱彥筒專訪 定位主流但思想非主流
沙薑雞食譜｜電飯煲沙薑雞
我發覺愈來愈多人喜歡用電飯煲煮餸，網上有很多電飯煲食譜，今天想用電飯煲做沙薑雞，用電飯煲蒸雞，不用看火，非常方便，電飯煲蒸出來的雞，一點都不會比用媒氣爐蒸差，一樣嫩滑多汁，很好吃！ #電飯煲蒸雞 #沙薑雞 #懶人料理
製作時間: 1小時以上
份量人數: 3-4人
食材
冰鮮雞 1隻
薑 7片
蔥 大量
紅蔥頭 5粒
醃料（雞內）：
鹽焗雞粉 1/4包
薑 1片
蔥 1札
蒜頭 5瓣
油 適量
醃料（雞外）：
鹽焗雞粉 1/4包
油 適量
作法:
1 ：
雞挖乾淨內臟，洗乾淨，抹乾表面；蔥切掉頭，分開蔥白和蔥段，紅蔥頭切成兩半，薑切片，全部紅蔥頭、大部蔥段和薑片用來鋪底；全部蔥白切粒，一根蔥扎起來，一片薑切粒，蒜頭切粒，這些加油和沙薑雞粉，攪拌均勻用來醃雞內部
2 ：
沙薑雞粉加油，攪拌均勻，這用來醃雞外部，塗抹在雞外部，用保鮮紙包着，最好放冰箱醃1晚
3 ：
電飯煲底放薑片、蔥段和紅蔥頭，放醃好的雞，按電飯煲煮飯模式，大約蒸45分鐘
4 ：
蒸的時間視乎雞隻大小
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/55104
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
其他人也在看
帶子食譜｜西蘭花炒帶子
帶子食譜｜西蘭花炒帶子
牛筋食譜｜五香枝竹炆牛筋
懶人製作,煲湯材料再做餸
湯水食譜│太子參麥冬蘋果水 祛濕健脾趕疲倦
春天濕重，太子參煲湯補而不燥，益氣健脾，止咳潤肺，還可增強抵抗力，在春天加上麥冬蘋果來煲太子參麥冬蘋果水，祛濕健脾趕疲倦，配上蘋果還可清潤得來又酸酸甜甜容易入口，如果想用來煲湯，加點瘦肉來煲1.5小時便可，即睇如何製作太子參麥冬蘋果水：
雪花酥食譜｜雪花酥做法
簡單易做，食唔停，果仁隨喜好變化，做好可以獨立包裝或者放密實盒 my youtube/ig/fb: https://www.facebook.com/ahsnakescafe https://www.instagram.com/ahsnakescafe/ https://www.youtube.com/@ahsnakescafe
海鮮闊條麵食譜｜Pizza Hut 海鮮闊條麵
大家鍾唔鍾意Pizza Hut 的焗海鮮闊條麵？ 香濃的白汁，加上海鮮，再有金黃酥脆的溶化芝士，實在令人難以抗拒。但可惜價錢貴，份量又少，自己在家也能輕鬆做到。做一大碟才夠滿足！ 可到我的Facebook 專頁，看更多食譜及英倫生活分享＞ http://www.facebook.com/MrsPsKitchen1
牛肉羹食譜｜西湖牛肉羹
牛肉羹食譜｜西湖牛肉羹
蛋卷食譜｜自製牛油蛋卷 金黃鬆脆有秘訣 兩個步驟就搞掂？
手工蛋卷近年大為流行，做蛋卷最貴的其實是心機，材料和器材倒也不是太高昂成本，但如果自己能親手整出鬆脆蛋卷，再買個靚餅盒來包裝，親朋好友收到一定大為驚喜。做蛋卷用的蛋卷板可以在上海街或網上訂購，回來清洗好再抹薄薄一層油便可以用。將粉漿加入板之後，便一直保持最小火來熱板，並不時反轉烤兩面，期間可以戴手套，用手來摸摸蛋皮是否已不黏手，只要做上兩三條便會掌握到溫度和時間。蛋卷板除了做蛋卷，還可以做雪糕蛋筒和製作法式薄餅或中式煎餅，用途也不少，即睇如何製作牛油蛋卷：
逾530款食譜合集！唔使再煩今晚食乜好 家常菜/名物/電飯煲/氣炸鍋食譜大全
煮一頓飯，通常包括湯水、小菜、甜品甚至前菜小食。如果每道菜都要查看食譜，的確是一件挺費心的事，有時還要做比較，不是每篇食譜都合適，例如份量不同，煮的方法不同也會影響菜式做出來的效果。因此Yahoo Food為大家整理了多達530道不同類型的菜式，令大家於同一篇食譜內已可以找到想煮的料理，從涼拌，主菜，到甜品都一覽無遺！即使蒸排骨食譜亦有多種款式選擇！
虎蝦食譜｜赤米蝦汁扒釀虎蝦
加入貢菜加添爽脆口感
黑芝麻酥食譜｜一口黑芝麻酥做法
賀年食品系列之 「一口黑芝麻酥」 第1次整呢款黑芝麻酥 腰果酥就整得最多，杏仁酥、花生酥、開心果酥、鹹蛋黃酥......都整過，但就係未整過黑芝麻酥 我係i herb買左樽黑芝麻醬，所以想嘗試下用黑芝麻醬黎整呢款一口酥，我係用腰果酥的食譜稍作改動，估唔到成品比腰果酥更加酥脆 鍾意黑芝麻的你快d試下整喇！！
千層糕食譜｜紅棗椰汁千層糕
賀年食品系列之 「紅棗椰汁千層糕」 對上一次整紅棗糕已經係2年前，個時係整1個長方形，今次試下整三角形件裝，外形幾特別喎！！ 整千層糕最花時間就係要逐層蒸，我總共整左8層，絕對係心機之作✌✌ 我將紅棗糊過篩2次，完成的粉漿又再過篩1次，蒸出黎的成品真係看得見的幼滑，又帶點通透 呢個千層糕冷熱食都得，翻熱食軟糯煙韌不黏牙，常溫食質感Q彈，而且紅棗味好香濃
灣仔美食｜會展中心中菜廳中庭全新裝修 必食懷舊蜜汁火方/功夫菜大良炒鮮奶（有片）
灣仔會展中心常常有不同的展覽，想在睇展前或後想醫一醫肚？推介大家一間高質中菜廳，就是有不少達官貴人都會光顧的中菜廳「中庭」。餐廳近日完成長達3個月翻新工程，環境大器優雅，餐牌亦同步更新，呈現一系列大江南北菜式。與此同時，餐廳更宣布有多年酒店中菜經驗的伍寶明師傅加盟，如此動作多多，可見餐廳野心不少，相信是希望能在低迷的經濟環境中，依然能穩如泰山。
李國麟女兒李沅沅公開造型照 被指似蔡卓妍李若彤 爸爸留言傷害性極大
現年71歲的前TVB金牌綠葉李國麟，近年積極北上發展，除了長時間帶貨還品嚐俗稱「牛屎火鍋」的牛癟火鍋，更不惜飲溫泉水或吃醃淡水蟹，賣命程度有目共睹。而其23歲女兒李沅沅（原名李沅薐）被指與蔡卓妍（阿Sa）撞樣，早前在小紅書發布造型照，被指激似阿Sa，又有點像李若彤和楊采妮，化濃妝穿上紅衣則似葉子楣，總括而言就是女神級靚女。
72歲李楓入住老人院近況曝光 曾兩度破產由九肚山搬到村屋居住
現年72歲嘅李楓（原名李惠歡），有「TVB御用八婆」之稱，2020年約滿離巢TVB，2023年承認已入住老人院近一年，分配到獨立房間嘅佢感謝上天眷顧，現時有三餐溫飽，同時佢亦唔覺得晚景淒涼。近日有網民喺社交網站上載李楓嘅老人院生活嘅近照，片中嘅佢留有灰白長髮，著上花紋上衣配上黑色長褲，拎住麥克風中氣十足地大唱粵曲，睇落精神。
大S病逝前說「想回台灣」！往機場途中心跳驟停 身體急速衰竭關鍵原因曝光
韓國KBS電視台近日在節目《名人生老病死的秘密》中，首度公開大S（徐熙媛）一年前離世時的經過。節目指出，她於2025年2月在日本感染甲型流感，病情隨後惡化為肺炎與敗血症，返台就醫途中突然心臟驟停，最終不治，享年48歲。
屯門青山男子墮崖一度捉緊大樹 直升機救起清醒送院
【on.cc東網專訊】屯門發生行山意外。今午(5日)12時10分，執法部門接報指，一名男子於青山寺徑附近行山時，意外跌落山崖，事主手部捉緊大樹待救。救援人員接報趕往現場，並通知政府飛行服務隊直升機到場協助。
滙豐擬淘汰低績效員工 部分銀行家面臨零獎金
【彭博】— 滙豐控股準備向一些銀行家發放極少獎金，甚至不排除獎金為零的情況。這家擁有160年歷史的英國銀行尋求向華爾街的競爭對手看齊，採取獎懲更加分明的「多勞多得」立場。
1989年龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明引渡回港(更新)
泰國警方周一(2月2日)以涉嫌非法入境拘捕一名潛逃37年的姓梅62歲香港男子，正安排引渡，據了解他涉及1989年西貢龍蝦灣「五花大綁」謀殺案，案發5年後一直潛逃泰國，預料明日將被引渡回港，香港警方明日下午將在機場交代案情。本港警方表示，東九龍總區刑事部正跟進調查案件。
滙控據報推動業績不佳員工離職 部分銀行家面臨零獎金
《彭博》引述消息人士報道，滙控(0005.HK)計劃在未來數周發放獎金後，鼓勵業績不佳的投資銀行及財富管理部門員工離職，當中包括董事總經理級別的員工，並準備向一些銀行家發放很少的獎金或不發放獎金，以效仿華爾街競爭對手的做法。
申請自訂車牌「YUT G0R」被拒 市民提司法覆核 引運輸署指影射首長
有市民申請自訂車牌「YUT G0R」，但運輸署指「影射某政府部門首長之俗稱」，令人推論車輛代表公共機構或政府部門，因而拒絕。市民入稟高院提出司法覆核，要求推翻決定。