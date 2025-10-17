港隊主教練韋斯活周六披甲 「陳七」做紅魔後備
Net-A-Porter波鞋大減價低至4折！老爹鞋ASICS低至$559、IU代言New Balance都有平
名牌網波鞋大減價低至4折起，包括潮人熱捧的ASICS波鞋、經典極簡返工鞋VEJA等！即看內文：
今次鞋頭們有福了，英國網購平台Net-A-Porter推出波鞋低至4折優惠！網站上除了不少波鞋會顯示歐洲當地的價格，因此價錢本身已經便宜過香港定價，網站亦不定時有高質量的波鞋折扣專區，更有機會看到有些在香港當地搶不到的聯乘款式，隨時抵上加抵。未有頭緒有哪些品牌值得入手？Yahoo購物專員為大家推介多款低至4折的波鞋品牌，包括潮人熱捧的ASICS波鞋、IU代言New Balance、經典極簡返工鞋VEJA等，大家快入手來獎勵下自己吧！
減價波鞋品牌推薦1）老爹鞋ASICS
來自日本的運動鞋品牌ASICS，獨有的老爹鞋機能外型，可以點綴日常Smart Casual造型，也能穿上這個品牌的鞋款走進戶外運動。一個鞋款可以在多種場合下穿搭，搭配出百變造型。名牌網低至5折即可入手GEL-NYC、GT-2160、GEL-KAYANO 14等熱門鞋款，當中最推介的是GEL-KAYANO 14，型格金屬色設計，是一對非常適合戶外活動的波鞋，現在還剩少量鞋碼，立刻前往看看有沒有合適碼數！
ASICS GEL-NYC Utility leather and rubber-trimmed ripstop sneakers
6折特價：$738｜
原價：$1,230
ASICS GEL-KAYANO 14 rubber and metallic faux leather-trimmed mesh sneakers
6折特價：$699｜
原價：$1,164
ASICS GEL-KAYANO 14 rubber and metallic faux leather-trimmed mesh sneakers
6折特價：$678｜
原價：$1,130
ASICS GT-2160 faux leather-trimmed mesh sneakers
6折特價：$559｜
原價：$931
減價波鞋品牌推薦2）極簡返工鞋VEJA
簡約素色風格的VEJA雖然沒有太多花巧設計，卻受到許多返工人士追捧！因為鞋款外型長青經典，質感超好還百搭易襯，而且鞋底也舒適好穿。這次Net-A-Porter罕見推出的半價優惠，相信這次好快就會售罄，不妨按此看一看仲有冇貨。採用柔滑皮革製成的Volley平底鞋，無論搭配休閒牛仔褲、還是搭配西裝褲都非常得體！
VEJA Volley leather and suede-trimmed canvas sneakers
5折特價：$720｜
原價：$1,440
減價波鞋品牌推薦3）IU代言New Balance
不少讀者喜愛的New Balance，在Net-A-Porter也有低至6折的優惠。女神IU加持過的同款未來主義風老爹鞋1906、復古球鞋475等，6折後$516起即可擁有！各位New Balance迷，相信不用多說，已經看到這個價格有多抵買。不過唔知個優惠幾時完，提提大家把握機會入手，約上家人朋友一起團購回家！
NEW BALANCE 1906 rubber, leather and shell-trimmed mesh sneakers
6折特價：$745｜
原價：$1,241
NEW BALANCE 1906 rubber-trimmed metallic leather and mesh sneakers
6折特價：$722｜
原價：$1,203
NEW BALANCE 475 leather-trimmed mesh and suede sneakers
6折特價：$516｜
原價：$860
減價波鞋品牌推薦4）HOKA ONE ONE低至6折
跑季開始，加上各種跑步比賽即將到來，各位跑手現在已經要開始練跑，才能在賽場上「破PB」（指某一距離的個人最佳成績：Personal Best）！跑鞋屆新星HOKA ONE ONE已經是不少跑手的愛鞋，但其實在沒有折扣優惠時都有少少貴，作為日常鍛鍊鞋，似乎有些奢侈。但今次小編為大家介紹最抵買優惠，在Net-A-Porter的跑鞋有低至6折優惠，最平可以$792入手厚底跑鞋Clifton 9 GTX，折後價格超級親民，款式剩下不多，抓緊時間選購！
HOKA ONE ONE Clifton 9 GTX TS rubber-trimmed mesh sneakers
6折特價：$792｜
原價：$1,319
HOKA ONE ONE Stinson EVO OG rubber-trimmed mesh sneakers
6折特價：$815｜
原價：$1,358
更多平價鞋款推介
AUTRY Flat Low leather-trimmed suede sneakers
4折特價：$606｜
原價：$1,513
ADIDAS ORIGINALS Adizero Adios OG rubber-trimmed mesh sneakers
4折特價：$410｜
原價：$820
