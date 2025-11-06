雙11優惠｜全球酒店優惠一覽！
公仔麵食譜｜XO醬海鮮炒公仔麵
支持香港製造！今次整嘅XO醬海鮮炒公仔麵，除咗有蝦仁同魷魚之外，仲有香港製造鮑魚XO醬、醇鮮頭抽、頭遍老抽，輕易將茶記美食推上另一個層次！
製作時間: 30分鐘內
份量人數: 1-2人
食材
蝦仁 75克
魷魚仔 50克
大光麵 1個
淘大鮑魚XO醬 2湯匙
淘大原釀醇鮮頭抽 2茶匙
淘大翕仔頭遍老抽 1茶匙
紅燈籠椒 1/2個（切絲）
洋蔥 1/8個（切絲）
蔥 2棵（切段）
作法:
1 ：
材料
2 ：
蝦仁及魷魚圈炒熟後盛起
3 ：
大光麵下滾水煮1分鐘，盛起瀝水
4 ：
燒熱鑊，下洋蔥絲及紅椒絲炒香
5 ：
下淘大XO鮑魚醬炒香
6 ：
下大光麵、蝦仁及魷魚炒勻
7 ：
下生抽調味
8 ：
下老抽上色
9 ：
下蔥段拌勻上碟即成
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/55163
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
