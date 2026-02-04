市建局向 1,700 名宏福苑業主發放樓宇更新全額資助
牛筋食譜｜五香枝竹炆牛筋
懶人製作,煲湯材料再做餸
製作時間: 1小時以上
份量人數: 3-4人
食材
牛筋 1000克
枝竹 70克
豆卜 70克
冬菇 30克
松茸菇 15克
薑片 少許
蒜頭 少許
乾蔥 少許
辣椒粒 少許
花椒八角 少許
冰糖 少許
白醋 1 湯匙
雞粉 1'1/2 茶匙
胡椒粉 少許
蔥段 少許
作法:
1 ：
薑片,蒜頭,乾蔥
2 ：
花椒八角
3 ：
辣椒粒
4 ：
冰糖
5 ：
蔥段
6 ：
枝竹
7 ：
將枝竹浸軟切小段
8 ：
冬菇,松茸菇已煲過湯, 將冬菇 , 松茸菇切片
9 ：
牛筋已煲過湯, 將牛筋切小件
10 ：
爆香蒜頭 , 乾蔥 , 薑片 , 辣椒粒放入牛筋 , 冬菇片 , 松茸菇 , 贊入黃酒兜炒 .
11 ：
加水至浸過面 , 放入冰糖 , 花椒八角 , 胡椒粉 , 雞粉 , 白醋中火煮滾 , 再轉中細火炆煮 1 小時 , 放入枝竹 , 豆卜炆多45 分鐘 , 熄火焗 30 分鐘 ,
12 ：
上碟前放入蔥段 , 完成 .
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/55216
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
