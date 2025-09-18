Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

十一國慶煙花2025｜銅鑼灣柏寧酒店煙花匯演派對！空中花園俯瞰精彩煙花、暢飲啤酒及紅白酒

國慶煙花匯演將於10月1日晚上8點在維港上空舉行，想約三五知己chill住飲幾杯兼睇煙花，銅鑼灣柏寧酒店就舉辦國慶煙花匯演DJ派對，於Harbour & Windsor及28樓的天台花園有精彩的DJ表演，同時可盡情享受音樂與美味小食，派對期間無限量添飲汽水、啤酒和紅白酒，加上精彩的煙花表演，肯定是個難忘的夜晚！

每位$350、1小時酒水無限暢飲

國慶放假約人去街，夜晚可以直落睇煙花匯演。想找一個方便又不擠逼的地方，不妨考慮位於銅鑼灣的柏寧酒店，在銅鑼灣中心地帶、酒店28樓的天台花園就能觀賞到一覽無遺維港夜景及海面盛放的煙花，簡直是最佳位置！每人$350即可於夜晚7:30pm入場，1小時無限暢飲啤酒、紅白酒及汽水，還提供各款美味小食，直到國慶煙花匯演完結為止。

柏寧酒店空中花園煙花派對

優惠價：$350/位

日期：2025年10月1日（星期三）

時間：7:30pm-8:30pm (煙花表演時間為8pm)

由空中花園俯瞰精彩煙花匯演（圖：柏寧酒店）

國慶煙花於10月1日8pm開始（圖：柏寧酒店）

香港柏寧酒店

地址：香港銅鑼灣告士打道310號28樓（地圖按此）

交通方式：港鐵銅鑼灣站E出口，步行約3分鐘。

