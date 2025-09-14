豬頸肉食譜｜泰式燒豬頸肉 (附泰式秘製酸辣汁食譜)

泰式燒豬頸肉香口又惹味，只需預先醃好，放入焗爐或氣炸鍋烤焗，在家也能夠做出曼谷街頭的泰式風味豬頸肉，配上自家製酸辣汁更醒胃。 歡迎遊覽 "小高廚房" の 蜜蜜煮 添煮意 ♥ FACEBOOK專頁 ♥ http://www.facebook.com/siugokitchen

製作時間: 30分鐘內

份量人數: 1-2人



食材

黑毛豬豬頸肉 300克

【醃料】乾葱碎 1湯匙

【醃料】芫茜碎 1湯匙

【醃料】檸檬葉(撕碎 2片

【醃料】老抽 1/2湯匙

【醃料】米酒 1茶匙

【醃料】椰糖 / 紅糖 1湯匙

【醃料】魚露 1湯匙

【蜜糖水】蜜糖 2湯匙

【蜜糖水】清水 1/2湯匙

**伴勻





廣告 廣告

作法:

1 ：

泰式酸辣醬汁。材料：

2 ：

香茅 1支(切碎)，檸檬葉 2片 (撕碎)，乾葱碎及芫荽碎 — 各1湯匙，魚露 1湯匙，泰式辣椒粉 適量，椰糖 / 紅糖 1湯匙，指天椒 1條(切碎)，羅望子醬 1/2湯匙，涷開水 1湯匙，青檸汁 2湯匙

3 ：

** 香茅、檸檬葉、椰糖等泰式香料剁碎、搗爛或攪拌等處理方式。

4 ：

** 將所有汁料拌勻，即成。

5 ：

豬頸肉洗淨，去掉過多的脂肪，抹乾，拌入醃料醃約6小時或以上(過夜為佳)；放入雪櫃備用；烹煮前置室温30分鐘。

6 ：

在焗盆鋪上錫紙 / 牛油紙，以200度預熱15分鐘；將豬頸肉放進焗爐焗約12-15分鐘，翻去另一面繼續焗約12分鐘。

7 ：

掃上蜜糖水放回焗爐焗3分鐘；反轉另一面抹上蜜糖水再焗3分鐘，取出。

8 ：

稍涼後，將豬頸肉逆紋斜切成片，伴泰式酸辣汁享用，即成。





- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/50734

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com