海洋公園水上樂園買一送一、人均只要$155！體驗全新「水花．狂歡夜」

香港海洋公園水上樂園推出買一送一優惠，人均$155起，就可以入場暢玩27個室內外設施消消暑！而今夏夜間特別節目「水花．狂歡夜」都有門票優惠，買2送1、人均$232起。想捉緊夏天尾巴、濕身狂歡，要快手入手限時優惠啦～

香港海洋公園水上樂園有27個室內外設施消消暑！（官方圖片）

買一送一、人均只要$155！把握機會體驗今夏限定「夜場」

海洋公園水上樂園已經開園，港人可以入場暢玩27個室內外設施消消暑！夏日限定活動「Get!Splash!Go! - 日夜水花狂歡」將於6月21日至8月30日舉行，在指定週末還有全新「水花．狂歡夜」，可以在水上樂園體驗Shh! 無聲．派對、池畔Cheers、DJ in Your Area及幻光漂流等。Trip.com及Klook推出海洋公園水上樂園門票買一送一優惠，折後$310、人均只要$155，十分划算！另外，「Get!Splash!Go! - 日夜水花狂歡」入場門票都有優惠，原價每人$350起，現時3人同行人均只要$232起，可於4pm起入場，每位還送1罐指定啤酒或1杯指定無酒精飲品。

海洋公園水上樂園門票

買一送一：$310/2位（原價$576起），人均$155

按此經Trip.com購買門票

三人同行夜場票+指定飲品(16:00後入場)（提供多個選項）

價錢：$696起/3位，人均$232起

3張香港海洋公園水上樂園入場門票

每人一杯指定飲品

按此經Trip.com購買門票

【買二送一 水花•狂歡夜】入場門票 + 1罐啤酒或無酒精飲品（下午四時後入場）

價錢：$774起/3位，人均$258起

3張香港海洋公園水上樂園入場門票

1 罐指定啤酒 (只供18歲或以上人士換領)，或一杯指定無酒精飲品

按此經Klook購買門票

「激流旅程」會化身成海景Poolside Bar！（官方圖片）

「漂流探秘」夜晚會有限定LED發光水泡，讓大家體驗一場浪漫夜間漂流之旅。（官方圖片）

其中最愛歡迎的水上設立之一八彩天梯。（官方圖片）

香港海洋公園水上樂園是亞洲首個及唯一全年全天候開放的臨海水上樂園。（官方圖片）

海洋公園水上樂園

地址：香港香港仔海洋徑33號（地圖按此）

開放時間：10am-6pm（星期一至星期五）；10am-7pm（週末及公眾假期）

