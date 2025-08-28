天文台：今晚 6 時至 8 時之間發一號戒備信號
海洋公園水上樂園買一送一、人均只要$155！體驗全新「水花．狂歡夜」
香港海洋公園水上樂園推出買一送一優惠，人均$155起，就可以入場暢玩27個室內外設施消消暑！而今夏夜間特別節目「水花．狂歡夜」都有門票優惠，買2送1、人均$232起。想捉緊夏天尾巴、濕身狂歡，要快手入手限時優惠啦～
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
買一送一、人均只要$155！把握機會體驗今夏限定「夜場」
海洋公園水上樂園已經開園，港人可以入場暢玩27個室內外設施消消暑！夏日限定活動「Get!Splash!Go! - 日夜水花狂歡」將於6月21日至8月30日舉行，在指定週末還有全新「水花．狂歡夜」，可以在水上樂園體驗Shh! 無聲．派對、池畔Cheers、DJ in Your Area及幻光漂流等。Trip.com及Klook推出海洋公園水上樂園門票買一送一優惠，折後$310、人均只要$155，十分划算！另外，「Get!Splash!Go! - 日夜水花狂歡」入場門票都有優惠，原價每人$350起，現時3人同行人均只要$232起，可於4pm起入場，每位還送1罐指定啤酒或1杯指定無酒精飲品。
海洋公園水上樂園門票
買一送一：$310/2位（原價$576起），人均$155
三人同行夜場票+指定飲品(16:00後入場)（提供多個選項）
價錢：$696起/3位，人均$232起
3張香港海洋公園水上樂園入場門票
每人一杯指定飲品
【買二送一 水花•狂歡夜】入場門票 + 1罐啤酒或無酒精飲品（下午四時後入場）
價錢：$774起/3位，人均$258起
3張香港海洋公園水上樂園入場門票
1 罐指定啤酒 (只供18歲或以上人士換領)，或一杯指定無酒精飲品
海洋公園水上樂園
地址：香港香港仔海洋徑33號（地圖按此）
開放時間：10am-6pm（星期一至星期五）；10am-7pm（週末及公眾假期）
更多相關文章：
樂園門票優惠｜香港主題樂園門票優惠合集、每人低至$54！蠟筆小新互動體驗/迪士尼20周年活動/海洋公園水上樂園
迪士尼門票優惠！單次入園人均低至$304.5 入園參加香港迪士尼樂園20周年派對
香港好去處｜觀塘室內釣蝦場買1送1！每小時人均$56.7起任釣鮮蝦2/3小時、即場烹煮大擦一餐
$280就睇到Jay Fung?M+夜不同音樂體驗9月新表演陣容 一票睇勻表演、展覽，盡情享受Happy Friday
Bouncetopia by Kiztopia奧海城新店9.5開幕！佔地6千平方呎、14個遊戲區大玩無重力跳躍遊戲｜附早鳥優惠詳情
香港好去處｜首屆香港國際熱氣球節9月登場！早鳥門票優惠人均$110起 睇埋Serrini、Tyson Yoshi、RubberBand
童年回憶召喚！數碼暴龍動畫25週年紀念展 入場送角色透卡、數碼暴龍配件｜香港好去處
香港七夕好去處5選！脫單必去坪洲七姐誕/寶雲道姻緣石、拍拖推介沉浸式體驗/花漾玻璃工作坊
中秋好去處2025｜8度海逸酒店推芒果奶黃月餅工作坊！DIY迷你芒果奶黃月餅＋歎二人下午茶
其他人也在看
自助餐突發1折！沙田萬怡酒店「食力滿分自助晚餐」 人均$142起食即製迷你和牛漢堡/芝士焗龍蝦/焗阿拉斯加雪山
沙田萬怡酒店推出「食力滿分自助餐」主題，8月27日中午十二點更於KKday推1折優惠！食客即可以人均低至$142的價錢品嚐這個結合運動、美式和墨西哥風味的美味盛宴！不論是自助午餐或自助晚餐都是一樣主題，菜式包括金獎南澳洲牛肩胛肉、現場即製的迷你和牛漢堡、多款美式海鮮湯等，食客不能錯過！而且每款都極重蛋白質，就算是喜愛運動人士都適合，立即睇下文了解啦！Yahoo Food ・ 1 天前
月餅2025｜望月月餅早鳥優惠限時78折起！招牌流心奶黃月餅$178／全新特別版罐頭豬LuLu月餅（有片）
一年容易又中秋，眨下眼好快又到中秋節，大家除了要訂好團圓飯之外，點少得買盒月餅應下節！每年都爆賣的望月Patisserie La Lune月餅正式開賣，現在只要去Klook預訂更有限時低至78折優惠，當中除了招牌流心奶黃月餅外，亦有流心抹茶月餅、榴槤奶黃月餅、流心奶茶月餅、花生醬軟心月餅等，最平只需$178就買到，非常抵食！而今年望月月餅更特別推出罐頭豬LuLu月餅包裝，粉絲們絕對不能錯過！Yahoo Food小編更率先開箱各款望月月餅，想知詳情，即看內文！Yahoo Food ・ 4 小時前
林志玲自曝難學蔡依林9:30早睡！靠「一食物」臉蛋凍齡20年！
雖然無法像蔡依林一樣養成「9點半睡覺」的黃金習慣，但林志玲在自己的 IG 上也常分享維持美顏的小秘訣！她透露自己特別喜歡吃番茄，因為富含茄紅素與抗氧化營養，對於維持好氣色、讓肌膚更透亮有很大幫助。同時，她也提醒粉絲，夏天炎熱一定要多喝水，才能讓身體保持循環與水...styletc ・ 1 小時前
豬油竟翻身變健康食材？揭開BBC報道盲區與真相，戳破背後營養謬誤
香氣四溢的豬油總是被標籤為不健康的食材，然而一篇來自BBC的報道卻讓它瞬間翻身，宣稱它名列全球第8大健康食材，甚至超越了鱈魚和紫椰菜。這消息迅速席捲網絡，引發網民熱議，不少人開始好奇這麼多年來我們對豬油的成見難道都是錯的嗎？以下即揭露豬油的真實營養價值，看看豬油是否真如報道所稱那麼「健康」！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
旺角塘尾道行人天橋數十人聚集 警到場證為餐廳客飲酒談天
旺角塘尾道行人天橋周三深夜有數十人聚集，有市民感到可疑報警。警員接報到場調查證實為上址天橋底附近一間餐廳的顧客，他們於用膳後飲酒談天，但聲浪較大及人數甚多，警員提醒他們注意聲浪後收隊。警方表示，於本月27日晚上10時26分接獲報案，派員調查後案件由「求警調查」改列「投訴」處理。am730 ・ 5 小時前
H按息率狂飆近3倍 短期成交將陷冰點❓長沙灣3房兩年蒸發$190萬 .
H按今日最新報2.77厘，比對上個交易日低7點子，實際按息報4.07厘，高過封頂息率，企穩近3個月高位。現時供樓以封頂息率3.5厘計，舉例400萬元貸款額，30年還款期，月供約14,428元，比今年6月拆息低位高出24%。28Hse.com ・ 7 小時前
榮華月餅2025｜Yahoo獨家優惠價低至37折！推全新煙韌紫薯麻糬月餅/貓山王月餅$200有找
今年十月就是一年一度中秋節，買月餅是常識吧！歷史悠久的榮華餅家是不少人的選擇，但識買一定會揀有優惠的網站購買，今次Yahoo就為讀者爭取到榮華餅家獨家優惠，月餅價格更低至37折﹐有齊冰皮月餅、蓮蓉月餅跟榴槤月餅，總有一款會是你最愛！Yahoo Food ・ 10 小時前
王祖藍爆細細粒一場直播收500萬 直封「富婆」請教帶貨技巧：佢有錢過我啦
近年唔少藝人都會直播帶貨以增加額外收入，部分更透過帶貨賺到盆滿缽滿，例如細細粒（陳嘉佳）憑帶貨及擔任吃播狂吸金。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
泡泡瑪特LABUBU Mini版今晚10時開售 網上炒價驚見XXXX元 即睇搶購攻略(附連結)
【8月28日更新】泡泡瑪特(9992)近日正式「染藍」後股價創新高，其最新推出的Mini LABUBU盲盒系列「THE MONSTERS 心底密碼」將於今晚(28日)10時在多家線上平台開售，每款定價為95港元或79元人民幣，全套14隻售價1,330港元。香港玩家可透過泡泡瑪特香港官網參與抽籤或直接搶購，亦可am730 ・ 2 小時前
UNIQLO「繭型牛仔褲」是修臀神褲？梨形、蘋果形、沙漏形身材，官方教5大身型「牛仔褲穿搭法」
每個人身型都有不同優點，無論你是豐滿的梨形、纖細的長方形，還是曲線明顯的沙漏形，懂得選擇適合自己身型的服飾，往往比跟隨潮流更能真正展現個人風格。早前 Uniqlo 分享五大身型穿搭法，包括女生常見的五大身型以及男生主要的三大身型橢圓型，了解自己屬於那類身型，便能找出最適合個人身型的穿搭法及服飾。Yahoo Style HK ・ 9 小時前
無印良品在中國商標訴訟終極敗訴 不能用「無印良品」
據《日經》報道，日本生活雜貨企業「無印良品」的良品計劃公司在中國的業務，由於「無印良品」商標被中國當地企業率先註冊，早前向法院申請商標無效的訴訟，今年6月被中國最高人民法院駁回了再審請求，已經確定終極敗訴。Yahoo財經 ・ 1 天前
迷你Labubu有強勁對手？ Chiikawa「BB」、任天堂幼兒Mario殺到
泡泡瑪特Labubu 迷你版8月28日晚上在多家線上平台開售，有分析指旗下IP進入成熟收割期，加上公司執行能力強勁，未來盈利能力維持理想。之不過，熱炒的星星人、迷你Labubu，盤點市場其實有對手，原來一眾日本IP包括Chiikawa、任天堂IP已經轉為劍指幼兒市場，屆時中國小孩從小就喜愛日本IP，Labubu若不變陣，將面對激烈挑戰Yahoo財經 ・ 3 小時前
李家鼎患胃炎暴瘦廿幾磅 醫生講解三大成因 鼎爺真係中其中一項？
人稱「鼎爺」嘅李家鼎因為主持《阿爺廚房》而成為飲食達人，更加開展餐飲事業。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
「藥倍安心」風波後涉官非 潘冬平一家四口被民事控告
繼藥倍安心後，肝癌權威潘冬平再涉官非，案件涉及貝沙灣單位糾紛，原告指控滋擾及違反契約，並申請臨時禁制令。Yahoo 地產 ・ 1 天前
Taylor Swift要結婚了！甜曬鑽戒，Travis Kelce在夢幻花園裡求婚成功
Taylor Swift要結婚了！美國職業美式橄欖球運動員Travis Kelce，在夢幻花園裡向Taylor求婚成功，甜蜜爆登。Yahoo Style HK ・ 1 天前
鄭佩佩新抱患乳癌病情未受控 原和玉再次眾籌醫療費唯未如理想
已故香港資深武打女星鄭佩佩，育有3女1子。孻仔原和玉喺2022年與外籍女友Andrea拉埋天窗，翌年更誕下愛情結晶品，一家三口幸福美滿。不過喺前年11月Andrea證實患上乳癌，上年曾喺網上發起眾籌醫藥費，當時好快就達標可以接受治療。不過可惜病情未有受控，癌細胞仍然擴散，現已蔓延到乳房及腋下淋巴結，所以原和玉近日再次發起眾籌，目標係5萬美金，但眾籌未如理想，4日所籌得嘅金額不足1萬美金。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
中國多家銀行警告 信用卡資金不得用於投資股票、基金等
【彭博】— 隨著散戶紛紛湧入股市，搶搭中國1萬億美元股市上漲的列車，中國多家商業銀行正加強監管使用信用卡投資股票的客戶。Bloomberg ・ 6 小時前
12年K-pop練習生夢碎，她以法律博士譜寫人生逆轉；IU同期練習生、差點以Wonder Girls出道
K-pop 的練習生制度以競爭激烈聞名，無數年輕人將青春押注其中，卻未必能等到出道機會。韓裔美籍的 Gina Maeng 就是其中之一。她曾是 JYP 娛樂力捧的練習生、IU 同期練習生，被傳曾有望成為 Wonder Girls 成員，卻苦等 12 年仍未能一完歌手夢。最終她選擇放下，攻讀喬治城大學法律博士，為自己寫下一段「人生逆轉勝」的勵志故事。Yahoo Style HK ・ 10 小時前
謝霆鋒父子同遊杜拜被野生捕獲 Lucas表情動作激似爸爸被指「謝霆鋒2.0」
最近有網友於杜拜偶遇謝霆鋒與長子謝振軒（Lucas），兩父子不論是表情動作也非常相似，因此Lucas不時被指是「謝霆鋒2.0」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人 多年DJ好友盛讚溫婉性格「是我人生中的柔順劑」
90年代娛圈女神楊采妮近年甚少露面，2017年誕下孖仔嘅Charlie多數都係出席公開活動先見到佢。尋日商台DJ雲妮喺社交平台post咗一張同楊采妮嘅合照Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前