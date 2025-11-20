千層糕食譜｜椰汁斑蘭千層糕 Coconut milk and pandan layer cake

椰汁斑蘭千層糕又名拉耶糕，是東南亞流行的娘惹（華人與當地人所生的後代）糕點 ，特點是將幾種不同口味及顏色的粉漿交替蒸熟，深受當地人及香港人喜愛。今次的拉椰糕以木薯粉作主要材料，配以新鮮的斑蘭葉打汁製作，口感煙韌軟糯，可以室溫保存2天，反而放入雪櫃內會變硬，影響質感。

製作時間: 1小時以上

份量人數: 7-8人



食材

斑蘭葉 Pandan leaf 5片/leaves

椰漿 Coconut milk 400毫升/ml

粘米粉 Rice flour 40克/g

木薯粉 Tapioca flour 300克/g

糖 Sugar 240克/g

水 Water 220毫升/ml





作法:

1 ：



斑蘭葉切細段，加水放攪拌機打成汁後隔渣備用 Cut pandan leaves into small pieces and blend with water in a blender. Strain the mixture and set aside.

2 ：

木薯粉、粘米粉、椰漿、糖及水拌勻後過篩 Mix tapioca flour, rice flour, coconut milk, sugar, and water together and strain the mixture.

3 ：

將粉漿分成兩份，其中一份與斑蘭汁拌勻 Divide the mixture into two parts. Mix one part with pandan juice.

4 ：

準備ㄧ煲滾水，將已抹油的糕盆放於蒸架上 Prepare a pot of boiling water and place a greased cake pan on a steaming rack.

5 ：

加入一份綠色粉漿，加蓋中大火蒸約4分鐘至凝固 Pour in one part of the green mixture and steam on high heat for about 4 minutes until set.

6 ：

加入一份白色粉漿，加蓋中大火蒸約4分鐘至凝固 Pour in one part of the white mixture and steam on high heat for about 4 minutes until set.

7 ：

重覆加入綠色及白色粉漿及蒸熟至9-10層 Repeat the process, alternating between green and white mixture, until there are 9-10 layers.

8 ：

最後加蓋再蒸10分鐘確保全熟 Steam for another 10 minutes with the lid on to ensure the cake is fully cooked.

9 ：

放涼後脫模切件即作 Let the cake cool down and then remove from the mould. Cut into pieces before serving.

- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/54527

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com