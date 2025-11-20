Trip.com酒店減$500、機票減$200
千層糕食譜｜椰汁斑蘭千層糕 Coconut milk and pandan layer cake
椰汁斑蘭千層糕又名拉耶糕，是東南亞流行的娘惹（華人與當地人所生的後代）糕點 ，特點是將幾種不同口味及顏色的粉漿交替蒸熟，深受當地人及香港人喜愛。今次的拉椰糕以木薯粉作主要材料，配以新鮮的斑蘭葉打汁製作，口感煙韌軟糯，可以室溫保存2天，反而放入雪櫃內會變硬，影響質感。
製作時間: 1小時以上
份量人數: 7-8人
食材
斑蘭葉 Pandan leaf 5片/leaves
椰漿 Coconut milk 400毫升/ml
粘米粉 Rice flour 40克/g
木薯粉 Tapioca flour 300克/g
糖 Sugar 240克/g
水 Water 220毫升/ml
作法:
1 ：
斑蘭葉切細段，加水放攪拌機打成汁後隔渣備用 Cut pandan leaves into small pieces and blend with water in a blender. Strain the mixture and set aside.
2 ：
木薯粉、粘米粉、椰漿、糖及水拌勻後過篩 Mix tapioca flour, rice flour, coconut milk, sugar, and water together and strain the mixture.
3 ：
將粉漿分成兩份，其中一份與斑蘭汁拌勻 Divide the mixture into two parts. Mix one part with pandan juice.
4 ：
準備ㄧ煲滾水，將已抹油的糕盆放於蒸架上 Prepare a pot of boiling water and place a greased cake pan on a steaming rack.
5 ：
加入一份綠色粉漿，加蓋中大火蒸約4分鐘至凝固 Pour in one part of the green mixture and steam on high heat for about 4 minutes until set.
6 ：
加入一份白色粉漿，加蓋中大火蒸約4分鐘至凝固 Pour in one part of the white mixture and steam on high heat for about 4 minutes until set.
7 ：
重覆加入綠色及白色粉漿及蒸熟至9-10層 Repeat the process, alternating between green and white mixture, until there are 9-10 layers.
8 ：
最後加蓋再蒸10分鐘確保全熟 Steam for another 10 minutes with the lid on to ensure the cake is fully cooked.
9 ：
放涼後脫模切件即作 Let the cake cool down and then remove from the mould. Cut into pieces before serving.
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/54527
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
其他人也在看
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 15 小時前
黃家和：兩餸飯增至1200間 競爭更激烈威脅快餐店茶餐廳
政府統計處公布，8月至10月經季節性調整失業率回落至3.8%，其中經「補充勞工優化計劃」輸入勞工較多的餐飲服務業失業率由6.8%稍為回落至6.4%。香港餐飲聯業協會會長黃家和今早（20日）在電台節目中表示，從9月底開始，見到餐飲業的生意從谷底回升，因此人手需求依然存在。而出口數字，就業情況，以及旅客來港增長，對餐飲業有am730 ・ 19 小時前
深圳好去處｜深圳4大落羽松打卡景點！地鐵直達 熱門蓮花山公園、仙湖植物園天空之鏡、四海公園人流最少、荔枝公園最具古典美
踏入11月-12月，不少人飛去日韓台賞紅葉銀杏，但近在深圳其實都有不少美麗秋天景色！今次精選深圳4大觀賞落羽松的景點，包括羅湖區的深圳仙湖植物園、福田區的荔枝公園、蓮花山公園，以及南山區的四海公園，每逢11月尾至1月頭就可以看到一大片焦糖色落羽松林，景色絕不遜於日韓台，即睇深圳賞落羽松好去處！Yahoo 旅遊 ・ 17 小時前
美股日誌｜大市先揚後急回 晶片AI股全紅一股卻逆市飈
美股大反轉，三大指數先升後跌，總市值蒸發2萬億美元，道瓊斯指數在早市曾升近800點，但中午轉跌，收市跌近400點，高低波幅達1,100點，納斯達克指數跌逾2%收市。稱為「恐慌指數」的VIX升至28點以上。英偉達股價先升後回，拖累整個科技行業以至三大指數表現。美國聯邦政府恢復營運後，首批官方數據出爐，數字好過預期，市場的減息預期進一步降溫，亦不利市況。Yahoo財經 ・ 1 小時前
TVB台慶｜譚俊彥演出舞台惹網民批評「災難」 發文回應：唔係一個歌唱表演
TVB一年一度台慶於昨晚（19日）舉行，一班藝人盛裝出席，亦為台慶帶來各個精彩表演。不過 ，譚俊彥（Shaun）與一班新生代演員合作舞台就惹來批評。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
中國對日本使出「七傷拳」？ 盤點在日中資業務怎麼辦
中日關係未有好轉跡象，除了赴日機票退訂，中國甚至擴大「反制」措施，封殺日本水產牛肉進口，外交部揚言即使出口至中國也沒有市場，因為中國人民當前非常憤怒。然而反日措施背後，並不只日企「受傷」，有分析指中國公司同樣受到衝擊，依目前走勢，在日中資業務，由一條龍式接待中國旅客酒店旅行社，到代購代訂、小米之家、順德出口鰻魚等等，都很大機會受到影響，有網民戲稱中國打出了「七傷拳」，傷人也傷己Yahoo財經 ・ 19 小時前
馬貫東寵物美容又有新客 揭陳煒擁「天使與魔鬼」
【on.cc東網專訊】藝人馬貫東最近學做寵物美容，已有不星級顧客幫襯過，包括佘詩曼、郭晉安、周嘉洛及張曦雯等攜愛犬給他沖涼及剪毛，最近一位客人是陳煒，他要為對方的兩隻愛貓藍藍及豆豆，他將片段放上網，並形容兩隻貓為「天使與魔鬼」，他寫道：「多謝煒哥，帶兩隻可愛嘅貓東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
中國加碼施壓日本 卻仍避打稀土牌
《彭博》周四 (20 日) 報導，日本首相高市早苗近日將台灣衝突與日本安全相連結，引發北京強烈不滿。中國已祭出一系列熟悉的施壓手段，包括暫停日本海鮮重啟進口進程、警告旅客赴日風險，以及取消日本藝人表演活動。然而，北京迄今仍未啟動過去最具威懾力的反制工具——稀土出口管制。鉅亨網 ・ 11 小時前
豬肉食譜│水煎五花肉 無油香脆外皮咁樣整
五花腩看起來很肥，但其實只要用對方法來煮，可以不用一滴油便把五花腩煎得又香又脆，效果媲美用烤焗爐烤燒肉。這個水煎五花腩的方法，開始時便是跟烚豬肉的方法一樣，先把內層的肉水煮熟透又不會乾柴，之後再利用五花腩本身的油脂來煎香表層。在烚完五花腩後，切記用叉子插豬皮，可以令皮更月脆，最後撒胡椒鹽便可以吃，又快又簡單，適合夏天烹調，即睇如何製作水煎五花肉：Yahoo Food ・ 1 天前
鍾柔美成功升讀港大新聞學系 與XiX成員Crystal做同學
18歲嘅「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）由《聲夢傳奇》出身後備受無綫力捧，更憑著甜美外貌和精湛舞技俘虜唔少網民心。事業發展不俗嘅佢，喺中學以第一名成績優異畢業，被封為「學霸」，不過上年DSE放榜後，佢坦言對成績感到唔開心，而佢最終拒絕大學錄取，選擇修讀副學士。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
台慶2025｜曾志偉親回離巢傳聞「都會繼續掛」 為神秘嘉賓「甩底」及抽獎爭議解畫
一年一度TVB台慶昨晚（19日）圓滿結束，一眾男女藝員盛裝出席兼帶來精彩演出。曾志偉於活動完結後接受訪問，親自回應早前有報道指其將於11月完約離開TVB傳聞，以及台慶上神秘嘉賓及抽獎爭議。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
鑽石山活水公園明日起開放 重置多個歷史建築包括已故影星喬宏故居
【on.cc東網專訊】康樂及文化事務署（康文署）今日（20日）宣布，新落成的鑽石山活水公園將於明日（21日）起開放予公眾使用，為市民提供休憩和舒展身心的好去處。on.cc 東網 ・ 19 小時前
孫藝珍玄彬齊奪青龍獎最佳男女主角，孫藝珍甜蜜表白感言：你是我最愛的男人
第46屆電影青龍獎頒獎典禮在韓國首爾完美落幕，焦點畫面要數到孫藝珍與玄彬這對韓國娛樂圈的模範夫妻齊奪最佳男、女主角。孫藝珍在發表感言時亦不忘謝謝丈夫玄彬，並說：「你是我最愛的男人！」Yahoo Style HK ・ 23 小時前
愛回家｜網民盼「食屎陳師奶」回歸 最新劇情卻指被「陳法拉」取代？
87歲孫慧蓮退休前係一名小學教師，退休後成為特約演員，憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》「食屎陳師奶」一角惹人注目Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
金宇彬申敏兒愛情長跑10年宣布拉埋天窗 女方陪伴渡過抗癌難關
憑《2013 高校風雲》及《繼承者們》等韓劇打響知名度的韓國型男金宇彬今日（20日）於粉絲俱樂部發布手寫信，宣布將與拍拖10年的女友申敏兒拉埋天窗，並預計於12月舉行婚禮，獲得大量粉絲支持及祝福。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
BNO 簽證｜英國內政部：維持 5 年定居安排 英語要求提升至 B2 水平｜Yahoo
英國政府內政部在當地時間周四（20 日）公布最新移民政策諮詢文件，將合法移民永居門檻由原本 5 年增加到 10 年至 20 年；至於香港人最關注的英國國民（海外）簽證（BN(O) Visa）計劃，文件已先行確認會維持「5 + 1」的安排，簽證持有人在英國居住滿 5 年可以獲永久居留權，再居住 1 年可登記成為英國公民（British Citizen）。不過，諮詢文件同時列出不同移英人士都要符合申請永居的基本要求（mandatory requirements），包括沒有犯罪紀錄，英語水平達到 B2，以及有繳交入息稅等。Yahoo新聞 ・ 1 小時前