蘿蔔糕食譜｜蘿蔔糕做法

賀年食品系列之 「蘿蔔糕」 又係時候出動呢部刨絲機，每次整蘿蔔糕都一定要用佢，有呢個好幫手，真係快靚正，刨絲無難度呀✌️✌️ 蘿蔔糕我鍾意一半刨絲，一半切條，口感正好多 除左刨絲機，蒸焗爐都不得不提，雖然我呢部唔算大，但一次可以蒸4底，真係好方便 今次呢批係我老公叫我整黎比佢攞返公司送比同事的，但我要留番1底自己食，事關咁多款賀年蒸糕，我最鍾意食就係蘿蔔糕 食譜連結： https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid06Q4sUVLxeXakiuwwmYmWj6RohrdvLGiek63q9RvnCkXkS63p21K91LxwfveicfTKl&id=100057659010929&mibextid=Nif5oz Follow my FB page & IG ?? #汶・煮意 #manlicacy

廣告 廣告

製作時間: 1小時以上

份量人數: 9人以上



食材

白蘿蔔 約4斤※去皮2100

臘腸 3條

蝦米 35 g

搖柱 7粒

冬菇 9粒

粘米粉 420 g

粟粉 140 g

鹽 14 g

油 70 g



食譜份量

23×9.5×6 cm長方型模具@700 ml 4個





作法:

1 ：



2 ：

1. 搖柱洗淨，用水浸軟，瀝乾，拆絲（浸搖柱水，備用） 2. 冬菇用水浸軟，洗淨，瀝乾，切粒 3. 蝦米洗淨，用水浸軟，瀝乾，切粒（浸蝦米水，備用） 4. 臘腸洗淨，啟動選擇「純蒸2」，大概蒸10分鐘至軟身，切粒

3 ：

4 ：

1. 白鑊用細火快手炒香臘腸粒，加入蝦米粒、搖柱絲、冬菇粒，炒至軟身香口，盛起，備用

5 ：

6 ：

7 ：

8 ：

1. 白蘿蔔去皮，洗淨，3／4刨絲，1／4切成幼條狀（可按個人喜好將白蘿蔔，一半刨絲，一半切成幼條狀）

9 ：

1. 將白蘿蔔絲、白蘿蔔條拌勻，加入粘米粉、粟粉、鹽、油、搖柱水和蝦米水拌勻，然後將已炒香的臘腸粒、蝦米粒、搖柱絲和冬菇粒加入拌勻

10 ：

1. 將已拌勻的蘿蔔糕材料倒入模具中（塗上油）

11 ：

12 ：

13 ：

1. 啟動選擇「純蒸1」，大概蒸約1.5-2小時，蒸至以筷子刺蘿蔔糕的中心點，如沒黏上粉漿便成

14 ：

15 ：

1. 待完全放涼後，脫模（必需完全放涼後才可以脫模，因為剛蒸好的蘿蔔糕很軟，此時脫模會散掉，冷却後才會定形），切件

16 ：

17 ：

18 ：

19 ：

20 ：

21 ：

22 ：

23 ：

24 ：

- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/55082

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com