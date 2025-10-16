不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
面霜推薦2025｜15+款乾敏肌適用保濕面霜推薦！消委會高分面霜、無香精配方敏感肌適用
想保持皮膚滋潤保濕？是時候換上高效保濕鎖水、乾敏肌適用的保濕面霜。Yahoo購物搜羅寶藏級開架保濕面霜，性價比絕高，當中有iHerb銷量第一名的Eucerin Q10抗皺面霜、消委會高評分面霜、親民版La Mer等，即看保濕面霜推薦！
用面霜迷思1.什麼時候是保濕最佳時機？
每日洗面後使用面霜，是最理想的時間。洗面後，用毛巾輕力抹乾皮膚後，趁著肌膚表面仍帶點濕潤，便可開始使用護膚品。當然可以在洗面後再用爽膚水二次清潔皮膚，再用面霜。一般每日護膚2次，早晚護膚便足夠。如皮膚特別乾燥，則可按需要多塗保濕面霜。
用面霜迷思2.什麼壞習慣會令皮膚乾燥問題加劇？
過度曝曬、寒冷和極端天氣都會令皮膚變得乾燥，令皮膚表面顯得粗糙、暗淡無光澤，甚至形成脫皮，更甚會令皮膚泛紅痕癢。
另外，使用強烈潔面用品、過度清潔，或使用太熱的水來清潔皮膚，都會削弱皮膚保護層，容易出現乾燥問題。建議選用適溫清水、較溫和的潔面用品來減低皮膚乾燥。外出時使用防曬來防止皮膚提早老化。
再者，飲食及作息都有可能影響皮膚狀況。充足的休息、每日飲用充足的水有助保持皮膚滋潤有光澤；經常飲酒可能會令皮膚溫度提高，使皮膚微血管擴張，水分流失更快。
香港醫學會會董及皮膚專科醫生陳厚毅補充，即使護膚品標榜有關「經皮膚科醫生測試或認可」、「不堵塞毛孔」、「不含parabens」等字眼的聲稱，亦不能保證該產品不會刺激皮膚或令皮膚過敏。如用了護膚品呈敏感反應，建議停用。
保濕面霜推薦：
KANEBO 滋養彈力活肌日霜與滋養緊緻修護晚霜
Elizabeth Arden PREVAGE® 艾地苯多重修復面霜
Suisse Programme 盈潤煥顏面霜
INNISFREE My Melody限量版綠茶籽透明質酸注水面霜
d program 酵母益生元修復面霜
MUJI 敏感肌保濕乳霜
Neutrogena 水活保濕無香特潤凝霜
L’oreal Paris 水清新葡萄籽保濕滋潤霜
Sisley 淨肌亮采晚霜
Aesop B三倍C肌膚調理凝露
XOVĒ 白松露舒緩保濕修護霜
Eucerin Q10抗皺面霜
First Aid Beauty 強效保濕皇牌燕麥面霜
The Ordinary透明質酸精華乳霜
CAUDALIE 葡萄籽急救倍潤保濕面霜
Cerave 長效保濕面霜
Avene 高效保濕水漾乳霜
Physiogel 抗敏紓緩面霜
LANEIGE 水庫補濕微質酸補濕乳霜
保濕面霜推薦1. KANEBO 滋養彈力活肌日霜與滋養緊緻修護晚霜
KANEBO的抗衰老護膚品都幾受歡迎，其化妝水滋潤度高，對於肌膚容易缺水或出油的朋友都可以使用，在日本都很暢銷。品牌近期全新推出滋養面霜，配方蘊含自主研發的TAISHI™ Complex，靈感源自包裹初生嬰兒幼嫩肌膚的「胎脂」，如同誕生時天然賦予的肌膚保護膜。晚霜裡更有Niacinamide（煙酰胺）成分，也是近年常聽見的保濕滋潤成分，特別對於輕熟、熟齡肌朋友，可以全面守護柔嫩肌膚，打造飽滿BB肌膚。
日霜裡包含SPF 20、PA+++，阻隔日間損害。當中亦包括褐藻提取物、天然維生素E、藥蜀葵提取物、丁二醇等日間修護精粹成分，令肌膚更水潤緊緻。再者，日霜裡是融合紅、藍、綠三色的珍珠粉調控光線，妝前使用有助打造柔焦光澤感，同時控油防脫妝，令妝容更貼更持妝。
晚霜則水潤度更高，像是面膜般的鎖水質地，在睡眠間深度滋養，當中的Niacinamide（煙酰胺），有助保濕、控油、收毛孔，強化肌膚屏障功能，激活膠原蛋白增生，滲透至肌膚深處，改善皺紋。對於輕熟肌人士，特別是晚間會開冷氣，令肌膚易變乾，這款像面膜般鎖水的晚霜，就有助晚間保水兼修護肌膚。
KANEBO CREAM IN DAY II 滋養彈力活肌日霜 $620/40g
KANEBO CREAM IN NIGHT II 滋養緊緻修護晚霜 $820/50g
保濕面霜推薦2. Elizabeth Arden PREVAGE® 艾地苯多重修復面霜
熟齡肌膚面霜與精華特別受歡迎的Elizabeth Arden，其PREVAGE® 艾地苯高效抗氧系列推出了新產品，PREVAGE® 艾地苯多重修復面霜及三合一修復精華。面霜配方強化肌膚的真皮基質，全方位維持膠原蛋白的生成機制，以提升和維持健康的膠原蛋白，以增強肌膚豐盈及緊緻。面霜由科學專家配製的米勝肽、肌肽和艾地苯三種主要成分結合而成，輕盈而滋潤，能迅速被肌膚吸收。
三合一修復精華則有助淡化5種主要表情紋，重塑並緊緻肌膚膠原蛋白，修復肌膚屏障。其精華含有肌肽（Bio-mimetic peptide Carnosine）能保護肌膚免受氧化和環境壓力的侵害，防止自由基造成任何細胞損傷。
PREVAGE® 艾地苯多重修復面霜 $1,150/50ml
PREVAGE® 艾地苯三合一修復精華 $860/30ml
保濕面霜推薦3. Suisse Programme 盈潤煥顏面霜
瑞士激活細胞專家Suisse Programme新品，盈潤煥顏系列The Rich Series，其盈潤煥顏面霜The Rich Cream，針對改善乾燥肌膚及熟齡肌膚，其蘊含石竹珍珠花冰河幹細胞，配合S.M.A.R.T. Actives 、透明質酸激活因子、仙 人掌莖萃取及海洋緊緻成份，有效激活肌底自身膠原蛋白，幫助肌膚抗皺、緊緻、抵抗UV侵害，保護皮膚細胞，而且質地輕盈易推，令肌膚快速吸收達至滋潤。同系列亦有眼霜與精華，全面修護熟齡肌。
盈潤煥顏面霜 The Rich Cream $1,480/50ml
盈潤煥顏精華 The Rich Serum $1,780/50ml
盈潤煥顏眼霜 The Rich Eye Cream $1,380/20ml
保濕面霜推薦4. INNISFREE My Melody限量版綠茶籽透明質酸注水面霜
有張員瑛加持的INNISFREE，情人節有特別版My Melody限量系列，當中有綠茶籽透明質酸注水面霜，注入5重透明質酸與角鯊烯，鎖緊水分並築起肌膚保濕屏障，很多韓國女生都有用的一款皇牌面霜。其速效滲透技術，膚感水潤不黏膩，早晚護理皆適用，趁現在有特別版包裝，My Melody可以入手收藏！
My Melody限量版 綠茶籽透明質酸注水面霜
價錢：$210/50ml｜INNISFREE 有售
保濕面霜推薦5. d program 酵母益生元修復面霜
Shiseido旗下d program，專研敏感肌50年，其敏感肌專用設計的面霜得到不少乾敏肌、因為打斑做雷射而令肌膚易敏感，甚至容易出疹人士都用來紓敏。
酵母益生元修復面霜，採用天然釀酒酵母，成分親膚與人體肌膚細胞相近，深入滲透肌底，修復損壞發炎的細胞，改善受損的肌膚微生態，從源頭紓敏。面霜亦含有2大溫和活性成分，傳明酸以改善乾燥及粗糙，以及甘草萃取精華，有助鎮靜紓敏，改善泛紅。面霜質地易推不黏笠，在比較敏感泛紅位置可以疊加厚敷，加強修護減低敏感痕癢。
d program 酵母益生元修復面霜
價錢：$295｜松本清有售
保濕面霜推薦6. MUJI 敏感肌保濕乳霜
MUJI的護膚系列，成分天然基本，當中敏感肌保濕乳霜，含有3種植物萃取物作為保濕成分、神經醯胺和敏感肌膚容易缺乏的5種胺基酸。鎖住水分，使肌膚更健康。面霜不添加香料、無色素、無礦物油、弱酸性、不含防腐劑(羥苯酯)、不含苯氧乙醇、不含酒精，對於過敏肌膚人士都適用。而且價錢在一百多元之間，早晚使用，性價比相對地高的小資護膚系列。
MUJI 敏感肌保濕乳霜
價錢：$128｜MUJI有售
保濕面霜推薦7. 保濕性價比高！Neutrogena 水活保濕無香特潤凝霜
Neutrogena Hydro Boost系列一向受小資女歡迎，亦有消委會保濕3.5分的高評價肯定。編輯屬於乾敏肌，曾被原版Hydro Boost的香味擊退，近年Neutrogena特別推出了「無香精」配方，讓各位敏感肌女生亦可安心使用。產品加入高滲透性透明質酸，凝膠質地極易吸收，無致痘性適合香港濕冷天氣，$100已可入手，性價比極高！
Neutrogena 水活保濕無香特潤凝霜 50克
價錢：$124｜
原價：$176
保濕面霜推薦8. 消委會高評分！L’oreal Paris 水清新葡萄籽保濕滋潤霜
L’oreal Paris水清新系列同樣受消委會高評分推崇，最新配方加入法國葡萄籽萃取，加強抗氧化功效，可以對抗暗沉及老化。結合透明質酸及微囊透明質酸帶來雙重保濕效果，除了做到秋冬最重要的保濕鎖水，更可達至提亮抗氧之效，只需$108已有交易，被譽為親民版的Caudalie葡萄籽面霜！
L'OREAL PARIS 水清新葡萄籽保濕滋潤霜
價錢：$155
保濕面霜推薦9. Sisley 淨肌亮采晚霜
想要美白亮肌的朋友，Sisley最新推出Phyto-Blanc La Nuit淨肌亮采晚霜，把日間會受到的紫外光影響，來到晚間就來修護，排毒淨肌，把黑色素慢慢分解。研究指，黑色素生成有4個階段，這款晚霜就來集中分解黑色素體，在晚間啟動蛋白酶L2增生，以達至排毒淨肌作用，透過分解黑色素體來減少黑色素的產生，以達至膚色均勻亮白。
此外，晚霜也加入彩虹藻萃取（Rainbow Algae Extract），有助刺激蛋白酶L2合成，促進黑色素體降降，配合系列中專利的淨肌亮采複合物，包括能阻止黑色素體形成的豌豆胜肽，還有減少黑色素體被運送至角質形成細胞的野生百里香萃取，以及能抑制黑色素被運送至肌膚表面的維他命B3， 還有很好的保濕作用，在晚間使用可以淨肌亮白兼補水。
Phyto-Blanc La Nuit 淨肌亮采晚霜
價錢：$1,700/50ml
保濕面霜推薦10. Aesop B三倍C肌膚調理凝露
Aesop護膚品有不少捧場客，當中熱賣單品之一的B三倍C肌膚調理凝露，含有維他命B5與C，配方是1:3，所以出現B三倍C這名字。質地像蜂蜜一樣，帶黏性的水狀凝露，用掌心搓揉至微溫後會慢慢融化，也容易推開，讓肌膚感到水潤、輕盈保濕，加上含有高濃度維他命C，有助均勻膚色，同時提升肌膚的柔軟度和彈性，在冬季或是溫暖潮濕天氣情況下都適合使用。
Aesop B Triple C Facial Balancing Gel 60ml
價錢：$960
保濕面霜推薦11. XOVĒ白松露舒緩保濕修護霜
來自瑞士的XOVĒ，其白松露護膚系列深得一眾貴婦熱愛，黎姿、佘詩曼、張柏芝也有使用。當中有5款白松露高效面霜，主打抗老修護，再因應肌膚膚質及需要，再揀選合適的白松露面霜。想舒緩敏感肌，提升肌膚防禦能力的朋友，舒緩保濕修護霜儲比較適合，加入濃縮燕麥精華來抗敏舒緩、鎮靜及減少過敏泛紅，配合複合保濕因子，達至深層保濕，預防乾燥。
舒緩保濕修護霜 Rescue Repair Complex
價錢：$421/30ml
另外2款皇牌熱賣的面霜，包括比較百搭萬用的可選「活顏煥肌面霜」，含有專利 SYN®-COLL 複合肽及多重複合胜肽，有助緊緻抗皺，配合白松露萃取活性因子，滋養及強化肌膚儲水能力。面頸都適用，有助淡化頸紋。至於熟齡乾敏肌的朋友，可選擇「白松露活顏滋養修護面霜」，抗氧同時對抗下垂鬆弛肌，緊緻輪廓；Trealix 植物蛋白有助修復肌膚；白茅萃取肌有助深層補水。
白松露活顏煥肌面霜 Rejuvenating Renewal Cream
價錢：$972/50ml
白松露活顏滋養修護面霜 Intense Defence Restorator
價錢：$990/50ml
保濕面霜推薦12. 極乾肌抗皺神器！Eucerin Q10抗皺面霜
對於極乾燥肌膚，又或即將到嚴寒國家旅行的話，iHerb熱銷排名第一的Eucerin Q10抗皺面霜就是必備之選。產品共有7萬5千多個好評，潤澤配方加入Q10緊緻抗皺成分，為肌膚帶來強效保濕、修復乾紋及皺紋效果，而且無香料、不致痘、低致敏性，特別適合熟齡肌或是乾燥肌膚選用，大家使用時可輕輕按摩加強吸收，質地潤澤而不油膩，只需$132極抵買。
Eucerin Q10 抗皺面霜
價錢：$113
保濕面霜推薦13. 親民版La Mer！First Aid Beauty 強效保濕皇牌燕麥面霜
被譽為親民版La Mer的First Aid Beauty強效保濕皇牌燕麥面霜，加入膠態燕麥粉成分，有效舒緩因乾燥而引起的繃緊、敏感泛紅、痕癢不適等。而且質地輕爽極快吸收，具有長效保濕修復效果，可當作身體乳霜去旅行更方便，只需$139，cp值極高！
FIRST AID BEAUTY 強效保濕皇牌燕麥面霜
價錢：$159
保濕面霜推薦14. 極簡保濕滋養！The Ordinary透明質酸精華乳霜
The Ordinary一向是寶藏護膚品牌，最受歡迎的透明質酸精華乳霜加入透明質酸、神經醯胺等高效保濕鎖水成分，極簡配方為乾敏肌帶來一步到位的滋養。質地輕盈不油膩，暗瘡肌、乾敏肌亦可放心使用。
THE ORDINARY 天然保濕因子透明質酸面部精華乳霜
價錢：$121
保濕面霜推薦15. CAUDALIE葡萄籽急救倍潤保濕面霜
源自法國的小眾品牌Caudalie，主打低致敏性的天然護膚配方，而葡萄籽急救倍潤保濕面霜就是秋冬保濕好選擇。加入有機葡萄籽水、葡萄籽多酚、紅酒酵母、橄欖角鯊烷和琉璃苣油，高效保濕、抗氧、修復敏感泛紅而增強肌膚免疫力屏障。而Caudalie的面霜價格相當親民，只需$280已有交易，值得一試！
CAUDALIE 葡萄籽急救倍潤保濕面霜
價錢：$300
保濕面霜推薦16. Cerave長效保濕面霜
肌膚出現乾敏反應，又不知選哪個品牌？Cerave就是大家首選！醫學級配方不添加致敏香料、酒精等，加入三重神經醯胺，可修復肌膚皮脂膜，加強儲水能力減低水分流失，成分溫和，可快速修復乾燥肌膚，潤而不膩、保濕度高，是可靠的選擇！
Cerave 長效保濕面霜
價錢：$195
保濕面霜推薦17. Avene高效保濕水漾乳霜
Avene高效保濕水漾乳霜性價比相當高，源自亞洲藥典配方加入補水複合成分及經典抗敏活泉水，可為肌膚深層注水同時淨肌、抗氧化、鎖水。產品不含色素、酒精低致敏性，乳霜質地於肌膚表面形成一層隱形保護膜，可減低受刺激的機會，$242即可入手，屬親民價的法國製造好物。
Avene 高效保濕水漾乳霜
價錢：$242
保濕面霜推薦18. Physiogel抗敏紓緩面霜
對於敏感、濕疹肌，Physiogel是很多皮膚科醫生推薦的品牌。配方成分與皮膚結構近似，可補充乾燥肌膚所流失的天然脂質，加強肌膚鎖水屏障，減退敏感、泛紅等困擾。面霜不添加香料、防腐劑、色素更溫和，就是安心的極簡護膚好選擇。
Physiogel 抗敏紓緩面霜
價錢：$235｜
原價：$251.9
保濕面霜推薦19. LANEIGE水庫補濕微質酸補濕乳霜
Laneige皇牌Water Bank水庫補濕系列，加入首創2,000倍激細透明質酸，能秒速滲透直達10層肌底；Pepta-panthenol Complex (胜肽泛醇複合物)，能強化肌膚屏障，補濕、鎖水、以及修復乾敏泛紅肌膚問題。面霜10-Free無敏感温和配方，通過皮膚科測試、低敏感性測試及無致粉刺性測試，敏感肌膚都適用。
水庫補濕微質酸補濕乳霜 Water Bank Blue Hyaluronic Moisture Cream
價錢：$320
