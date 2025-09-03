《鬼滅之刃》朝聖地必訪10大現實版朝聖場景！無限城篇多層舞台/炭治郎出生地/善逸火雷神靈感地

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

鬼滅之刃朝聖地│《鬼滅之刃》必訪10大現實版朝聖場景！無限城多層舞台/炭治郎出生地/善逸火雷神靈感地

日本動畫電影《鬼滅之刃無限城篇》第一章《猗窩座再襲》自7月18日於日本上映以來，票房表現驚人，成為日本影史上最強勁的動畫電影之一，令沉寂一時的《鬼滅之刃》再次翻生！今次為大家集結現實版鬼滅之刃10大場景，包括炭治郎與鬼舞辻無慘首次相遇的地方、炭治郎及禰豆子出身地的出生地、「無限列車篇」的日本國鐵8620型蒸汽列車、「遊郭篇」的花街吉原遊郭、「無限城篇」的多層舞台等，下次去日本不妨去來一個日本鬼滅之旅！

鬼滅之刃朝聖地1. 東京淺草：炭治郎與無慘初遇之地

這裡正是炭治郎為了執行任務前往東京時，首次與鬼舞辻無慘相遇的地點，現地沒有特定的原作拍照場景，但淺草寺建築、城市的人潮、淺草的夜色等都能完整復刻動畫裡的大正浪漫與都會緊張感，夜間造訪更能感受濃厚的昔日氛圍。

東京淺草（相片來源：Getty Images）

淺草

地址：東京都台東區（地圖按此）

交通：東京Metro銀座線淺草站

鬼滅之刃朝聖地2. 東京吉原神社：尋找吉原遊郭痕跡

第二季「遊郭篇」，以日本吉原遊郭（花街）作為故事背景，這是江戶時代的最大花街，即現時東京都台東區千束3丁目到4丁目一帶，距離淺草寺約1公里！雖然日本政府於1956年設立了《賣春防止法》，吉原已沒落解散，但部分的旅館、娛樂設施被保留下來，讓遊人可尋找吉原遊郭的痕跡，當中吉原神社更成為鬼滅迷潮聖新地點！

吉原神社建於1872年，祭祀神是稻荷神的倉稻魂命和口才的市磨島公主命，是開運、商業繁華、技藝進步等的神德，人們經常去祈求安全和免於疾病，亦據說女神會在此給予祝福，所以許多女性都來此參拜。但自從「遊郭篇」播出後，便成為了鬼滅粉絲的朝聖熱門地，有人cosplay前來打卡，亦有人專登前來購買含蛇元素的吉原弁財天御朱印，而附近一帶亦成了鬼滅迷散策遊覽之地！

吉原神社（相片來源：gosyuintaro@X）

吉原神社

地址：東京都台東區千束3-20-2（地圖按此）

交通：從日比谷線的三之輪站步行約15分鐘

鬼滅之刃朝聖地3. 東京雲取山：炭治郎+禰豆子出身地

東京雲取山是主角䆴門炭治郎及禰豆子出身地，當中最經典畫面莫過於炭治郎背著禰豆子在雪地行走，制作團隊曾經去過當地實地考察，這是唯一被官方所認證的聖地。而山上的太子堂則是進行神樂之處。雲取山是日本百大名山之一，也是東京都內最高的山，山頂可遠眺到富士山，景色優美！不過登路段泥路及石路較多，登山時間足足要6-7小時，屬中級者級別，須準備登山用具，行山初哥切勿貿然前往。

東京雲取山是主角䆴門炭治郎及禰豆子出身地，當中最經典畫面莫過於炭治郎背著禰豆子在雪地行走，制作團隊曾經去過當地實地考察，這是唯一被官方所認證的聖地。（相片來源：gego_shinBE@X）

最經典畫面莫過於炭治郎背著禰豆子在雪地行走，制作團隊曾經去過當地實地考察，這是唯一被官方所認證的聖地。（相片來源：鬼滅之刃劇照）

雲取山

地址：東京都西多摩郡奥多摩町日原 （地圖按此）

交通：從奧多摩車站搭乘往丹波或鴨澤西的巴士至鴨澤站下車

鬼滅之刃朝聖地4. 東京日之出山：岩柱悲鳴嶼行冥的故鄉

粉絲之間推測，這裡可能是鬼殺隊最高位「柱」之一──悲鳴嶼行冥的出生地。日出之山是關東知名的登山景點，位於東京都青梅市與日出町交界，海拔約902米，山頂視野極為開闊，能夠一覽東京晴空塔以及關東平原的壯麗景色，擁有「俯瞰雲海、迎接朝陽」的美名，名字本身即象徵黎明與再生，與岩柱的精神性格十分契合。

日出之山是關東知名的登山景點，位於東京都青梅市與日出町的交界，海拔約902米。（相片來源：chamshop2022@X）

鬼殺隊最高位「柱」之一──悲鳴嶼行冥。（相片來源：鬼滅之刃劇照）

日之出山

地址：東京都西多摩郡日之出町（地圖按此）

交通：JR「武藏五日市」站轉巴士「つるつる温泉」線再上山步行

鬼滅之刃朝聖地5. 栃木縣足利花卉公園｜最終選拔地「藤襲山」

在《鬼滅之刃》中紫藤花具有驅鬼、守護的象徵意義，鬼殺隊最終選拔之地「藤襲山」，一年四季藤花盛開的地方，剛好與足利花卉公園的紫藤花海相似，每年4至5月園內不同品種的藤花將陸續盛開，包括紫藤花、白藤花、淡粉紅藤花、黃藤花等，因此被粉絲們稱為「現實版藤襲山」，成為國際粉絲來日必訪的鬼滅巡禮地。

足利花卉公園

門票：$16起

按此經KKday預訂

足利花卉公園（相片來源：Getty Images）

鬼殺隊最終選拔之地「藤襲山」（相片來源：鬼滅之刃劇照）

足利花卉公園

地址：栃木縣足利市迫間町607（地圖按此）

交通：上野站乘搭JR「上野東京線」至小山車站，轉乘「兩毛線」至足利花卉公園站，下車步2分鐘即達

鬼滅之刃朝聖地6. 福島縣大川莊：神還原無限城浮舞台

位於福島縣會津市的「蘆之牧溫泉 大川莊」，因與鬼舞辻無慘的無限城相似而聲名大譟。旅館大廳充滿和風氣息，最搶眼的浮舞台，每天下午4點至6點都會舉行三味線現場演奏，與無限城的鬼之鳴女十分相似，很有神秘感。旅館早於1958年開業，在爆紅前已被評選為「人氣溫泉100選」，無色無味的美人湯，加上環山圍繞的自然環境，無論是否鬼滅迷都值得一住。

「蘆之牧溫泉 大川莊」，因與鬼舞辻無慘的無限城相似而聲名大譟。（相片來源：ookawaso @facebook）

每天下午4點至6點都會舉行三味線現場演奏，與無限城的鬼之鳴女十分相似，很有神秘感。（相片來源：ookawaso @facebook）

「無限城」變化莫測的構圖。（相片來源：鬼滅之刃劇照）

蘆之牧溫泉 大川莊

地址：福島縣會津若松市大戶町大字芦之牧字下平984（地圖按此）

交通：於會津若松駅設有接駁專車接載住客（需預約）

鬼滅之刃朝聖地7. 山形市第二公園：無限列車

「無限列車篇」上映時轟動一時，「無限列車」外形上採用原型為8620型蒸汽列車的樣式，當中山形市第二公園內就置放了一架8620型蒸汽列車，車頭短短一截，全黑車身相當有型，自然成為鬼滅迷潮聖熱點。列車製造於大正12年（即1923年），昭和44年（即1969年）從日本國有鐵道移至山形市，並於公園內永久保存

山形市第二公園內就置放了一架8620型蒸汽列車。（相片來源：pref_yamagata@X）

車頭短短一截，全黑車身相當有型，自然成為鬼滅迷潮聖熱點。（相片來源：yamagata_990@X）

山形市第二公園

地址：山形縣山形市十日町４丁目（地圖按此）

交通：JR新幹線「山形站」步行約9分鐘即達

鬼滅之刃朝聖地8. 群馬縣雷電神社：我妻善逸「火雷神」靈感地

雷電神社聽名字已令人想起我妻善逸的雷之呼吸，這裡所供奉的正是「火雷大神」，祈求五穀豐登，讓人聯想到無限城篇中善逸與墮落為鬼的師兄「獪岳」的宿命對決中，使出最後的一絲力氣，爆發出專屬於他自己的獨門絕技雷之呼吸第七型「火雷神」。神社位在JR桐生站附近，不少年輕人都為其雷神御朱印而前往參拜。

群馬縣雷電神社（相片來源：雷電神社官網）

無限城篇中善逸與墮落為鬼的師兄「獪岳」的宿命對決中，使出最後的一絲力氣，爆發出專屬於他自己的獨門絕技雷之呼吸第七型「火雷神」。（相片來源：鬼滅之刃劇照）

雷電神社

地址：群馬縣邑樂郡板倉町板倉2334（地圖按此）

交通：從東武日光線「板倉東洋大前站」轉的士約10分鐘抵達雷電神社

鬼滅之刃朝聖地9. 奈良天之石立神社：柳生一刀石

炭治郎未加入鬼殺隊前，在最終選拔前終於劈開了大石。現實生活中，奈良縣的天之石立神社亦有一座「一刀石」，因形態與炭治郎劈開的大石十分相似，加上石前豎立的牌子說明這是劍豪柳生石舟齋宗嚴與天狗對戰的地方，與時常打扮成天狗的師傅鱗瀧桑不謀而合，令一眾鬼滅迷認為這裡很有可能是參考取景地之一。

奈良天之石立神社柳生一刀石（相片來源：JOCO27672935@X）

炭治郎未加入鬼殺隊前，在最終選拔前終於劈開了大石。（相片來源：鬼滅之刃劇照）

天之石立神社

地址：奈良市柳生町（地圖按此）

交通：從近鐵奈良站轉乘巴士至「柳生」站下車徒歩30分鐘

鬼滅之刃朝聖地10. 福岡縣寶滿宮竈門神社：炭治郎姓氏起源地

神社名稱與主角「竈門炭治郎」同樣帶有「竈門」二字，加上作者本身出身自福岡，因此被網民們視為竈門家的聖地。竈門神社祭祀的是日本第一美麗神「玉依姬命」，為緣結與守護之神，剛好呼應炭治郎「守護家人」的性格，粉絲常將此地作為「炭治郎與禰豆子祈福」的巡禮地點。

寶滿宮竈門神社（相片來源：寶滿宮竈門神社官網）

寶滿宮竈門神社

地址：福岡縣太宰府市内山883（地圖按此）

交通：乘福岡市地鐵博多站至太宰府站，轉搭市巴約7分鐘車程

