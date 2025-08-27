學生八達通優惠申請、延續 2026，手機 app 內完成更簡單快捷

學生八達通優惠申請、延續 2024，手機 app 內完成更簡單快捷

還有幾日暑假就完結了，莘莘學子們應該已準備九月開學的事情吧！繼續為學業而努力。新學年要準備的其中一樣事項，就是申請本年度（2025 / 2026 學年）的港鐵學生乘車優惠計劃，今年更新增申請「學生手機八達通」服務，令申請時間進一步縮短，也方便學生們直接使用手機中的八達通就可享有乘車優惠。申請資格為何？最方便的申請方式是怎樣？ Yahoo Tech 為大家解答。

港鐵學生乘車優惠計劃申請資格

必須為符合下列定義的學生：

介乎 12 至 25 歲、現正就讀於本港認可院校全日制日間課程的任何人士。未滿 26 歲的學生亦可申請，以遞交申請表時的年齡為準。

修讀人士在一個學年內於本港認可院校修讀 30 週或以上、而每週上課時間不少於 20 小時的日間課程。

申請方式

申請人需準備文件如下：

學生證明 / 入學證明或學生手冊

淨色背景的彩色證件近照

方法一：以紙本表格申請

申請人須於校方蓋章後 14 天內，將填妥的申請表連同相片和申請費用交回任何港鐵客務中心，遞交表格後將即時獲發收據。

方法二：網上申請

可到港鐵學生乘車優惠計劃專頁於網上遞交申請。值得一提，如大家手機有安裝 MTR Mobile 應用程式，可直接在 App 內選取該功能進行申請。

申請時可直接選擇「個人手機八達通」

學生八達通優惠申請、延續 2024，手機 app 內完成更簡單快捷

最重要的一點，是今個學年起，符合資格的學生於網上或經 MTR Mobile 遞交新申請（或延續學生身分）時，可直接選擇「學生手機八達通」，當收到申請獲批電郵後，即可按指示在 八達通 App內啟動新卡，就可享用學生乘車優惠，節省了等待收取實體八達通的時間，令申請手續可縮短至約一星期。據港鐵指目前有約7萬名「港鐵學生乘車優惠計劃」受惠學生已採用「學生手機八達通」，現在港鐵順利成章為學生提供更方便的申請方式，值得一讚。

更多內容：

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk