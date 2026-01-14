跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
Amazon 優惠｜Kindle Scribe 電子閱讀器低至 69 折， 告別手機傷眼閱讀！
溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
每天都對着手機細細的屏幕睇文章、追小說，愛讀書的你不如對自己好一點吧。Amazon 最新優惠中，Kindle Scribe 電子閱讀器低至約 69 折，只需 US$309 （約 HK$2,418) 就能入手，而且內置 64GB 大容量，今次優惠套裝更附送 3 個月 Kindle Unlimited 會籍，想看什麼都可以收藏起來。
Kindle Scribe (64GB)
Kindle Scribe 具備 10.2 吋 300ppi 無眩光 E Ink 顯示面板和升級版 Premium Pen 手寫筆，提供了媲美紙質書的閱讀體驗和流暢的書寫感受。用戶可以直接在電子書上做筆記和批註，隨時捕捉靈感。內置的 Active Canvas 功能更是一大亮點，讓用戶能在頁面上的任意位置寫下筆記，裝置會自動調整佈局，為你的內容騰出空間。此外，內置筆記本功能，提供多種筆記本模板，可以自由書寫待辦清單或隨筆紀錄，而且支援創建各類文檔，並能智能將手寫內容轉換為文字。升級版 Premium Pen 手寫筆無需充電，隨時拿起即用，讓你隨時沉浸在閱讀與創作的世界中。
Kindle Scribe（64GB）
Amazon 特價 US$309.99 送 3 個月Kindle Unlimited 會籍（約 HK$2,418，需集運）｜原價 US$449.99
Amazon Kindle Colorsoft 16 GB
作為全新產品線，Kindle Colorsoft 宣稱能帶來「如同紙張上呈現的豐富色彩」。它擁有一塊 7 吋防眩光彩色螢幕，黑白和彩色模式下的畫素密度分別為 300 ppi 和 150 ppi。透過針對硬體和演算法的優化，Amazon 成功提升了顯示對比度，並確保設備的續航力可達最多 8 週。此外，這款閱讀器還支援無線充電和藍牙，並具備 IPX8 防水功能，內建儲存容量為 16GB。
Amazon 特價 US$199.99 送 3 個月Kindle Unlimited 會籍（約 HK$1,560，需集運 ）｜原價 US
$249.99
