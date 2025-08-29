育兒｜SEN學童升小學 家長應如何應對？四招讓小朋友融入校園

天文台：一號戒備信號至少維持下午 6 時
升小學對於每個孩子來說都是一個重要的階段，尤其是對於有特殊教育需要（SEN）的學童而言，更是一個充滿挑戰的轉變過程。香港小童群益會家庭生活教育組家庭生活教育主仼高詠琪女士，以學童在升小學銜接上可能遇到的困難與挑戰出發，探討家長可以如何協助子女適應新的學習環境及社交圈子，並提出家長在這一過程中的注意事項，讓他們可找到自己的舒適模式和方法，好好享受校園生活！
升小學遇到的困難與挑戰
升小學對於SEN學童來說，主要困難和挑戰集中在學校環境、社交互動、生活作息以及教學模式的適應。
1：學校環境改變
SEN學童必須面對的首要挑戰是環境轉變的適應，與幼稚園相比，小學的校園通常更大，班數、課室和人數也更多，小一生要重新適應，這樣的變化可能會讓SEN學童感到迷失或焦慮。例如，他們需要適應多功能課室如電腦課室、音樂室等，並且理解不同課室的用途，這些環境的變化，對於SEN學童可能會導致更強的焦慮感。
2：社交挑戰
進入小學後，小朋友需要結識新朋友和老師，這對於小一生來說不容易，特別是在社交方面有困難的孩子來說尤為困難。他們可能缺乏主動性，難以展開對話，因此需要更多的時間和技巧來適應新的社交環境，也需要有更高主動性。
3：生活作息的調整
小學的學習時間通常較長，小朋友需要適應全日制的學習模式，並學會利用小息和午膳時間進行自我管理。他們還需在不同課堂間轉換，這要求他們具備較高的治理能力。特別是小息方面，其實他需要多了治理的能力，要學會安排自己在小息有去廁所的意識，或轉堂時要懂得換科目所需要書本、到不同的班房上堂。
4：教學模式的變化
小學的課程科目多樣化，學童需要適應不同老師的教學風格，並處理更多的功課、默書和測驗評估，也是一種壓力。特別對於默書的要求，可能中英文的都要背默、讀默，這些不同的學習模式都需要小朋友去適應。對於那些在學習上有困難的孩子來說，這種轉變可能會讓他們感到不知所措。
家長如何協助子女適應新的學習環境和社交圈子？
家長與小朋友提前準備
家長在SEN學童的升小適應過程中扮演著關鍵角色。對小朋友提前預告與準備是家長可以採取的重要策略之一。家長可以提前告知孩子小學的課堂安排、時間表和課室位置，並透過視覺提示幫助孩子在心理上做好準備。這對於自閉症學童尤為重要，因為他們往往對新環境感到不安，提前的預告讓小朋友對轉變能夠減少焦慮感。
與孩子以角色扮演 模擬校園環境
家長可先以與孩子進行角色扮演，模擬與新朋友見面的場景，教導孩子如何主動介紹自己並開展對話。這樣的練習有助於提高SEN學童的社交能力，使他們在進入新環境後能夠更自信地與他人互動。
讓小朋友多表達自己
家長可以使用情緒卡或繪本，鼓勵小朋友透過圖畫，讓他們學懂如表達自己不同情感，幫助孩子表達和理解自己的情緒。當孩子感到焦慮或不安時，這些工具可以幫助他們更清晰地表達感受，從而讓家長更好地提供支持與安撫。
家長在小朋友適應過程中的注意事項
1：家長需觀察與聆聽
在孩子適應新學校的過程中，家長也需要調整自己的心態和行動。首先，家長要學懂觀察與聆聽，應該注意孩子回家後的表現和情緒變化，並給予孩子足夠的時間去適應新環境。當孩子表達出不安或困惑時，家長應該接納並認同他們的感受，而不是急於解決問題。
2：放手讓孩子嘗試
在做好準備工作的基礎上，讓孩子在學校中自行探索和經歷是非常重要的。這不僅有助於培養他們的獨立性，還能讓他們學會應對未來可能遇到的挑戰。
3：家長需適時介入
小一的首個學期要多觀察小朋友的情況及情緒反應，特別是在孩子出現適應困難時，例如，如果孩子在首學期結束後仍然無法適應新環境，家長可以考慮與學校老師溝通，共同制定針對性的方法。
4：調節對孩子的期望
每個孩子的適應能力不同，家長應該根據孩子的實際情況調整期望，開放自己先接納、擁抱小朋友不同方面的情緒，避免給孩子過大的壓力。同時，家長也需要管理好自己的情緒，因為家中的氛圍會直接影響孩子的表現和心理狀態。
升小學對於SEN學童來說是一次重要的過渡期，家長在這一過程中應該扮演支持者和指導者的角色。通過提前準備、鼓勵社交互動、並合理調節自身期望，相信家長可以幫助孩子順利渡過這一階段，為他們在新環境中的學習和成長奠定堅實的基礎。
