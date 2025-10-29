基孔肯雅熱 拆解病徵、傳染、治療及預防方法
烏冬食譜｜卡邦尼烏冬 Carbonara Udon
講起卡邦尼，大家都會諗起意粉? 之前喺餐廳食過卡邦尼烏冬，於是試吓自己煮，味道好夾好好食呀? 更多食譜: ?Facebook page: https://www.facebook.com/istidiningtable ?Instagram: https://www.instagram.com/kiuu922/ 鍾意嘅請follow page 同比個like?大家嘅支持係繼續努力出post嘅動力?
製作時間: 30分鐘內
份量人數: 1-2人
食材
急凍烏冬 2個
鮮奶 400ml
煙肉 160g 切片
巴馬臣芝士碎 60g
日本生食用蛋黃 3個
作法:
1 ：
逐少加入步驟1的蛋漿，一邊攪拌至完全混合（TIPS: 要不停攪拌，避免蛋漿結塊）繼續小火煮2分鐘即可上碟
