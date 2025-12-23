日本手信｜大阪關西機場必買手信Top 5！東京人龍手信王/抹茶餅乾界Hermes/超奶滑雙層芝士蛋糕

去日本旅遊怎少得買手信這個重要環節，若然不想「拎餐死」又不想進行繁複的退稅手續，不少人都會選擇臨尾衝刺在機場買手信！Yahoo Travel一於精選大阪關西機場5大必買手信，包括於9月初才出現的超人氣NEWYORK PERFECT CHEESE、被譽為抹茶餅乾界Hermes的京都北山Malebranche、北海道人氣甜點品牌LeTAO等，當中更有不少機場限定款，準備出發遊京阪神的各位，一於參考下！

關西機場必買手信1. NEWYORK PERFECT CHEESE

東京的人龍手信王「NEWYORK PERFECT CHEESE」宣佈於今年9月3日首次擴展至西日本、於關西國際機場第1航廈禁區內的KIX DUTY FREE增設銷售店，大家在上機前可買到超人氣的芝士忌廉脆餅，其薄脆細緻的貓舌頭餅乾，像甜筒一樣捲住濃郁芝士、白朱古力及牛奶忌廉，入口即化，口感超好，送禮自用都一流！

NEWYORK PERFECT CHEESE

地址：關西國際機場第1航廈2F國際線出境區內KIX DUTY FREE（地圖按此）

營業時間：6am-12:15am

東京的人龍手信王「NEWYORK PERFECT CHEESE」宣佈於今年9月3日首次擴展至西日本。（相片來源：官網）

芝士忌廉脆餅15個裝售2,430日元（約港幣$134）（相片來源：官網）

關西機場必買手信2. Henri Charpentier

創自1969年的神戶法式甜品店Henri Charpentier於去年年底首次進駐關西國際機場，位於T1新國際線出境區的TASTE OF KANSAI 關西旅日記之中，出售多款關西機場限定包裝。其招牌的Financier選用北海道產發酵牛油，配搭加州產杏仁，入口味道濃厚，口感扎實中帶點鬆軟，曾創下一年賣出2,500萬個的紀錄，2021年曾被選為銷售量最高的Financier。除有原味，還有抹茶口味，選用由京都宇治「茶師十段」東源供衛氏所調配的「天峰抹茶」所製，醇厚芳香的牛油中滲出抹茶甘甜，抹茶控必買！

Henri Charpentier

地址：關西國際機場第1航廈新國際線出境區TASTE OF KANSAI關西旅日記（地圖按此）

營業時間：6:30am-12:25am

創自1969年的神戶法式甜品店Henri Charpentier於去年年底首次進駐關西國際機場。（相片來源：Prtimes）

其Financier曾創下一年賣出2,500萬個的紀錄，2021年被選為銷售量最高的Financier。（相片來源：Prtimes）

原味Financier 8個裝售1,400日元（約港幣$77）、14個裝售2,300日元（約港幣$126.5）。（相片來源：Prtimes）

京都宇治抹茶Financier天峰5個裝售1,400日元（約港幣$77）、10個裝售2,600日元（約港幣$143）（相片來源：Prtimes）

關西機場必買手信3. 京都北山Malebranche

京都北山Malebranche被譽為抹茶餅乾界的Hermes，其抹茶產品選用宇治白川茶園高級宇治出品，當中最招牌的「茶の菓」以兩塊鬆脆得入口即化的抹茶味貓舌餅，夾住奶香十足的朱古力，香甜中吃得出淡淡抹茶甘香，呈現出京都獨有的高雅風味。品牌於關西國際機場設有兩個販賣點，分別位於T1及T2的國際線出境區，當中T1的販賣點於去年年底開業，除有招牌的「茶の菓」，還有濃茶生朱古力「生茶の菓」，每一口都是濃縮抹茶味！

京都北山Malebranche

地址：關西國際機場第1航廈國際線出境區TASTE OF KANSAI關西旅日記（地圖按此）/關西國際機場第2航廈國際線出境區TASTE OF JAPAN關西旅日記（地圖按此）

營業時間：6:30am-12:25am

京都北山Malebranche被譽為抹茶餅乾界的Hermes。（相片來源：官方照片）

T1的販賣點於去年年底開業，除有招牌的「茶の菓」，還有濃茶生朱古力「生茶の菓」，每一口都是濃縮抹茶味！（相片來源：官方照片）

「生茶の菓」5個裝售1,512日元（約港幣$83）（相片來源：官方照片）

關西機場必買手信4. LeTAO

LeTAO是北海道小樽的人氣甜點店，相信不少去過北海道的旅客都認識或食過其出品！其招牌的「雙層芝士蛋糕」，上層為入口即化的半熟芝士蛋糕、下層為濃郁富奶香的烘焙芝士蛋糕，曾被日本電視節目票選為外國旅客非買不可手信第2位，亦曾創下年銷超過250萬個紀念，相當「巴閉」！除了原味，店子更不時推出期間限定口味，包括士多啤梨、Tiramisu等，以後想食不用跑去北海道，在關西機場都能買到了！

LeTAO

所在位置：關西國際機場第1航廈2F國際線出境區內KIX DUTY FREE（地圖按此）/關西國際機場第2航廈國際線出境區TASTE OF KANSAI關西旅日記（地圖按此）

營業時間：KIX DUTY FREE 6am-12:15am/TASTE OF KANSAI關西旅日記5:55am-10:10pm

LeTAO雙層芝士蛋糕每個售2,160日圓（約港幣$119）（相片來源：官方照片）

關西機場必買手信5. むか新

於1891年創業的老字甜點店「むか新」推出關西機場限定的法式Sable三文治餅乾及朱古力味長崎蛋糕；當中法式Sable三文治餅乾共有抹茶奶及朱古力兩種口味，以餅乾包著生朱古力，尤如半熟的質感，入口濕潤柔軟，味道傳神，甜度剛好，令人吃不停口！而朱古力味長崎蛋糕，則以濃厚的朱古力及牛油製成，質感鬆軟細緻，值得大家帶返香港慢慢歎！

むか新

所在位置：關西國際機場第1航廈2F國際線出境區內SOUVENIR 關西旅日記（地圖按此）/關西國際機場第1航廈國際線出境區TASTE OF KANSAI關西旅日記（地圖按此）

營業時間：SOUVENIR關西旅日記 8am-9pm/TASTE OF KANSAI關西旅日記6:30am-12:25am

法式Sable三文治餅乾抹茶奶味（相片來源：官方照片）

法式Sable三文治餅乾朱古力味（相片來源：官方照片）

朱古力味長崎蛋糕（相片來源：官方照片）

