錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
懷舊龍鬚糖
龍鬚糖的由來 據傳已流傳民間二千年，正德皇帝遊民間時，發現民間竟有此糖，民間稱之為“銀絲糖”，入口極香感到非常特別，因而對此物產生好感，於是下旨帶回宮中，並取名為“龍鬚糖”，及後再傳入民間，亦叫龍鬚糖，也可稱為龍鬚卷，一直流傳，是深受人們喜愛的食品！ 這種以麥芽糖製成的美食，通常是“鮮造鮮吃”，不作儲存。 龍鬚糖這傳統懷舊小吃，又好食，又好玩，你都試吓自己整啦！ 今次我拉出6萬條龍鬚絲，你呢？ 好東西要分享給身邊的朋友啊！
製作時間: 1小時內
份量人數: 3-4人
糖膠材料
麥芽糖 80克
砂糖 283克
清水 190毫升
食材
[糖膠材料]
[餡料]
餡料
白芝麻 30克
椰絲 30克
花生粉或花生碎 50克
其他
熟糯米粉（手粉） 300g
作法:
1 ：
龍鬚糖建議即製即食，不能留，否則會影響口感。 詳細的製作步驟和小提示，可以參考本人的YouTube影片
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/52480
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
其他人也在看
小食食譜｜煙肉芝心墨魚卷
同朋友開Party，想有啲方便易整嘅香口小食，呢款煙肉芝心墨魚卷就啱晒你。材料全部係超級市場買到，做法又簡單，最正係芝士有流心嘅效果，食落去夠晒惹味，大人同小朋友都讚好食！Cook1Cook煮一煮 ・ 5 小時前
蜂蜜漬檸檬
檸檬性涼、味苦 止渴生津、祛暑疏滯 檸檬好處： 1.幫助消化，促進胃裡蛋白分解砪的分泌，增加腸胃蠕動 2.減肥瘦身，快速燃燒脂肪，並且控制食慾 3.增加抵抗力，富含維生素C，增強身體免疫力 4.美白抗氧化 檸檬禁忌： 1.酸性物質會令經血減少，女性經期中最好不要喝 2.胃酸過多、腸胃病患者不宜飲用 3.檸檬富含鉀，有腎臟疾病患者要注意攝取 4.檸檬中的柚皮甘會和某些藥物產生反應，所以要避免和這類藥一起服用 5.檸檬會軟化牙齒的琺瑯質，喝完後馬上刷牙，會破壞牙齒，15分鐘內用清水漱口即可Cook1Cook煮一煮 ・ 14 小時前
湯水食譜｜蘋果馬蹄蓮子百合素湯
很多人在秋冬天著涼後，會不斷咳嗽更有黃白頑痰難以吐出，這往往是因為體內有炎症所致。 如果你或家人都有這個情況，就要煲這款蘋果馬蹄蓮子百合素湯，因為這個湯水嘅材料都能清熱降火，潤肺止咳，從根本去除頑痰，令你條氣都順返晒！留意揀選馬蹄時宜選蒂短的，清熱潤燥的功效較佳，而粟米芯對清熱解毒、利尿排毒的功效比粟米肉明顯，所以煲湯時不妨把粟米芯破開使用。Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
賀年食譜｜新年菜式 ☺️ 原個蕃茄提子蔬菜飯 ㊗️事事如意💯
新年喜喜慶慶的菜式，推介大家整呢個原個蕃茄提子蔬菜飯，取其寓意 - 事事如意👍 一上枱非常吸睛😍🌟，個個爭要一個！ 蕃茄飯多汁又帶濃濃芝香味，蛋炒飯加埋蜆肉（鮮）、提子乾（甜）、粟米（爽），非常夾又好味！做法也簡單😁，快啲bookmark此篇介紹新年整啦！ 大力推介👍 炒飯內加埋加州提子乾，熱炒後提子乾會變得更香甜，甜味是 全天然無添加，更 有好多 礦物質 、 維他命 和 膳食纖維 ，可以促進大腦發展，小朋友愈食愈聰明，新年一年更加精靈活潑！Cook1Cook煮一煮 ・ 11 小時前
醉雞食譜｜焗糟鹵醉雞
醉雞食譜｜焗糟鹵醉雞Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
重啟5小時警鈴東電煞車！ 控制棒拔出52支輻射疑雲？
這運氣也太背了吧？日本東京電力公司本來高興地宣布柏崎刈羽核電廠6號機重啟，這是自2011年福島核災後，時隔近15年首度復機，結果運轉不到6小時，就出狀況了。Japhub日本集合 ・ 21 小時前
埼京線少年拿家用剪刀亂舞！ 十條列車報警乘客軌道逃命！
這東京的通勤生活本來就夠亂了，沒想到還能更添驚悚！2026年1月23日下午4點多，JR埼京線一輛列車從十條站往赤羽站開去，突然有乘客報警說車內有人拿剪刀亂揮。Japhub日本集合 ・ 21 小時前
【南記粉麵】網上落單 全單快閃9折
於1月26日至2月8日期間，只要用南記粉麵網上平台落單，無論係外賣自取定係堂食，輸入折扣碼「HAPPY10」即享9折，全線分店都用得！YAHOO著數 ・ 1 天前
新年好去處｜如心廣場及好運中心「喵來福到開運祭」 設6米高巨型萌喵坐鎮戶外、暢玩開運挑戰｜Yahoo活動街
丙午馬年將至，為迎接福氣盈門、運勢騰飛的新歲，華懋集團旗下8大商場，包括旗艦商場如心廣場、沙田好運中心、將軍澳翩滙坊、沙田希爾頓中心、元朗順福糧倉、上水名都商場、粉嶺名都商場、屯門巴黎倫敦紐約戲院購物中心，首度與香港人氣藝術家 Bao Ho 攜手於新春期間呈獻 「喵來福到開運祭」 主題活動。一眾可愛趣緻的喵星人化身福運大使，於即日起至3月1日期間驚喜現身如心廣場及好運中心，為全港市民派送新春吉祥祝福，齊齊喜迎福氣滿滿、運轉乾坤的馬年！Yahoo 活動街 ・ 20 小時前
生魚片便宜到當早餐吃！台灣「這小鎮」天天一早就吃，再搭１碗米苔目最道地
位於台東的「成功鎮」是個隱藏版的桃花源小鎮，由於擁有東海岸最大漁港，因此一年四季海鮮、漁獲量豐富，當地的成功市場不僅各攤美食臥虎藏龍，更能在市場中吃到「成功人士」最接地氣、道地的「早餐組合」。當地的道食尚玩家 ・ 20 小時前
空服員將改穿經典制服 國泰電車巡遊賀80年
國泰航空今年踏入80周年，昨下午舉辦電車巡遊，其中派對電車上有身穿10款國泰不同經典制服的乘務員，沿途向市民揮手致意。同時，國泰航空亦推出4款經典機身塗裝的電車，包括經典「Betsy」道格拉斯DC-3銀色機身、首個以綠色為主調的Convair 880塗裝、廣為人知的「生菜葉三文治」綠白復古風格，以及現代「翹首振翅」標誌，它們即日起至下月19日在港島不同路線行駛。同時，國泰逾2,000名地勤及機艙服務員將會穿上國泰過去80年最具特色的10套制服。國泰顧客及商務總裁劉凱詩在活動致辭稱，早前已將A350客機塗裝為經典的綠白復古塗裝，大受歡迎，並預告帶有復古塗裝的波音747客機將於不久後亮相，未來國泰亦將舉辦一系列80周年慶祝活動。am730 ・ 1 天前
台式食譜｜台式三杯雞
冬天特別想吃的家鄉小菜，台式三杯雞既下飯又可以當成佐酒小菜，快來看看做法小搬步分享啦Cook1Cook煮一煮 ・ 11 小時前
賀年食譜｜新年菜idea～ 花開富貴蝦球🌸💯
介紹個簡單新年菜俾大家☺️👍，好睇又好食😋，大人小朋友食完笑蝦蝦，仲有花開富貴嘅意思！Cook1Cook煮一煮 ・ 11 小時前
《黑白大廚》安成宰研發罐裝調酒上市 Threads友大讚韓國熱賣抹茶調酒「廿幾蚊飲到 Asia's 50 Best Bars味道」
Netflix料理實境騷《黑白大廚：料理階級戰爭》第2季最近才落幕，除了參賽主廚的餐廳「一席難求」，評審安成宰的一舉一動更是焦點，就算是他在香港的餐廳「MOSU Hong Kong」依然長期爆滿。想試到安成宰出品？其實並不難！因為這位韓國首位米芝蓮三星名廚，在去年親自研發並代言一款「白蘇維濃檸檬 Highball」，在韓國GS25便利店開賣短短兩個月即狂銷100萬罐，最近終於在香港上市！Yahoo Food ・ 5 小時前
年糕食譜│軟滑靚年糕做法簡易4招 想軟糯不黏口全靠分幾次加糖水
年糕食譜周圍都有，但怎樣的年糕才算完美？一百個人，有一百個各自的喜好。但可以肯定的是，一個靚年糕，軟硬適中，微微黏口，甜得天然等條件，都是靚年糕必備的要素。今日找到廚齡逾四十年的中式糕點大廚周新師傅帶來幾個貼士，教你4招年糕做法，包你做出軟滑不黏口的靚年糕。Yahoo Food ・ 4 小時前
炸雞食譜｜芝心炸雞卷
這道芝心炸雞卷外層酥脆香口，內裡的雞肉和芝士則柔軟而多汁，口感十分豐富，加上雞肉和芝士的味道完美地融合，令人回味無窮。Cook1Cook煮一煮 ・ 5 小時前
豉油皇煎蝦食譜│原隻蝦連殼都入味 原來要加一個材料
農曆新年吃得豐盛，大大隻又啖啖肉的虎蝦，是不錯的選擇。急凍虎蝦用豉油王去煎便香口又惹味，在清洗時可以用鹽洗一次，肉質會更爽口。家中一般不會用太多油去泡油，將蝦身拍上粟粉再慢慢煎，除了蝦殼會更香脆，也會更易掛汁，跟豉油王調味汁快炒時，便更加入味，連殼也想吃掉，即睇如何做豉油皇煎蝦：Yahoo Food ・ 4 小時前
無水料理食譜│無水蒸雞湯鍋 一個步驟加速蔬菜出汁
最近在 Threads看到不少人分享做無水蒸雞湯鍋，一般建議用鑄鐵鍋，但也有人煲到乾水，實測這個無水蒸雞做法，也不一定要用鑄鐵鍋，但要用質料較厚的鍋比較不易煲乾水。而這個無水做法關鍵在鍋內的水份主要來自蔬果，想菜類易出水，便要加點鹽先把菜軟化。這次實試的份量蒸出150毫升湯汁，用來作湯菜非常鮮甜，即睇如何製作無水蒸雞湯鍋：Yahoo Food ・ 5 小時前
收工趕返屋企做節？30分鐘搞掂「速成團年飯」豉油皇煎蝦/鹽焗雞/笑哈哈炸雲吞
年三十晚收爐還要趕回家煮飯？不想叫外賣頹食，但又怕時間不夠煮出「九大簋」？別擔心！做節最重要是那份心意，而不是在廚房忙到天昏地暗。我們為你精選了5道「極速賀年菜」，全部只需簡單步驟，利用家中現有的廚具（如砂鍋、平底鑊）就能快速上桌。跟著這些食譜，只需30分鐘，你也能變出一桌有魚有肉、意頭十足的團年飯！Yahoo Food ・ 4 小時前
氣炸椒鹽豬扒
買了一包荷蘭豬梅扒嫌佢太薄身，唔啱當扒咁鋸，切成一件件整咗一個簡單版椒鹽豬扒。文迪私人廚房的facebook專頁會有更多食譜又或短片觀看。 https://m.facebook.com/profile.php?id=1544226955848255Cook1Cook煮一煮 ・ 20 小時前