龍鬚糖的由來 據傳已流傳民間二千年，正德皇帝遊民間時，發現民間竟有此糖，民間稱之為“銀絲糖”，入口極香感到非常特別，因而對此物產生好感，於是下旨帶回宮中，並取名為“龍鬚糖”，及後再傳入民間，亦叫龍鬚糖，也可稱為龍鬚卷，一直流傳，是深受人們喜愛的食品！ 這種以麥芽糖製成的美食，通常是“鮮造鮮吃”，不作儲存。 龍鬚糖這傳統懷舊小吃，又好食，又好玩，你都試吓自己整啦！ 今次我拉出6萬條龍鬚絲，你呢？ 好東西要分享給身邊的朋友啊！

製作時間: 1小時內

份量人數: 3-4人



糖膠材料

麥芽糖 80克

砂糖 283克

清水 190毫升



食材

[糖膠材料]

[餡料]



餡料

白芝麻 30克

椰絲 30克

花生粉或花生碎 50克



其他

熟糯米粉（手粉） 300g





作法:

1 ：



龍鬚糖建議即製即食，不能留，否則會影響口感。 詳細的製作步驟和小提示，可以參考本人的YouTube影片

