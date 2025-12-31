東京旅遊｜東京站限定手信排行榜TOP10！卡樂B聯乘TOKYO BANANA只得第二位？

《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
去旅行，當然要買手信給親朋戚友，日本人都不例外，1月1日是充滿禮物手信的新年，所以東京站的GRANSTA設施，非常體貼的公布了「東京站限定手信銷售額TOP10」，而且為怕大家嫌悶，這次只限2022年新發售的手信，所以充滿驚喜，我們亦可按此排名，選購心水手信回港，唔洗怕俾豬朋狗友笑無新意。
東京站作為交通中樞，是不少人回老家的必經車站，而且大量商業樓宇，為方便大家送禮給親戚或客戶，站內的GRANSTA設施就有超過60間手信店，可說是手信激戰區，泛弱留強，每間店都努力創作新貨，而且可以看到潮流走勢，買手信的不二之選。這次各店就以其2022年新發售、東京站限定手信的10月份銷售額作較量，設施再公布頭十大，所以參考指數非常高。
第一位是CAPTAIN SWEETS BURGER的士多啤梨漢堡，即原味芝士的變奏版，第二位是集旅客兩大所愛的，Calbee+聯乘TOKYO BANANA的作品，是具牛油香蕉味的宅卡B，第三位是比利是王室御用朱古力職人Pierre Marcolini推出的禮盒，高貴的紅盒中是3款不同口味的烘焙點心，一盒12件，3,888日圓(約港元226)，要用來送給「貴賓」。
東京站手信第1位｜CAPTAIN SWEETS BURGER的士多啤梨漢堡 1,188日圓(6件)
東京站手信第2位｜Calbee+聯乘TOKYO BANANA宅卡B 594日圓(5袋)
東京站手信第3位｜比利是王室御用朱古力職人Pierre Marcolini禮盒
東京站手信第4位｜Mary's 朱古力餅 2,376日圓(24件)
東京站手信第5位｜boB朝燒半熟Cannelé 350日圓
東京站手信第6位｜Suica企鵝朱古力 3,240日圓
東京站手信第7位｜Ivorish法式多士形冧酒提子financier 1,080円(6件)
東京站手信第8位｜あまみカオリ研究所牛油忌廉餅 1,700日圓(4件)
東京站手信第9位｜和卵菓ららら和卵盆布甸 420日圓
東京站手信第10位｜petit gargantua鹽味牛油曲加 1,080日圓(3件)
