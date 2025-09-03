椰汁糕食譜｜椰汁糕 （低糖版）做法

奢華不一定要靠全身Logo才算高級，近年時尚圈大熱的「Quiet Luxury」風潮下，愈來愈多人開始追求低調奢華的品味。而來自米蘭的Valextra，正是這種態度的最佳代表。這個創立於1937年的意大利品牌被譽為「意大利愛馬仕」，始終堅持不做大規模廣告、不以誇張標誌取勝，而是專注在皮革工藝與極簡設計上。其獨特的極簡哲學征服名流與時尚愛好者，如果你正在尋找一款不追隨潮流又長青的奢華手袋，Valextra無疑是最值得入手的選擇。

Yahoo Style HK ・ 1 天前