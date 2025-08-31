沐浴露 │ 水中銀測試16款沐浴露！7款獲評品質卓越、溫和無刺激+3款保濕功效顯著！

沐浴露│每天洗澡時都會使用沐浴露，不少人因皮膚敏感，會特意挑選一些「溫和」、「無刺激」的沐浴露。水中銀（國際）生物科技有限公司在市面檢測16款產品，當中有7個樣本被評為品質卓越，即看詳情！

水中銀於屈臣氏、萬寧及專櫃選購16款沐浴產品樣本，進行產品安全檢測、保濕及溫和（無刺激）功效檢測。當中包括知名品牌BIOLANE、JURLIQUE、LA ROCHE-POSAY等。在測試中，有7個樣本被評為「綠魚」（代表品質卓越）而且其溫和（無刺激）功效顯著，其中3個樣本的保濕功效均同樣顯著。9個樣本則被評為「黃魚」（代表品質合格），全部均通過安全性測試。

7款溫和「無刺激」名單！

7個獲評品質卓越的樣本：

沐浴露│1. AVEENO天然燕麥薰衣草舒壓沐浴露

價格：$109/532mL

品牌所在地：美國

沐浴露│2. DERMAVEEN 澳洲康漾天然燕麥芯無皂潔膚露

價格：$148/500mL

品牌所在地：澳洲

沐浴露│3. FRESH 黃糖沐浴啫喱

價格：$240/300mL

品牌所在地：美國

沐浴露│4. DOVE 滋養柔膚沐浴乳滋養柔嫩配方

價格：$28.9/750g

品牌所在地：美國

沐浴露│5. BIOLANE Expert有機沐浴洗髪啫喱

價格：$199/500mL

品牌所在地：法國

沐浴露│6. LA ROCHE-POSAY 全效抗敏修護沐浴乳(止痕配方)

價格：$288/400mL

品牌所在地：法國

沐浴露│7. JURLIQUE 玫瑰緻柔沐浴露

價格：$240/300mL

品牌所在地：澳洲

選購沐浴露貼士

皮膚科專科醫生蔣頌儀表示選購浴沐產品時可選擇親水性成份，例如甘油，天然植物萃取(如蘆薈)、維他命又或者含玻尿酸 (透明質酸) 等滋養皮膚。同時亦可配合親油性成份例如神經醯胺，角鯊烯等用來鎖緊水分，減少流失。應盡量避免使用含有酒精和防腐劑等成份，以減少產品對皮膚的刺激性。