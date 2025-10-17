泰國香薰品牌推薦Top5！親民價超高級小眾香氛，「小Le Labo」Copenn泰國旅遊手信必買

每年11月到2月都是泰國的涼季，氣溫終於稍稍下降。難得等最適合遊泰的季節，正磨拳擦掌預備出發的你，趕快記下以下5個必買泰國小眾香薰品牌，將度假氛圍帶回家！

泰國香薰品牌推薦1. HARNN

除了港人熟悉的THANN和PAÑPURI，其實HARNN 在泰國人氣也超高！HARNN 專注於自然芳香療法，以優質天然成分和獨特東方香氛聞名，品牌產品線豐富，從護膚到家居香氛等應有盡有，提供一系列全方位的感官享受。

推薦： HARNN White Tea & Camellia 系列

這系列完美融合了白茶的清新與山茶花的芬芳，清新純淨氣息令人瞬間心情變好！特別推薦身體乳液，產品含豐富的保濕滋養成分，使用後肌膚變得柔嫩滋潤，同時散發著淡雅香氣。

泰國香薰品牌推薦2. KARMAKAMET

另一人氣品牌KARMAKAMET，在曼谷恰圖恰市集起家，由最初的小店，憑著療癒身心的香氣及高性價比的產品，愈來愈受大眾喜愛。其香氛產品散發著濃郁的泰式風情，融合了泰國本土的草藥、花卉和香料，創造出獨特的香氣體驗。

推薦：Night Lotus Flower 系列

Night Lotus Flower 系列以夜蓮花的清新和神秘氣息為靈感來源，帶來一種既靜謐又撫慰心靈的感受。特別推介這款精油香薰擴香，可在每晚安睡前創造一個放鬆身心的空間。

泰國香薰品牌推薦3. Copenn

有「小LE LABO」之稱的新興泰國香薰品牌，香氛系列多採用中性的煙草香氣及木質調，店面及包裝設計亦走中性工業風，難怪受到世界各地不少文青追捧！

推薦：Copenn NATURAL-BLENDED INCENSE CONE 原始線香系列

手工製作的錐形原始線香，採用天然成分與傳統精油混合製成，附金屬底搭配使用。共有3種獨特中性木質香調的款式可選：POLLEN CLOUD 、AFTER BURNT 、 DE SANTO’S

泰國香薰品牌推薦4. Journal

Journal來自清邁，是全泰國首間以泰式古法結合現代工藝調製而成的香氛品牌。（前身為： Butterfly Collection） 。品牌堅持採用天然成份以及無酒精、無化學原料的理念，是既環保又能提升生活質量的選擇。

推薦：Mango Sticky Rice

如像遊泰必食的芒果糯米飯化身，Journal 的Mango Sticky Rice 香水帶有椰奶及芒果氣息，是一款結果花果香及美食調的香水。不止能勾起愉快旅行回憶，更會勾起食欲！

泰國香薰品牌推薦5. BsaB

BsaB（發音為“Bee-sah-Bee”）於2006年創立，以呈現大自然本質之美為核心理念，將法國頂級精油與泰國的設計美學完美結合，創造出天然、獨特的香氛品。更是泰國皇室愛用香氛品牌之一！

推介：BsaB Weed Diffuser 擴香精油系列

BsaB Weed Diffuser 擴香精油有多種香氣可選，當中Tranquility (靜謐之境)、Tropical Fruit (密果) 及 Gardenia Jasmine (梔子茉莉 ) 最受歡迎，大家不妨到店逐款慢慢試，尋找自己專屬的心情香氣。BsaB 的擴香瓶更可以洗淨再購入補充裝重用，可以換換新意同時相當環保。

