深圳好去處｜深圳戲院特色VIP影院睇《阿凡達3》！2人情侶梳化卡座人民幣44元起 一覽戲院票價、地址、交通

《阿凡達3》即將於12月19日在中國內地及北美同步上映，作為2025年壓軸大作，未上映就破天荒獲得《第83屆金球獎》提名「電影票房貢獻獎」，相當值得大家期待！趁著聖誕節假期，不妨北上睇戲，畢竟深圳戲院影院面積都比香港大，加上低物價，一般2D電影最平票價人民幣19.9元來說，情侶們更可狙擊溫馨情侶座，兩口子孖住浪漫睇戲，票價也不過人民幣44元起！Yahoo Travel為大家整合了情侶座的特點、參考票價及前往交通方法。

拍拖好去處！情侶VIP影院

現時深圳很多大型連鎖影院都推出普通廳情侶座及VIP情侶廳的情侶座，前者是將拿開了兩個座位之間隔板，換成一個寬闊的雙人梳化，由於只是普通廳，私密度相對較低，但性價比高；後者的座位通常可調節角度，甚至可以躺平，查看影院的環境相，座位數目較少，名字上「VIP廳」、「GOLDCLASS廳」、「紐博特廳」均代表該影院提供2人座梳化，前後左右都有足夠空間，不會覺得逼！特別一提，部分VIP情侶廳會提供點餐服務，甚至票價已經包含爆谷、飲品，大家就可以和另一半邊嘆零食邊看電影！

現時深圳很多大型連鎖影院都推出普通廳情侶座及VIP情侶廳的情侶座。（相片來源：甲方再改億次@小紅書）

CINESKY新天影院（前海壹方匯店）的VIP廳。（相片來源：羊咩咩@小紅書）

英皇电影城（平安金融中心IMAX激光店）的情侶雙人座位於影廳最後一排。（相片來源：An@小紅書）

情侶VIP影院，是深圳市民拍拖一大好去處，小倆口可以獨享2人座的皮革梳化，前後左右都有足夠空間，不會覺得逼！（圖片：深圳周末青年活動研究所@小紅書）

情侶2人座在深圳戲院不難找到，只要留意幾個字眼：VIP廳、GOLDCLASS廳、紐博特廳，就代表該影院提供2人座皮革梳化。（圖片：深圳周末青年活動研究所@小紅書）

特別一提，部分情侶VIP影院會提供點餐服務，甚至票價已經包含爆谷、飲品，大家就可以和另一半邊嘆零食邊看電影！（圖片：深圳周末青年活動研究所@小紅書）

票價每位人民幣44元起

票價方面，由於每間戲院票價不同，未能逐一比較。普通廳情侶座價錢與一般座位差不多，有時團購優惠可以做到人民幣59.9元兩人含爆谷套餐，以英皇電影城（平安金融中心IMAX激光店）為例，其情侶雙人座位於影廳最後一排，價錢跟一般票價一樣為每位人民幣44元；VIP廳情侶座價錢相對較高，以卓悅中心的CGV影城為例，原本一張《優獸大都會2》（內地譯《瘋狂動物城2》）2D門票為人民幣57元，若選GOLDCLASS廳為人民幣97元；CINESKY新天影院（前海壹方匯店）的VIP廳票價只需人民幣58元，超抵！反觀要在規格相約的香港VIP影院觀看一場電影，最平票價都要$250，門檻更高，深圳戲院確實是個慳錢好選擇。

英皇電影城（平安金融中心IMAX激光店）（相片來源：An@小紅書）

英皇电影城（平安金融中心IMAX激光店）為例，其情侶雙人座位於影廳最後一排，價錢跟一般票價一樣為每位人民幣44元。（相片來源：大眾點評截圖）

卓悅中心CGV影城一張《瘋狂動物城2》2D門票為人民幣57元，若選GOLDCLASS廳為人民幣97元。（相片來源：大眾點評截圖）

CINESKY新天影院（前海壹方匯店）的2D VIP廳票價為每張人民幣58元，頗抵！（相片來源：大眾點評截圖）

福田區影院選擇

英皇電影城（平安金融中心IMAX激光店）

地址：福田區益田路5023號平安金融中心商場南塔L4層（地圖按此）

交通：深圳地鐵1/3號線購物公園站下車步行4分鐘

CGV影城（卓悦中心MAX店）

地址：福田區福田街道福華路348號OneAvenue（地圖按此）

交通：深圳地鐵1號綫或10號線崗廈站下車，於B出口步行約5分鐘；1號綫或4號線會展中心站下車，於A1出口步行約7分鐘；2號綫或4號線市民中心站下車，於F出口步行約11分鐘。

盧米埃深圳華强北MAX影城

地址：福田區華强北中航路中航城君尚購物中心4樓（地圖按此）

交通：地鐵2號線華強北C出口

羅湖區影院選擇

博納UA影城（KK Mall IMAX店）

地址：羅湖區深南東路5016號京基100 KK MALL（地圖按此）

交通：深圳地鐵2號線大劇院站B出口

萬象影城（深圳萬象城店）

地址：羅湖區寶安南路1881號華潤中心萬象城中座（地圖按此）

交通：深圳地鐵2號線大劇院站C出口

中影萬友影城IBCMALL店

地址：羅湖區布心路3008號IBC MALL 4層（地圖按此）

交通：深圳地鐵3號線水貝站A出口

南山區影院選擇

CINESKY新天影院（前海壹方匯店）

地址：南山區聽海大道5059號前海鴻榮源中心A座壹方匯B2層（地圖按此）

交通：深圳地鐵5號線桂湾站下車步行5分鐘

深圳海岸影城

地址：南山區海岸城購物中心三樓（地圖按此）

交通：深圳地鐵2號線或11號線後海站E2出口

華夏星國際影城（南山書城店）

地址：南山區海德二道南山書城7樓（地圖按此）

交通：深圳地鐵9號線南山書城站

萬象影城（深圳灣萬象城旗艦店）

地址：南山區科苑南路2888號華潤深圳灣萬象城L3（地圖按此）

交通：深圳地鐵2號線或11號線後海站G出口

寰映影城（深圳灣睿印激光IMAX）

地址：南山區白石洲三路睿印RAIN IN四樓401寰映（地圖按此）

交通：深圳地鐵2號、9號、11號線紅樹灣站

