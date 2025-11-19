澳門美食節2025｜免費入場狂掃逾140個美食攤檔！吃盡人氣美食：水佬榮水蟹粥/沙度娜木糠布甸/莫義記榴槤雪糕 即睇穿梭巴士路線

11、12月份澳門活動多多，先有澳門格蘭披治大賽車，現時還正在舉行澳門美食節，場內設有6大特色區域、結集逾140間美食攤檔，接近4成為首次參加；現場還有精彩表演及懷舊攤位遊戲，大會提供三條免費穿梭巴士專線，方便一眾為食人士前往！

第25屆澳門美食節於即日起至11月30日在澳門西灣湖廣場舉行。（往年照片）

結集約140美食攤位

第25屆澳門美食節於即日起至11月30日在澳門西灣湖廣場舉行，今年設有六大美食區，包括中式美食、日韓美食、亞洲美食、甜品街、歐陸美食及風味美食，結集逾140個美食攤位，包括澳門水蟹粥必食的水佬榮飯店、以木糠布甸馳名的沙度娜、以榴槤雪糕聞名的莫義記、澳門老字號排擋新益食店等，可一次過吃盡各國美食！同場亦有精彩台上表演及攤位遊戲，星期五及週末更開放至凌晨12點，保證吃到捧腹而回！

廣告 廣告

今年設有六大美食片區，包括中式美食、日韓美食、亞洲美食、甜品街、歐陸美食以及風味美食。（往年照片）

結集逾140個美食攤位，可一次過吃盡各國美食。（往年照片）

每晚都有精彩台上表演。（往年照片）

三條免費穿梭巴士專線

今年大會設有三條免費穿梭巴士專線，從黑沙環市場街、氹仔中央公園、關閘廣場接送大家前往西灣湖廣場會場，非常方便。提提大家，澳門美食節無須入場費，大家只需到場內心水攤檔點餐付款便可，形式有點像大型美食廣場，買到美食就可在場內餐枱享用。相信到時會有好多人入場，大家最好同朋友分工合作，一位點餐一位霸枱，如不介意立食就可以隨心點啦！

氹仔中央公園⇄西灣湖廣場（相片來源：官方照片）

黑沙環市場街⇄西灣湖廣場（相片來源：官方照片）

關閘廣場⇄西灣湖廣場（相片來源：官方照片）

第25屆澳門美食節

地點：澳門旅遊塔前地西灣湖廣場（地圖按此）

日期：2025年11月14日至11月30日

時間：星期一至星期四4pm-11pm，星期五至日3pm-12mn

交通：乘搭穿梭巴士專線從黑沙環市場街/氹仔中央公園/關閘廣場至西灣湖廣場

穿梭巴士專線服務時間：星期一至四4pm-11:30pm，星期五至日3pm—12:30am

更多相關文章：

Black Friday優惠2025｜澳門船票激抵優惠！金光飛航單程低至$18 另有2人同行優惠＋送酒店餐券、上網卡

澳門酒店2025｜15大澳門新酒店推薦！人均低至$213 必試親民價2大精品酒店/全澳首創露天風呂房

澳門好去處｜國際威士忌盛會空降澳門上葡京！暢飲全球逾80個品牌、約500款威士忌 設亞洲酒吧秀/音樂演出/專題大師班

雷霆猛男秀《Thunder From Down Under》12月回歸！號稱「女性一生必朝聖一次」 每位$480起任睇肌肉+與猛男互動│澳門好去處

澳門好去處｜新濠天地《水舞間》8折優惠！另送20吋行李箱/船票/車票/優惠價人均$101加購酒店

澳門旅遊｜最多港人預訂澳門酒店Top10！人均$203起 鄰近外港客運碼頭/逾兩萬呎兒童王國/天浪淘園

澳門酒店｜最多港人預訂澳門酒店竟然係呢3間？人均低至$450起

澳門倫敦人酒店平替推介！人均$510起感受英倫貴族風、提供Byredo用品｜澳門新酒店

澳門空中餐廳預約攻略！最平$955於14-17層樓高空嘆美食、睇日落

澳門特色Cafe 9大推介！首間黑膠唱片咖啡店/老房子改建夜啡/必食創意口味日式刨冰｜附前往方法

澳門入境｜澳門交通全攻略懶人包！香港往返澳門交通方式一覽 外港、氹仔碼頭船票每程最平$125起

澳門好去處｜Naked Ocean海洋主題沉浸式光影展！過萬呎奇妙世界：冰雪海洋鏡房、沙甸魚光影、七彩水母 即睇早鳥優惠