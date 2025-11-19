黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
澳門美食節2025｜免費入場狂掃逾140個美食攤檔！吃盡人氣美食：水佬榮水蟹粥/沙度娜木糠布甸/莫義記榴槤雪糕 即睇穿梭巴士路線
11、12月份澳門活動多多，先有澳門格蘭披治大賽車，現時還正在舉行澳門美食節，場內設有6大特色區域、結集逾140間美食攤檔，接近4成為首次參加；現場還有精彩表演及懷舊攤位遊戲，大會提供三條免費穿梭巴士專線，方便一眾為食人士前往！
結集約140美食攤位
第25屆澳門美食節於即日起至11月30日在澳門西灣湖廣場舉行，今年設有六大美食區，包括中式美食、日韓美食、亞洲美食、甜品街、歐陸美食及風味美食，結集逾140個美食攤位，包括澳門水蟹粥必食的水佬榮飯店、以木糠布甸馳名的沙度娜、以榴槤雪糕聞名的莫義記、澳門老字號排擋新益食店等，可一次過吃盡各國美食！同場亦有精彩台上表演及攤位遊戲，星期五及週末更開放至凌晨12點，保證吃到捧腹而回！
三條免費穿梭巴士專線
今年大會設有三條免費穿梭巴士專線，從黑沙環市場街、氹仔中央公園、關閘廣場接送大家前往西灣湖廣場會場，非常方便。提提大家，澳門美食節無須入場費，大家只需到場內心水攤檔點餐付款便可，形式有點像大型美食廣場，買到美食就可在場內餐枱享用。相信到時會有好多人入場，大家最好同朋友分工合作，一位點餐一位霸枱，如不介意立食就可以隨心點啦！
第25屆澳門美食節
地點：澳門旅遊塔前地西灣湖廣場（地圖按此）
日期：2025年11月14日至11月30日
時間：星期一至星期四4pm-11pm，星期五至日3pm-12mn
交通：乘搭穿梭巴士專線從黑沙環市場街/氹仔中央公園/關閘廣場至西灣湖廣場
穿梭巴士專線服務時間：星期一至四4pm-11:30pm，星期五至日3pm—12:30am
