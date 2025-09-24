火星星座看你的性慾與野心！天蠍、金牛最強性戰士；山羊、白羊職場衝鋒陷陣｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》

《鱷魚之吻》Yahoo娛樂圈專訪 談善言做新「阿寶」
每個人星盤都由不同恆星所組成，其中一顆個人行星不容忽視：火星。而火星就是一個人在身處壓力時，變身成戰士的模樣。火星也代表活力、性愛、行動力與野心。當你利用太陽星座去設定目標後（國王），火星就是將軍與戰士，是指引我們行動的最佳動力，用甚麼行動、策略去實踐目標就是看火星星座了。以下幫各位來個火星星座分析，可以更了解自己的行動力與慾望追求！
火星白羊座
開荒牛、先頭部隊一定有你的份兒。如果有 start up 公司開幕，找你幫手打江山一定無錯！創新、自信、遇強越強就是你的職場個性。但由於你個性進取，很容易成為同事間的話題，要小心風頭過盛會惹來麻煩。
至於慾望，火星白羊在床上活動時，是一頭狂野的公羊（男女通用）。活動最初可能熱情如火，但小心後勁不繼，反而令伴侶 warm up 不足而感到不滿。
火星金牛座
固定星座中最持久、穩定與不願改變的金牛，很怕工作節奏被打亂，甚至被人亂催促。金牛自有一套工作節奏，而且早有計劃，只要讓他準時交貨就可以。當然 deadline 面前，還是不得不加快一點點。
在性表現上，火星金牛就變得相當有情趣～本身很有品味的金牛，很懂得事前準備relax前奏，如美食、香薰、按摩等等。再來一場「持久力」戰鬥，對床上活動很有一手。
火星雙子座
一眼關七、一心多用，「多面向」就是火星雙子的特性！在職場上，習慣同時處理多項工作，絕對是Multitask能手，而且效率極高。不過，有時手頭上工作太多，會容易草率了事，質素有所影響。
在性愛技巧上，雙子喜愛「變化」。如果床上活動沒甚麼變化，實在叫雙子呵欠連連，很可能以不同藉口推掉運動，偷偷走去打機更好。
火星巨蟹座
火星巨蟹處於落陷位置，本身行動力不足，但勝在EQ高搭夠。如果需要耐性與細心的工作細節，巨蟹卻相當勝任，所以在工作上宜當輔助角色。
慣於擔當溫柔、照顧者的角色，火星巨蟹在床上喜以溫柔見稱，不太愛粗暴，最好先吃一頓美食、點燃蠟光，再進入主題慢慢享受樂趣。
火星獅子座
獅子座擁有皇者風範與出色的領導能力，亦因為充滿個人魅力，令其在職場上吸引很多追隨者！獅子最講求大膽、創意，做「度橋」角色就最好。火星落火象行動力強，但作風太強勢而容易得罪人多、稱呼人少。
既然慣了當皇者，無論火星獅子是男生或是女生，都喜歡在床上有「皇帝/女王」式享受，但另一半受不受落又是另一回事了。
火星處女座
火星處女的強項就是高效率！只要有充足時間讓他們準備，無論target有多複雜，所有事情都會按步就班剛剛好完成。處女座以細心見稱，生產力與邏輯分析力強、又有條理。不過別用自己的尺應用在別人身上，未必所有人都能追上你的進度。
容易神經緊張、又愛乾淨的火星處女，不太愛進行野外運動，最好在已安排好的舒服乾淨的環境下進行。火星處女擁有研究精神，喜歡鑽研不同技巧並深化，應用起上來會有驚喜。
火星天秤座
戰士當中，火星落天秤座是落陷位置，所以衝鋒陷陣一定沒你的份兒。在職場上表現溫和，遇有衝突都不希望強硬處理，可能令人覺得你沒有領導能力。不過，因為你人際關係技巧一流，適合當調解或公關角色。
火星天秤的朋友一定要以美行先，絲質床單、性感但不俗套的睡衣、木調香薰蠟燭、和諧的氣氛，也是美好運動的前奏。
火星天蠍座
意志力在12星座中數一數二的天蠍，只要認定目標絕無難事，工作挑戰越多越好！只要「撻著」了團火，天蠍便會廢枕忘餐變身工作狂，直至完成方休。
而天蠍本身守護「性」，當然在床上運動界別敢認第二、沒人敢認第一。火辣、刺激的技巧絕對應付自如。不過緊記一點，天蠍最重視的並非性，而是心靈連結，性愛過後其實更需要親密的互動。
火星人馬座
職場上最敢於冒險的火星人馬，最適合擔當開發部門職位。目光長遠、熱愛冒險，又總是願意接受挑戰，嘗試不同新領域，因此事業版圖及成就高於他人。
而在床上運動上，人馬猶如脫疆野馬，戶外運動對他們最為吸引。不過因為喜歡刺激，常常「膽博膽」妄顧安全措施，容易搞出人命或有染病危險。
火星山羊座
一向有工作狂之稱的火星山羊，慣於腳踏實地逐步逐步向目標邁進，毅力十足又高標準，經常能完成不可能的任務。不過要知道，工作不只有艱辛，定時放鬆才是走得長遠之道。
土星守護的山羊，落在火星星座上，就算要享受溫柔，也是十分壓抑而不懂放鬆。希望能向天秤好好學習，先 relax 後享受。
火星水瓶座
因為思維與別人不一樣，在職場上經常被視為怪人，但因為目光長遠又另類，往往在與人溝通上得不到同事上司接納，令你感到相當孤獨。不過，對於那些不理解你的人，也會堅持到底，直到大家明白你當初的苦心。
新奇、古怪的性愛招式就是火星水瓶喜歡的床上秘景。如果伴侶能配合你古靈精怪、又開放大膽的要求，一定是靈慾一致的伴侶。
火星雙魚座
火星雙魚意志力較弱，很多時在工作上表現出拖延症，因為動力不足又喜歡逃避，容易變成沒擔當，影響工作表現。建議你在工作上的目標要逐小實踐，有小進步已經是進步，鼓勵自己前進。
因為害怕拒絕他人，就算床上運動中不喜歡某些動作、情節，火星雙魚也慣於啞忌，將就了事。但要知道，你也有自己底線，保護自己最重要。
專欄相關文章：
處女座日蝕又遇上秋分，「新的開始」新月能量超強！在混亂中「重建秩序」改掉壞習慣｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》
金星進入處女座容易出現「分手潮」？不再追求浮誇浪漫，感情關係變得挑剔總想斷捨離｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》
水星進入天秤座！社交活動變多是好兆頭？拓展人脈圈，解密星象影響人際關係4個重點｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》
