雙11優惠2025｜淘寶、京東以外網購優惠大合集！名牌/美妝/日用品最抵折扣攻略

【Now新聞台】全運會沙灘排球項目周五起一連八日在維園上演。 臨時沙灘排球場設於維園，主場可容納1300名觀眾，副場就可容納400人，另有5個熱身場及訓練場。沙灘排球是本港承辦8項全運會賽事之一，有逾50隊參賽，港隊派出一隊男子隊及兩隊女子隊。全運會港區統籌辦主任楊德強指，球場用了一個多星期搭建，場地布置包括觀眾席、運動員區域等；港隊球員表示非常滿意場地。香港沙灘排球代表謝鍵宏：「滿分一定是。始終第一是香港主場，第二，其實我們代表香港出外到亞洲或內地打不同比賽，其實香港主場無論氣氛、設備、燈光、沙，都很有國際規範，所以這次如果滿分，我一定會給滿分。」全運會香港賽區統籌辦主任楊德強：「無論是香港排球總會以至中國排球協會都有專家視察過，包括運動員及教練，大家都對場地非常滿意。剛才與運動員交流時，他們都很期待快些開賽，讓他們真的有機會在場內打球。」#要聞

now.com 新聞 ・ 19 小時前