0.07% ChatGPT 用戶出現精神健康危機跡象
雙11優惠2025｜淘寶、京東以外網購優惠大合集！名牌/美妝/日用品最抵折扣攻略
雙11優惠並不是專屬於淘寶、京東，或者拼多多，很多大型網購平台都相繼推出雙11優惠！這文章幫你一次過整合所有淘寶、京東以外的雙11優惠搶購攻略網站，讓你在聖誕節前掃平貨！
雙11優惠｜淘寶、京東、拼多多以外 名牌網雙11優惠合集
今年不少品牌都有推出雙11優惠前哨戰，幫各位先來整合一下。另外都會根據以往經驗，幫大家「貼題」，整合我們預計將會大減價的網站，密切留意！
時尚時裝：
【已確定有雙11優惠品牌】
Polo Ralph Lauren：官網低至3折｜SHOP NOW
Adidas：滿3件額外半價，即日起至11月16日｜SHOP NOW
【期待有雙11優惠品牌】
Net-A-Porter：低至兩折｜SHOP NOW
FWRD：低至半價，即日起至10月30日2:59pm｜SHOP NOW
The Outnet：低至25折｜SHOP NOW
Love, Bonito：快閃額外再減$60，即日起至10月29日｜SHOP NOW
Charles & Keith：優惠低至7折｜SHOP NOW
24S：FALL SALE快閃低至7折｜SHOP NOW
Selfridges：Seasonal Reduction｜SHOP NOW
時尚鞋款：
【已確定有雙11優惠品牌】
Catalog：以$1,000買$1,111電子禮品卡，Code：GC111｜SHOP NOW
護膚美妝：
【期待有雙11優惠品牌】
Sephora：Rare Beauty、Huda Beauty、Fenty Beauty等品牌低至半價，即日起至10月30日｜SHOP NOW
Lookfantastic：輸入【TREAT】指定貨品75折｜SHOP NOW
日常用品、營養補充品：
【期待有雙11優惠品牌】
旅遊類別：
【期待有雙11優惠品牌】
KKDAY：11.11週年，每日大派機票、$11＋狂搶食住玩｜SHOP NOW
Klook：11週年生日祭｜SHOP NOW
Trip.com：超級會員日，機票減高達$888、88折門票，即日起至10月31日｜SHOP NOW
