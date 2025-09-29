大坑舞火龍2025｜國家級非物質文化遺產「舞火龍」！即睇觀賞地點、交通資訊

每年中秋，銅鑼灣大坑的街頭變成火光與鼓聲交織的舞台，一條長達67米、插滿香枝的火龍，在夜色中翻騰起舞，吸引數以千計市民和遊客前來觀賞，今年將於10月5日7:30pm開始，大家預早到大坑浣紗街霸位，近距欣賞這近三百人的文化儀式。

今年大坑舞火龍活動，將於10月5日7:30pm開始。（Getty Images）

「舞火龍」逾百年的文化儀式

大坑原是一條客家村，據說在1880年爆發瘟疫，村民為求平安，便紮起一條草龍，插滿香枝，在中秋前後的三晚繞村舞動，希望藉此驅邪避災。這個原本源自民間信仰的儀式，隨着時間流轉，逐漸演變成社區的年度盛事。即使城市面貌不斷改變，大坑人仍堅持每年舉辦舞火龍活動，並透過坊眾福利會安排培訓，讓新一代接棒，延續這份傳統。2011年，舞火龍正式被列入國家級非物質文化遺產，成為香港文化的一部分。

龍身一共由32節組成，上面綴以約12,000根燃燒的線香，單是龍頭已重達50公斤，全長67米，在大坑的大街小巷穿梭。（官方圖片）

由300多名健兒舞動火龍，還有不少居民大鑼大鼓加入巡遊。（getty images）

浣紗街最佳觀賞地點 活動紀念品：大坑火龍t-shirt

今年舞火龍活動將於10月5日至7日晚上舉行，每晚由7:30pm-10:30pm，火龍將由近300名舞者操控，穿梭於大坑街巷之間，最佳觀賞地點為浣紗街，建議大家一早霸位。火龍身上插滿過萬支長壽香，火光與煙霧交織，配合鑼鼓聲，場面震撼。活動免費開放，無需預約。另外，大坑坊眾福利會推出活動紀念t-shirt，大家不妨入手一件以作紀念。

紀念t-shirt。（圖片來源：大坑坊眾福利會Facebook）

大坑舞火龍2025

地址：香港島銅鑼灣大坑浣紗街(地圖按此)

交通：港鐵天后站A1出口，過馬路至英皇道的另一邊，然後向右前進到第二條街口。此時，左轉並沿著銅鑼灣道走大概5分鐘，即可抵達大坑

日期：2025年10月5日至7日

時間：7:30pm至10pm

網址：按這裡

紀念品購買地點：香港銅鑼灣道121號大坑坊衆福利會(地圖按此)

時間：星期一至五9:30am-12nn、2pm-6pm

