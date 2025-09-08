Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

香港Staycation優惠｜黃金海岸酒店買一晚送一晚優惠！每晚人均$397.5起、包雙人早/午/晚餐

秋季即將來臨，大大提升大家Staycation的意慾！今次推介毗鄰黃金海岸泳灘的香港黃金海岸酒店，Yahoo購物專員發現酒店推出買一晚送一晚優惠，購買指定套票並於9月份入住，即送一張免費房間住宿券，可於指定日子內住多次，連上第一晚的雙人自助早餐/午餐/晚餐，最平只需$1,590起即可入住兩晚，除開每晚人均只需$397.5起，非常划算！

毗鄰黃金海岸泳灘的香港黃金海岸酒店。（圖片來源：酒店官網）

娛樂設備豐富

臨海而建​的香港黃金海岸酒店，毗鄰屯門黃金海岸泳灘，客房與套房均坐擁迷人海景，住客行幾步便能輕鬆前往泳灘玩水曬太陽，充滿濃郁的度假風情。酒店娛樂設備亦相當豐富，除有基本的室外游泳池、水上樂園、兒童遊樂區、鯊魚冒險島、沙池、兒童小火車等，就連酒店少見的VR虛擬實境遊戲、迷你高爾夫球場、戶外迷你保齡、飛天鋼索等都有，保證不會悶親！

酒店充滿濃郁的度假風情。（圖片來源：酒店官網）

游泳池及滑水梯（圖片來源：酒店官網）

迷你高爾夫球場特設9個獨特的球洞設計，可測試一下推桿技巧。（圖片來源：酒店官網）

鯊魚冒險島（圖片來源：酒店官網）

登上全港首創酒店兒童小火車，沿途欣賞優美的花園環境。（圖片來源：酒店官網）

買一晚送一晚優惠 每晚人均$397.5起

由即日起透過Klook預訂香港黃金海岸酒店即可享買一晚送一晚優惠，第一晚需於9月內入住，包雙人自助早餐/午餐/晚餐，辦理入住時將得到一張免費回程住宿券，此券適用於2025年10月8日至2026年3月31日期間入住，但留意第二晚只有房間住宿，並不包括任何餐飲，最平只需$1,590起，以二人入住計，除開每晚人均只需$397.5，一組人住兩次又得，兩組人輪住入住又得，相當划算！

由即日起透過Klook預訂香港黃金海岸酒店即可享買一晚送一晚優惠。（圖片來源：酒店官網）

【Klook獨家】買一晚送一晚！連雙人自助早餐

價錢：$1,590起

優惠內容：

首晚於2025年9月份入住，包免費自助餐早餐（2位成人）

入住後將得到一張免費房間住宿券（僅限房間），有效於2025年10月8日至2026年3月31日之間的回程住宿（視酒店空房情況而定）。

按此經KLOOK預訂

【Klook獨家】買一晚送一晚！連雙人自助午餐

價錢：$1,778.2起

首晚於2025年9月份入住，包免費自助餐午餐（2位成人）

入住後將得到一張免費房間住宿券（僅限房間），有效於2025年10月8日至2026年3月31日之間的回程住宿（視酒店空房情況而定）。

按此經KLOOK預約

【Klook獨家】買一晚送一晚！連雙人自助晚餐

價錢：$2,154.4起

首晚於2025年9月份入住，包免費自助餐晚餐（2位成人）

入住後將得到一張免費房間住宿券（僅限房間），有效於2025年10月8日至2026年3月31日之間的回程住宿（視酒店空房情況而定）。

按此經KLOOK預約

香港黃金海岸酒店

地址：香港青山公路1號（地圖按此）

