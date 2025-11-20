Black Friday黑五優惠2025｜Oral-B 電動牙刷黑五低至 3 折，AI 牙刷創新低價

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Oral-B 電動牙刷黑五低至 3 折，AI 牙刷創新低價

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

在今年黑五優惠中，如果要選一款有科技感、又有體面外觀的電動牙刷作為升級體驗，Oral-B Genius X Limited 絕對是不錯的選擇。尤其這次 Amazon 黑五活動中，直接以 35 折登場，只需 US$69 （約 HK$545）就能免運費入手，原價逾 HK$1,500 的高階電動牙刷，現在只要三分一價格就能擁有！Genius X Limited 最大的賣點，不只是清潔力，更有內建的 AI 智能刷牙偵測，今次終於可以用入門價體驗高端口腔護理技術。

Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！

Oral-B Genius X Limited

Oral-B Genius X Limited 刷頭會有 3D 旋轉震動技術，每分鐘可上下震動達 48,000 次、左右旋轉 10,500 次，輕鬆清除頑固的牙菌膜。它亦設有三重壓力控制，當刷牙力度過大即會自動降速，並亮起紅色提示燈，以確保不會對你的牙齦造成傷害。內建動作感應器，配合手機 app 的 AI 運算能 360 度智慧追蹤及智能導航刷牙，分析被過份清潔或遺漏的位置，從而提升整體口腔健康。

Oral-B Genius X Limited

Amazon 特價 US$69.99（約 HK$545，免運費）｜原價 US $199.99

立即購買

Oral-B iO Series 9 限量黑色電動牙刷

Oral-B 電動牙刷黑五低至 3 折，AI 牙刷創新低價

Oral-B iO Series 9 採用了磁性驅動微震技術，通過高頻微震技術將能量集中在刷毛上，配合以牙醫工具為設計的圓形刷頭。擁有 7 種個人化潔齒模式，包括日常清潔、敏感專用、鑽白拋光、牙齦呵護、深層清潔、輕柔呵護及舌苔清潔，能針對不同狀況而轉變。牙刷內置的 2 分鐘計時器每 30 秒會震動一次，而且亦設有三重壓力感應，白、綠、紅色提示燈分別對應力度不足、適當以及用力過大，當壓力過大就會亮紅燈並自動降速，以確保不會對你的牙齦造成傷害。

而另外 Oral-B iO Series 9 配備 3D 潔齒追蹤和 AI 智慧識別技術，把口腔分成 16 個區域，細至齒面、咬合面、齒背等部份，並透過智能彩色顯示屏，引導你進行口腔內零死角的最佳化清潔。Oral-B 亦為 iO 牙刷提供了專用 App，更全面地展示刷牙時的覆蓋範圍，並儲存日常刷牙的數據，以供用家追蹤和改善潔齒習慣。

Oral-B iO Series 9

套裝包括：

Oral-B iO Series 9 電動牙刷 1 枝

極清潔替換刷頭 2 個

溫和護理替換刷頭 1 個

充電座 1 個

旅行收納盒 1 個

Amazon 特價 US$249.99（約 HK$1,946， 免運費）｜原價 US $379.99

立即購買

Oral-B iO Ultimate Clean 電動牙刷頭 4 入

Oral-B 電動牙刷黑五低至 3 折，AI 牙刷創新低價

Amazon 特價 US$31.85（約 HK$1,946， 免運費）｜原價 US $37.89

立即購買

