雙11優惠2025｜雙十一家電狂減，近半價買 Philips 吸塵機，氣炸鍋 XXL 直減 HK$700

雙十一家電狂減，近半價買 Philips 吸塵機，氣炸鍋 XXL 直減 HK$700

夢想中的智能家居，現在正是實現的最佳時機！Philips 雙11優惠重磅來襲，助你用最抵價格，打造舒適的家。Philips 精選了多款廚房電器和生活家電以超強折扣迎接雙 11，其中廚房好幫手智能健康空氣炸鍋直減 HK$700，人氣輕量強效無線吸塵機現在用接近半價就能帶走，精打細算的你，絕對要把握雙11的震撼的折扣！

立即查看 Phillips 雙十一優惠

輕量強效無線吸塵機 XC2011/61

輕量強效無線吸塵機採用第 7 代颶風離塵技術 Power Cyclone 7，能迅速將吸入的塵垢和毛髮與空氣分離，確保氣流暢通，時刻維持強勁吸力，加上 3 重過濾系統，有效去除及鎖住地板上高達 99% 的灰塵和污垢。吸塵機搭載高亮度 LED 電動軟毛吸扒，地板上隱藏的灰塵和毛髮都能一目了然。手提式設計僅重 1.5 kg，輕巧易用，擁有超長電池續航力，標準模式下使用時間長達 40 分鐘 。

Philips 雙 11 特價 HK$1,298 ｜原價 HK $2,498

立即購買

Philips 雙 11 特價 HK$1,398 ｜原價 HK $2,498

立即購買

智能健康空氣炸鍋 XXL HD9285/93

智能健康空氣炸鍋採用了 Rapid Air 高速空氣循環技術，氣炸鍋以其獨特的「海星」設計，能夠有效旋轉熱空氣，製作出外脆內嫩的美味食物，並可減少煎炸油脂多達 90%，享受更健康的飲食。氣炸鍋具備 16 合 1 烹調功能，無論是煎、炒、烤、焗、炸、解凍、翻熱、保溫、燜、燉、風乾、發酵、一鍋煮、冷凍食品、加熱還是烘焙，皆可輕鬆應對，能隨心所欲炮製各式佳餚。透過 NutriU 應用程式，更可以隨時隨地遙距監測烹調過程，確保每道菜的完美呈現。此外，氣炸鍋的保溫功能以及隔熱外殼設計，確保安全使用。食物籃和內鍋更可直接放入洗碗碟機清洗，方便快捷。

Philips 雙 11 特價 HK$1,198 ｜原價 HK $1,898

立即購買

Air Performer 3 合 1 風扇暖風空氣清新機 8000 系列

Air Performer 3 合 1 風扇暖風空氣清新機結合 AI 人工智能，可以感測空氣質素、分析室外數據、房間大小和使用模式，以提升性能，並且更省電節能。搭載 6 個感測器，包括微細粒子（PM 2.5）、過敏原、氣體（揮發性有機化合物和異味）、溫度、濕度和光線，配搭 Philips Air plus 應用程式全方位追蹤和控制空氣質素。當中 NanoProtect 納米級防護 HEPA 技術利用靜電吸力，有效去除 99.97% 細小至 0.003 微米的超微細粒子。而且其雙向氣流技術，可選擇從機身正面輸出涼風或暖風，或從機身背面輸出淨化循環氣流，一年四季都適用。

Philips 雙 11 特價 HK$3,198 ｜原價 HK $6,988

立即購買

