每日飲無糖汽水 脂肪肝風險升六成
Jennie都用Stanley杯低至55折！熱賣手柄長飲管款Quencher快閃減價｜Prime Day優惠2025
Stanely杯，因為一條火海中也燒不掉的影片，火速成為歐美很多人追捧的話題「神杯」。近期更找來Blackpink Jennie加持，成為「人手一隻」的潮流杯子！想陪養飲水習慣的話，趁Amazon Prime Day有會員優惠，Stanley杯有低至55折，入手當紅杯子！
未做Amazon會員都可以即刻登記，教學在此
Amazon Prime Big Deal Days 詳情：
日期：10月7日3pm-9日2:59pm
今年Amazon Prime Big Deal Days都有幾多好物減價，話題的Stanely杯都有低至55折，最出名有手柄＋長飲管款Quencher H2.0保溫杯有折，而且是靚色，黑、白、粉紅、蜜桃橙色，折後$193/850ml！翻蓋飲管款Quencher ProTour都有低至6折，也是難得減價。把握這數天的限時優惠搶購Stanley杯！
STANLEY Quencher H2.0 保溫杯,附把手和吸管 30 盎司(約 850.5 毫升)| Flowstate 3 個位置蓋 | 杯架適用於旅行 | 絕緣不銹鋼杯 | 不含雙酚 A | 黑色色度
Prime優惠價：$193/850ml；$351/1L；原價：$351/850ml；$429/1L
STANLEY Quencher H2.0 保溫杯,附把手和吸管 30 盎司(約 850.5 毫升)| Flowstate 3 個位置蓋 | 杯架適用於旅行 | 絕緣不銹鋼杯 | 不含雙酚 A | 油桃
Prime優惠價：$205/850ml；原價：$273/850ml
STANLEY Quencher H2.0 保溫杯,附把手和吸管 40 盎司(約 1.1 毫升) | Flowstate 3 段式蓋 | 杯架適用於旅行 | 絕緣不銹鋼杯 | 不含雙酚 A | 奶油皇家
Prime優惠價：$200/1L；原價：$351/1L
STANLEY Quencher H2.0 保溫杯,附把手和吸管 40 盎司(約 1.1 毫升) | Flowstate 3 段式蓋 | 杯架適用於旅行 | 絕緣不銹鋼杯 | 不含雙酚 A | 桃鞭光澤
Prime優惠價：$211/1L；原價：$351/1L
STANLEY Quencher H2.0 保溫杯,附把手和吸管 30 盎司(約 850.5 毫升)| Flowstate 3 個位置蓋 | 杯架適用於旅行 | 絕緣不銹鋼杯 | 不含雙酚 A | 梅花
Prime優惠價：$205/850ml；原價：$273/850ml
Stanley Quencher H2.0 隨行杯 附把手和吸管 40 盎司(約 1.1 毫升) | Flowstate 3 段式蓋 | 杯架適用於旅行 | 絕緣不銹鋼杯 | 不含雙酚 A | 玫瑰花瓣微光
Prime優惠價：$200/1L；原價：$351/1L
STANLEY Quencher ProTour 翻蓋吸管隨行杯 附防漏蓋 | 內建吸管和手柄 | 杯墊適用於旅行 | 絕緣不銹鋼杯 | 不含雙酚 A
Prime優惠價：$211/1L；原價：$351/1L
STANLEY Quencher ProTour 翻蓋吸管隨行杯 附防漏蓋 | 內建吸管和手柄 | 杯墊適用於旅行 | 絕緣不銹鋼杯 | 不含雙酚 A
Prime優惠價：$167/590ml；原價：$351/590ml
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
其他人也在看
Marshall 耳機近半價清貨！Major V 之外，Minor IV、Motif II 一樣帥氣好看｜Amazon Prime Day 優惠 2025
在這個顏值先決的時代，一副好耳機不僅要擁有震撼人心的音質，更要具備讓人一見傾心的設計。而將搖滾靈魂注入每一款產品的 Marshall，正完美詮釋這一理念！Marshall 外型帥氣，各個型號皆有不同特色，那在眾多型號中，究竟應該選擇哪一款？Yahoo Tech 已為大家整理不同型號的特點，助你找到最匹配的理想耳機！Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
Marshall Major V 耳機歷史低價！HK$770 免運費即入手｜Amazon Prime Day優惠2025
之前錯過以歷史低價入手 Marshall 耳機的朋友，秋季 Prime Day 期間 Major V 又在 Amazon 上降回到 US$100 的底價促銷了。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
1週狂瘦近5kg！韓國短髮女神親測「快速減肥法」只要多吃「1神物」7天有感甩肉
在韓國時尚圈提到「短髮女神」，姜泰利絕對榜上有名。她以清新短髮加上甜美又帶個性的外貌走紅，合作品牌無數。近期，她在 YouTube 公開挑戰「7 天速瘦 5 公斤」的日記，採取一天一餐搭配高強度運動，女人我最大 ・ 2 小時前
Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,460 歷史新低直送香港｜Amazon Prime Day 2025
隨著新款推出，Sony 的舊款旗艦降噪耳機現在也進入了舊款清貨節奏。目前 WH-1000XM4 正以 US$188（約 HK$1,460）的歷史低價在 Amazon 上促銷，力度接近對折，而且免運費直送香港地址。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
Amazon必掃蛋白粉推薦10款！最平低至63折/Oath Nutrition檸檬水口味只需$1XX｜Prime Day優惠2025
健身熱潮席捲全球，不少人的運動目標是增肌減脂。而要達到這個目標，蛋白粉絕對是運動後補充優質蛋白質的頭號幫手。各位gym mates請注意！想用最實惠的價格補貨蛋白粉嗎？機會來了，鎖定Amazon Prime Day，正是大量掃貨的最佳時機。Yahoo購物專員不藏私，為大家特搜了10款Amazon上超級值得入手的抵買蛋白粉，讓大家輕鬆入手最符合訓練需求的產品！Yahoo Food ・ 9 小時前
Rare Beauty水樽爆紅，Stanley杯地位不保？Selena Gomez自家品牌聯名Threads瘋傳
Stanley 杯地位不保？Selena Gomez 自家品牌 Rare Beauty 與 Bink 聯名的水樽，近日在 Threads上引發瘋狂轉發，溫柔的莫蘭迪色系與實用設計讓這款水樽迅速成為話題新寵，風頭甚至蓋過長期熱銷的 Stanley 杯！Yahoo Style HK ・ 1 天前
她如何從GTO變Netflix女王！ 松嶋菜菜子如何保持不老？
松嶋菜菜子，1973年10月13日出生在神奈川橫濱，A型血，身高173公分，氣質簡直無敵！16歲時被星探相中，開始拍旭化成廣告，還當過《ViVi》雜誌的專屬模特，青春無敵的臉蛋直接讓人淪陷。😍Japhub日本集合 ・ 5 小時前
Amazon 10款抵買保健品推薦！最平低至$38入手維他命A／Centrum男性維他命市價半價入手｜Prime Day優惠2025
又到Amazon Prime Big Deal Days ，這個年度盛事一直都是不少人瘋狂搶購劈價產品的好時機！今年Prime Big Deal Days由10月8日下午3點至10月10日下午2點59分，Prime Big Deal Days除了gadget類產品減得非常誇張之外，大受Yahoo讀者歡迎的保健品亦值得大手囤貨！Yahoo購物率先為大家推薦一向抵買的美國、加拿大品牌的保健品產品，有關節健康、魚油、維他命、益生菌等，不少產品就算未減價都已經比香港平一截，現在加上Prime Big Deal Days大型折扣就更加抵買！平時有食開保健品的話，Prime Big Deal Days絕對是抵價入手的機會！Yahoo Food ・ 10 小時前
Nothing CMF Buds 2a 歷史低價，HK$160 有找入手平靚正降噪耳機｜Amazon Prime Day 2025
如今許多人對耳機的要求已經不單僅限聲音好聽，外型靚麗也是不少用家關注的重點。憑藉在設計上的堅持，小公司 Nothing 這幾年在科技界闖出了名堂，而他們旗下的 CMF 品牌更是很好地將美型和平價結合到了一起。如果你預算不高，但又想要一對內外兼修的真無線耳機，CMF Buds 2a 目前正在 Amazon 上以歷史低價促銷。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
轉季皮膚乾燥痕癢，甚至引發濕疹？中醫教天然食療解決轉季痕癢｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
白露後，有無覺得皮膚特別乾燥？好多人會因為皮膚乾燥而痕癢。想解決轉季痕癢的話，註冊中醫師楊明霞博士，為大家介紹一些食材，幫助大家預防乾燥所導致的痕癢問題。醫言窈窕 ・ 8 小時前
2025秋冬有趣可愛美妝大賞！LUSH怪物泡澡、BOTANIST番茄香洗髮沐浴、ORBIS三麗鷗聯名，超萌新品全盤點！
Part 1. LUSH：自組怪物泡澡夥伴！51區外星蛋寶降落浴缸準備好進入一場讓你「毛骨悚然」卻又「可愛爆擊」的護理時光了嗎？時尚美妝界的搞怪大師 LUSH 率先推出 2025 年萬聖節限定系列，這次不只帶來視覺驚喜，更邀請你開啟自由搭配的裝扮模式，用充滿巧思的沐浴小夥伴，為秋...styletc ・ 4 小時前
Jennie「妮式」大尺度慵懶性感照讓人心跳加速！高級hot girl「內衣外穿」時代正式回歸？
Jennie近日在IG分享招牌「妮式」慵懶性感秋冬造型，鬆弛間藏著致命吸引力，每張照片都讓粉絲瘋狂點讚！Yahoo Style HK ・ 1 天前
酒店轉青年宿舍 或是業主沽貨離場先兆......
十一假期訪港旅客達128萬元，即吸引酒店業主趁好消息出貨。據報富豪酒店集團已委託測量師行放售九龍城富豪東方酒店，市場估值15億元。巧合的是，這間酒店與紀惠放售的銅鑼灣精品酒店，均轉型為青年宿舍。酒店業主這一著，會否係賣貨離場先兆？Yahoo 地產 ・ 3 小時前
鄭中基離婚避談身心狀況！承認了有後悔
[NOWnews今日新聞]鄭中基7年前自編自演、並和胡耀輝聯合執導的電影《阿龍》，受到新冠肺炎影響，導致在中國申請的准演執照過期，經過了許多波折，才在今年要正式上映，結果他上半年又與結婚了14年的前主...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
胡定欣與醫生男友陳建華結婚 網民憶《城寨英雄》CP 引陳展鵬現身留言
前日（6日）藉中秋佳節，胡定欣無預警下於社交平台分享多張唯美婚照，宣布已與男友於10月3日結婚，更寫道Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
春回堂中環全幢自用物業 9,500萬沽
春回堂藥行位於中環閣麟街8號全幢的自用物業，於上月以9,500萬元售出，原業主春回堂林氏家族持貨63年，賬面大賺9,479萬元，升值451倍。AASTOCKS ・ 8 小時前
莊思敏再嫁今日峇里島行禮 老公為高級督察
45歲的莊思敏，3年前跟台灣商人楊秉逸離婚，其間曾和大S 前夫汪小菲傳出緋聞。莊思敏今日傳來喜訊，於峇厘島舉行婚禮，老公為高級督察黃耀彬。Yahoo 娛樂圈 ・ 42 分鐘前
梁競徽用返舊名梁烈唯企C位 同高鈞賢黃嘉樂組男團 網民留言：其實幾鍾意睇……
早排幾位前TVB男藝人吳卓羲、郭晉安、歐陽震華、王浩信埋高鈞賢，一齊參與內地網上直播節目《今晚好犀利》，其中一個環節係5位男星跳舞，仲係跳hit過好一陣子嘅《晚安大小姐》，由於各人舞步唔齊甚至根本唔知跳乜，成個畫面都有濃濃嘅尷尬感。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
彩豐行老闆租出與港姐陳庭欣愛巢 天璽三房月租7.2萬回報約2厘
豪宅租務持續活躍，市場消息指，九龍站豪宅區9月錄得約81宗租務成交，雖較8月約100宗回落約兩成，但租金維持穩定。彩豐行老闆楊振源持有的天璽單位剛以月租7.2萬元成功租出，折合呎租約70元，屬市價水平，租金回報約2厘。該單位實用面積約1,035平方呎，屬三房間隔。單位業主為彩豐行創辦人楊振源（Benny），於2017年以約4,438萬元購入該單位。閱讀更多：港姐袁嘉敏移英一年半回流香港 進駐鴨脷洲無敵海景納米樓？港姐曹敏莉凱旋門相連戶租出每月袋8萬 一家五口居半山大宅生活富貴有報導指，楊振源與拍拖八年的女友、2010年港姐冠軍陳庭欣（Toby），曾於該單位同住。二人於2021年搬往沙田九肚山澐灃的洋房後，該天璽單位同年已放盤出租，當時月租亦約7.2萬元；直至上月轉新租客，租金仍維持與四年前相若水平，反映該區豪宅租值相對穩定。現時28Hse有多個天璽單位放租中，其中實用面積1,035平方呎、與上述單位相同的戶型，叫價每月7,4800元至80,000元，呎租72.3元至77.3元。楊振源於1995年與母親創立本地護膚品牌彩豐行，於樓上舖起家，主打香港製造、較國際品牌便宜的產品。公司營業額由28Hse.com ・ 5 小時前
葉蒨文被網民質疑單親家庭背景造假講大話 本尊親自回應獲網民支持
葉蒨文（Sophie）參加2016年香港小姐競選30強止步，但仍被TVB睇中成功簽約成藝人，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「Candy」一角入屋Yahoo 娛樂圈 ・ 35 分鐘前