Jennie都用Stanley杯低至55折！熱賣手柄長飲管款Quencher快閃減價｜Prime Day優惠2025

Stanely杯，因為一條火海中也燒不掉的影片，火速成為歐美很多人追捧的話題「神杯」。近期更找來Blackpink Jennie加持，成為「人手一隻」的潮流杯子！想陪養飲水習慣的話，趁Amazon Prime Day有會員優惠，Stanley杯有低至55折，入手當紅杯子！

Amazon Prime Big Deal Days 詳情：

日期：10月7日3pm-9日2:59pm

今年Amazon Prime Big Deal Days都有幾多好物減價，話題的Stanely杯都有低至55折，最出名有手柄＋長飲管款Quencher H2.0保溫杯有折，而且是靚色，黑、白、粉紅、蜜桃橙色，折後$193/850ml！翻蓋飲管款Quencher ProTour都有低至6折，也是難得減價。把握這數天的限時優惠搶購Stanley杯！

STANLEY Quencher H2.0 保溫杯,附把手和吸管 30 盎司(約 850.5 毫升)| Flowstate 3 個位置蓋 | 杯架適用於旅行 | 絕緣不銹鋼杯 | 不含雙酚 A | 黑色色度

Prime優惠價：$193/850ml；$351/1L；原價：$351/850ml；$429/1L

850ml｜SHOP NOW

1L｜SHOP NOW

STANLEY Quencher H2.0 保溫杯,附把手和吸管 30 盎司(約 850.5 毫升)| Flowstate 3 個位置蓋 | 杯架適用於旅行 | 絕緣不銹鋼杯 | 不含雙酚 A | 黑色色度

STANLEY Quencher H2.0 保溫杯,附把手和吸管 30 盎司(約 850.5 毫升)| Flowstate 3 個位置蓋 | 杯架適用於旅行 | 絕緣不銹鋼杯 | 不含雙酚 A | 油桃

Prime優惠價：$205/850ml；原價：$273/850ml

850ml｜SHOP NOW

STANLEY Quencher H2.0 保溫杯,附把手和吸管 30 盎司(約 850.5 毫升)| Flowstate 3 個位置蓋 | 杯架適用於旅行 | 絕緣不銹鋼杯 | 不含雙酚 A | 油桃

STANLEY Quencher H2.0 保溫杯,附把手和吸管 40 盎司(約 1.1 毫升) | Flowstate 3 段式蓋 | 杯架適用於旅行 | 絕緣不銹鋼杯 | 不含雙酚 A | 奶油皇家

Prime優惠價：$200/1L；原價：$351/1L

SHOP NOW

STANLEY Quencher H2.0 保溫杯,附把手和吸管 40 盎司(約 1.1 毫升) | Flowstate 3 段式蓋 | 杯架適用於旅行 | 絕緣不銹鋼杯 | 不含雙酚 A | 奶油皇家

STANLEY Quencher H2.0 保溫杯,附把手和吸管 40 盎司(約 1.1 毫升) | Flowstate 3 段式蓋 | 杯架適用於旅行 | 絕緣不銹鋼杯 | 不含雙酚 A | 桃鞭光澤

Prime優惠價：$211/1L；原價：$351/1L

SHOP NOW

STANLEY Quencher H2.0 保溫杯,附把手和吸管 40 盎司(約 1.1 毫升) | Flowstate 3 段式蓋 | 杯架適用於旅行 | 絕緣不銹鋼杯 | 不含雙酚 A | 桃鞭光澤

STANLEY Quencher H2.0 保溫杯,附把手和吸管 40 盎司(約 1.1 毫升) | Flowstate 3 段式蓋 | 杯架適用於旅行 | 絕緣不銹鋼杯 | 不含雙酚 A | 桃鞭光澤

STANLEY Quencher H2.0 保溫杯,附把手和吸管 30 盎司(約 850.5 毫升)| Flowstate 3 個位置蓋 | 杯架適用於旅行 | 絕緣不銹鋼杯 | 不含雙酚 A | 梅花

Prime優惠價：$205/850ml；原價：$273/850ml

SHOP NOW

STANLEY Quencher H2.0 保溫杯,附把手和吸管 30 盎司(約 850.5 毫升)| Flowstate 3 個位置蓋 | 杯架適用於旅行 | 絕緣不銹鋼杯 | 不含雙酚 A | 梅花

Stanley Quencher H2.0 隨行杯 附把手和吸管 40 盎司(約 1.1 毫升) | Flowstate 3 段式蓋 | 杯架適用於旅行 | 絕緣不銹鋼杯 | 不含雙酚 A | 玫瑰花瓣微光

Prime優惠價：$200/1L；原價：$351/1L

SHOP NOW

Stanley Quencher H2.0 隨行杯 附把手和吸管 40 盎司(約 1.1 毫升) | Flowstate 3 段式蓋 | 杯架適用於旅行 | 絕緣不銹鋼杯 | 不含雙酚 A | 玫瑰花瓣微光

STANLEY Quencher ProTour 翻蓋吸管隨行杯 附防漏蓋 | 內建吸管和手柄 | 杯墊適用於旅行 | 絕緣不銹鋼杯 | 不含雙酚 A

Prime優惠價：$211/1L；原價：$351/1L

SHOP NOW

STANLEY Quencher ProTour 翻蓋吸管隨行杯 附防漏蓋 | 內建吸管和手柄 | 杯墊適用於旅行 | 絕緣不銹鋼杯 | 不含雙酚 A

STANLEY Quencher ProTour 翻蓋吸管隨行杯 附防漏蓋 | 內建吸管和手柄 | 杯墊適用於旅行 | 絕緣不銹鋼杯 | 不含雙酚 A

STANLEY Quencher ProTour 翻蓋吸管隨行杯 附防漏蓋 | 內建吸管和手柄 | 杯墊適用於旅行 | 絕緣不銹鋼杯 | 不含雙酚 A

Prime優惠價：$167/590ml；原價：$351/590ml

SHOP NOW

STANLEY Quencher ProTour 翻蓋吸管隨行杯 附防漏蓋 | 內建吸管和手柄 | 杯墊適用於旅行 | 絕緣不銹鋼杯 | 不含雙酚 A

