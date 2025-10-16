Samsung優惠｜Galaxy Tab S11 系列首降 95 折，M9 智能顯示器同步減 HK$1000

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Galaxy Tab S11 系列 首降 95 折，M9 智能顯示器同步減 HK$1000

科技迷注意！Samsung AI 優惠正式啟動，現在正是入手新款旗艦設備的最佳時刻！Galaxy Tab S11 系列迎來史上首次 95 折降價，讓你輕鬆擁有這款高性能平板電腦。無論是工作、學習還是娛樂，Galaxy Tab S11都能提供流暢的使用體驗。同時，M9 智能顯示器也不甘示弱，立即減價HK$1000，入手價只需 HK$10,980，M9 具備多種智能功能，讓你的居家辦公或娛樂空間煥然一新。

提提大家，結帳時使用 DBS 信用卡付款，單一簽賬淨值滿指定金額，即可享高達港幣 $2,000 回贈，而且 Samsung 會員首次購物，全單滿 HK$2,000 再額外減 HK$100，讓大家以更抵價格升級裝備。

立即查看 Samsung AI 學習工具精選優惠

Galaxy Z Fold6

Galaxy Tab S11 16GB+1TB 售價 + 優惠

HK$11,958 或 免息分期每月 HK$332.17 起 (原價 HK$12,588)

可享高達 36 個月免息分期

DBS信用卡用戶享 HK$800 現金回贈

Samsung 會員首次購物優惠，全單滿$2,000額外減$100

送港幣 $500 Galaxy Credit 網上消費額

折扣禮遇多達 HK$500

立即購買

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE 12GB+256GB 售價 + 優惠

HK$4,288 或 免息分期每月 HK$119.11 起 (原價 HK$4,588)

可享高達 36 個月免息分期

DBS信用卡用戶享 HK$150 現金回贈

Samsung 會員首次購物優惠，全單滿$2,000額外減$100

送港幣 $300 Galaxy Credit 網上消費額

送 ITFIT 多角度書本式保護套

折扣禮遇多達 HK$659

立即購買

32" 智能顯示器 M9 M90SF 4K OLED Samsung Vision AI

32" 智能顯示器 M9 售價 + 優惠

HK$10,980 或 免息分期每月 HK$305 起 (原價 HK$11,980)

可享高達 36 個月免息分期

DBS 信用卡用戶享 HK$800 現金回贈

Samsung 會員首次購物優惠，全單滿$2,000額外減$100

立即購買

