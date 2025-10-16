不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
Samsung優惠｜Galaxy Tab S11 系列首降 95 折，M9 智能顯示器同步減 HK$1000
科技迷注意！Samsung AI 優惠正式啟動，現在正是入手新款旗艦設備的最佳時刻！Galaxy Tab S11 系列迎來史上首次 95 折降價，讓你輕鬆擁有這款高性能平板電腦。無論是工作、學習還是娛樂，Galaxy Tab S11都能提供流暢的使用體驗。同時，M9 智能顯示器也不甘示弱，立即減價HK$1000，入手價只需 HK$10,980，M9 具備多種智能功能，讓你的居家辦公或娛樂空間煥然一新。
提提大家，結帳時使用 DBS 信用卡付款，單一簽賬淨值滿指定金額，即可享高達港幣 $2,000 回贈，而且 Samsung 會員首次購物，全單滿 HK$2,000 再額外減 HK$100，讓大家以更抵價格升級裝備。
Galaxy Z Fold6
Galaxy Tab S11 16GB+1TB 售價 + 優惠
HK$11,958 或 免息分期每月 HK$332.17 起 (原價 HK$12,588)
可享高達 36 個月免息分期
DBS信用卡用戶享 HK$800 現金回贈
Samsung 會員首次購物優惠，全單滿$2,000額外減$100
送港幣 $500 Galaxy Credit 網上消費額
折扣禮遇多達 HK$500
Galaxy Tab S10 FE
Galaxy Tab S10 FE 12GB+256GB 售價 + 優惠
HK$4,288 或 免息分期每月 HK$119.11 起 (原價 HK$4,588)
可享高達 36 個月免息分期
DBS信用卡用戶享 HK$150 現金回贈
Samsung 會員首次購物優惠，全單滿$2,000額外減$100
送港幣 $300 Galaxy Credit 網上消費額
送 ITFIT 多角度書本式保護套
折扣禮遇多達 HK$659
32" 智能顯示器 M9 M90SF 4K OLED Samsung Vision AI
32" 智能顯示器 M9 售價 + 優惠
HK$10,980 或 免息分期每月 HK$305 起 (原價 HK$11,980)
可享高達 36 個月免息分期
DBS 信用卡用戶享 HK$800 現金回贈
Samsung 會員首次購物優惠，全單滿$2,000額外減$100
