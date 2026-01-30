南瓜食譜｜南瓜雜菜雞肉飯(一鍋到底懶人料理)

以前在香港經常見到菜巿場有南瓜出售，而且種類很多，不論是日本南瓜、中國南瓜都可以買到。但在英國，在超巿比較常見的只有外型像是葫蘆瓜的奶油南瓜。我初時不知道這種像葫蘆瓜的東西是南瓜，最近想嘗試不同的食材，才知道這是南瓜，想不道味道不錯，和香港常見的南瓜味道沒大差別。我就當她是南瓜來入饌。南瓜有豐富的胡蘿蔔素，又有豐富的維他命E，是很具營養的食材。而且味道清甜可口，老少咸宜。 一家三口都是自備便當上班上學，這道簡單的一鍋到底懶人便當可謂簡單方便。

製作時間: 30分鐘內

份量人數: 3-4人



食材

南瓜 4份1個

洋蔥 4份1個

紅蘿蔔 3份一條

椰菜 5份一個

粟米粒 3份一碗

生菜 半個

豬紋肉 半碗





作法:

1 ：



把所有食材切粒。豬紋肉以少量胡椒粉、糖、豉油略醃。

2 ：

米和水以一比一的比例倒入飯鍋。把1的所有食材倒進鍋內拌勻。

3 ：

按煮飯模式。

4 ：

飯鍋跳掣後，南瓜雞肉雜菜飯就煮好了。可以分配到大人小孩的保溫飯盒/飯壼/微波爐飯盒裏了。

