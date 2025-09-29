男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
國慶煙花｜10.1國慶煙花交通、封路安排：港鐵加強班次/新渡輪取消長洲、愉景灣、坪洲船次
今年國慶煙花將於10月1日晚上8點開始，相信大家都會到維港兩岸觀賞！為應付當晚人潮及交通需要，尖沙咀、港島會進行特別交通及運輸安排，而本港不同公共交通工具的班次都有特別調整，即睇詳情！
十一國慶港島、九龍區4pm起分階段封路
為慶祝中華人民共和國成立76周年，星期三8pm在維多利亞海港上空將舉行國慶煙花匯演，歷時約23分鐘，合共發放逾3萬枚煙花。是次主題為「維港煙花 閃耀中華」，分為8幕，當中有多個中國特色：大熊貓、《哪吒》、東江水、神舟二十及全國運動會等。港島區最早在當日4pm開始封閉金紫荊廣場外的博覽道東，其後由6pm分階段封閉山頂區、中區、灣仔北和灣仔，直至警方認為情況安全才解封。而九龍區尖沙咀和佐敦一帶則由5pm起分階段實施封路及改道措施，直至人群散去及道路重新開放通車為止。
部分巴士/的士站暫停使用
港島區｜5:30pm-10pm暫停使用
會展站公共運輸交匯處
中環渡輪碼頭巴士總站
威非路道巴士總站
九龍區｜5pm起暫停使用，直至道路重新開放
麼地道巴士總站
尖沙咀天星碼頭巴士總站
中港碼頭巴士總站
十一國慶其他交通安排
1. 巴士及專線小巴服務
受封路影響，部分巴士站及小巴站將暫停使用或遷移。行經受影響地區的巴士及小巴路線亦須改道行走，部分巴士路線則會加強服務。
2. 港鐵服務
由7:27pm起至翌日6am，港島線、荃灣線及觀塘線的服務將加強至每3分鐘一班；東涌線來往香港站與青衣站之間的服務將加強至每5分鐘一班；東鐵介乎紅磡與上水之間的北行列車服務，將由10月1日10:25pm至凌晨加強，每隔三分半鐘開出一班 ， 服務時間亦會延長至10月2日2am；輕鐵將延長服務時間至10月2日1am。
3. 山頂纜車服務
如有需要，山頂纜車服務將加強至每7-15分鐘開出一班，以應付乘客需求。新巴及城巴將合共提供3條特別路線15X、N15和N515行走中環及筲箕灣至山頂。
4. 香港電車
香港電車將延長服務時間至10月2日3:12am。
5. 渡輪服務
A. 新渡輪服務有限公司
取消航班：中環 – 長洲：7:30pm及8pm（由長洲開出）、8pm及8:30pm（由中環開出）
航班調整：
中環 – 長洲（由中環開出）：9pm調整至9:10pm
中環 – 梅窩（由中環開出）：7:40pm及9pm調整至7:30pm及9:10pm
B. 天星小輪有限公司
取消航班：
尖沙咀 – 中環：6:30pm-9:15pm
尖沙咀 – 灣仔：6:30pm-9:15pm
C. 愉景灣航運服務有限公司
取消航班：中環 – 愉景灣：7:30pm、8pm、8:30pm（由中環開出）；7:30pm、8pm、8:30pm（由愉景灣開出）
加強服務（額外航班）：中環 – 愉景灣：9:15pm（由中環開出）；8:45pm（由愉景灣開出）
D. 港九小輪有限公司
取消航班：
中環 – 坪洲：8:20pm（由中環開出 ）；7:30pm（由坪洲開出）
坪洲 – 喜靈洲：8:50pm（由坪洲開出）
中環 – 榕樹灣：8pm及8:30pm（由中環開出 ）；7:30pm及8pm（由榕樹灣開出）
中環 – 索罟灣：8:20pm（由中環開出 ）；7:35pm（由索罟灣開出）
航班調整：
中環 – 坪洲（由坪洲開出）：8:20pm調整至8:45pm
中環 – 榕樹灣（由榕樹灣開出）：8:30pm調整至8:45pm
中環 – 索罟灣（由榕樹灣開出）：8:20pm調整至8:45pm
E. 珀麗灣客運有限公司
取消航班：中環 – 馬灣：8:30pm（由中環開出 ）；8pm（由馬灣開出）
航班調整：
中環 – 馬灣（由中環開出 ）：8:30pm調整至9:15pm
中環 – 馬灣（由馬灣開出 ）：8pm調整至7pm
F. 富裕小輪有限公司
取消航班：水上的士：6:20pm（由尖東開出）
