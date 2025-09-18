國慶煙花2025｜十一國慶煙花8大免費觀賞好去處！港九靚位推介：中環海濱、中山公園、啟德碼頭隱世公園

國慶煙花2024｜十一國慶煙花8大免費觀賞好去處！港九靚位推介：中環海濱、中山公園、啟德碼頭隱世公園

2025年國慶煙花匯演將於10月1日8pm開始，時長23分鐘，預計在當晚8時23分結束。Yahoo Travel整合了8大免費觀賞煙花地點，方便大家相約親朋好友外出湊湊熱鬧，好去處包括尖沙咀海濱長廊、中環海濱長廊及添馬公園等，預計當日將聚集大批市民賞煙花，加上多區實施封路交通安排，記得預早去霸定位啦！

國慶煙花免費觀賞地點1. 港島區：中環海濱長廊+添馬公園

中環海濱長廊及添馬公園是最具人氣的國慶煙花免費地點，其視野比尖沙咀海濱長廊更開揚，大家亦可乘搭中環摩天輪在高空中睇璀璨煙花，但因為是熱門的賞煙花熱點，建議至少提早3小時到達！

添馬公園 (相片來源：康文署)

國慶煙花免費觀賞地點2. 港島區：西環中山公園

中西區海濱長廊有不少位置能看到煙花，最廣為人知的是西環中山公園，公園能夠遠眺九龍半島的沿岸景色，公園中央的草地更是舒適的休憩地，可提早去霸位賞月。

西環中山公園 (相片來源：民政事務總署)

中西區海濱長廊 (相片來源：民政事務總署)

國慶煙花免費觀賞地點3. 港島區：山頂盧吉道

山頂盧吉道絕對是經典景點，大家可以居高臨下欣賞煙花匯演，看着煙花在香港最標誌性的夜景及高樓大廈中綻放，所以山頂都是不少攝影發燒友的觀賞熱門位置！

山頂盧吉道能從居高臨下的角度欣賞煙花匯演 。(相片來源：Gettyimages)

國慶煙花免費觀賞地點4. 港島區：寶馬山

港島另一個山頂觀賞地就是，寶馬山樹仁大學及漢基國際學校位置的車輛轉灣處，亦是熱點之一，通常煙花開始前1-2小時便會出現人潮，雖然警察會到場維持秩序，但大家都要小心，因為該位置靠近馬路，有不少私家車會經過。

寶馬山(相片來源：Gettyimages)

國慶煙花免費觀賞地點5.港島區：灣仔金紫荊廣場

灣仔金紫荊廣場向來都是熱門的國慶煙花匯演觀賞地點，但當晚將會實施臨時封路措施，以配合國慶煙花匯演2024，大家如計劃前往就要留意路面情況及交通安排了。

灣仔金紫荊廣場(相片來源：Gettyimages)

國慶煙花免費觀賞地點6. 九龍區：尖沙咀海濱長廊

尖沙咀海濱長廊的星光大道、鐘樓和文化中心都是賞煙花大熱地點，每年都聚集大批市民賞煙花，場面熱鬧，由於將會實施封路及改道措施，建議提早3小時到達並霸定靚位！

尖沙咀海濱長廊 (相片來源：Gettyimages)

國慶煙花免費觀賞地點7. 九龍區：啟德郵輪碼頭

啟德郵輪碼頭部分位置可以觀看到維港兩岸的煙花，包括碼頭大樓頂層的「啟德郵輪碼頭公園」以及啟德跑道公園，碼頭大樓頂層的「啟德郵輪碼頭公園」更有休憩草坪及觀景平台，環境舒適。

啟德郵輪碼頭 (相片來源：Gettyimages)

啟德郵輪碼頭 (相片來源：Gettyimages)

國慶煙花免費觀賞地點8. 九龍區：飛鵝山

最後熱門睇靚景地點就是到飛鵝山，大家可下午出發步行上山，或坐的士，甚至自駕觀景台，從九龍方向觀賞國慶煙花。雖然距離煙花發放地點有點距離，但同樣成為攝影發燒友的影煙花熱門地。有兩點需要特別留意，一飛鵝山泊車位長期緊張，建議提早上山；二飛鵝山山頂偶爾有濃霧，大家出發前記得查看天氣，再自行判斷是否上山。

飛鵝山 (相片來源：Gettyimages)

