港片告急？電影金像獎入圍有危機
國慶煙花2025｜十一國慶煙花8大免費觀賞好去處！港九靚位推介：中環海濱、中山公園、啟德碼頭隱世公園
2025年國慶煙花匯演將於10月1日8pm開始，時長23分鐘，預計在當晚8時23分結束。Yahoo Travel整合了8大免費觀賞煙花地點，方便大家相約親朋好友外出湊湊熱鬧，好去處包括尖沙咀海濱長廊、中環海濱長廊及添馬公園等，預計當日將聚集大批市民賞煙花，加上多區實施封路交通安排，記得預早去霸定位啦！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
國慶煙花免費觀賞地點1. 港島區：中環海濱長廊+添馬公園
中環海濱長廊及添馬公園是最具人氣的國慶煙花免費地點，其視野比尖沙咀海濱長廊更開揚，大家亦可乘搭中環摩天輪在高空中睇璀璨煙花，但因為是熱門的賞煙花熱點，建議至少提早3小時到達！
國慶煙花免費觀賞地點2. 港島區：西環中山公園
中西區海濱長廊有不少位置能看到煙花，最廣為人知的是西環中山公園，公園能夠遠眺九龍半島的沿岸景色，公園中央的草地更是舒適的休憩地，可提早去霸位賞月。
國慶煙花免費觀賞地點3. 港島區：山頂盧吉道
山頂盧吉道絕對是經典景點，大家可以居高臨下欣賞煙花匯演，看着煙花在香港最標誌性的夜景及高樓大廈中綻放，所以山頂都是不少攝影發燒友的觀賞熱門位置！
國慶煙花免費觀賞地點4. 港島區：寶馬山
港島另一個山頂觀賞地就是，寶馬山樹仁大學及漢基國際學校位置的車輛轉灣處，亦是熱點之一，通常煙花開始前1-2小時便會出現人潮，雖然警察會到場維持秩序，但大家都要小心，因為該位置靠近馬路，有不少私家車會經過。
國慶煙花免費觀賞地點5.港島區：灣仔金紫荊廣場
灣仔金紫荊廣場向來都是熱門的國慶煙花匯演觀賞地點，但當晚將會實施臨時封路措施，以配合國慶煙花匯演2024，大家如計劃前往就要留意路面情況及交通安排了。
國慶煙花免費觀賞地點6. 九龍區：尖沙咀海濱長廊
尖沙咀海濱長廊的星光大道、鐘樓和文化中心都是賞煙花大熱地點，每年都聚集大批市民賞煙花，場面熱鬧，由於將會實施封路及改道措施，建議提早3小時到達並霸定靚位！
國慶煙花免費觀賞地點7. 九龍區：啟德郵輪碼頭
啟德郵輪碼頭部分位置可以觀看到維港兩岸的煙花，包括碼頭大樓頂層的「啟德郵輪碼頭公園」以及啟德跑道公園，碼頭大樓頂層的「啟德郵輪碼頭公園」更有休憩草坪及觀景平台，環境舒適。
國慶煙花免費觀賞地點8. 九龍區：飛鵝山
最後熱門睇靚景地點就是到飛鵝山，大家可下午出發步行上山，或坐的士，甚至自駕觀景台，從九龍方向觀賞國慶煙花。雖然距離煙花發放地點有點距離，但同樣成為攝影發燒友的影煙花熱門地。有兩點需要特別留意，一飛鵝山泊車位長期緊張，建議提早上山；二飛鵝山山頂偶爾有濃霧，大家出發前記得查看天氣，再自行判斷是否上山。
更多相關文章：
十一國慶煙花2025｜銅鑼灣柏寧酒店煙花匯演DJ派對！空中花園俯瞰精彩煙花、2小時暢飲啤酒／紅白酒
十一國慶煙花好去處10選！每位$320起 海中心近距離睇煙花/露天餐廳歎美酒佳餚/盲盒大抽獎
國慶煙花2025｜維港海中心近距離睇煙花早鳥優惠每位$688！無限暢飲紅白酒/啤酒/汽水兼送神秘小禮物
香港好去處｜WHIMSY歡樂天地36,000呎、最大旗艦店登陸灣仔合和！必玩零下15°C「奇幻冰雪樂園」＋VR飛行電單車
海洋公園哈囉喂2025登場！化身驚嚇結界 6大驚嚇體驗：詛咒盲盒、食人族部落
香港好去處｜WHIMSY歡樂天地36,000呎、最大旗艦店登陸灣仔合和！必玩零下15°C「奇幻冰雪樂園」＋VR飛行電單車
《Glass Heart》熱潮延續！佐藤健TENBLANK亞洲巡迴見面會 即睇售票詳情
中秋好去處2025｜大埔Lake House化身粉紅中秋派對！多個夢幻打卡位：粉紅月亮/星空森林/月光兔影/Moonlit Voyage木船
迪士尼Halloween惡人派對登場！必搶優惠：門票送20周年LinaBell特別版毛公仔/$879入園暢玩兩次
澳門煙花匯演2025｜國慶/中秋都有得睇！還有火樹銀花嘉年華、線上遊戲送機票 即睇最佳免費觀賞好去處
澳門煙花匯演2025｜金光飛航「煙花觀賞航線」 優惠價$1加購港澳單程船票，再送上網卡
澳門煙花匯演好去處2025｜坐船出海/空中漫步/開蓬巴士/自助晚餐/珠海隔岸遠觀
其他人也在看
「軟旅行」是什麼？風靡全球的最熱門旅遊方式：不趕行程、不拍打卡照，找回生活節奏
近年來，一股被稱為「軟旅行」的潮流迅速竄紅，從社交媒體上的#SoftLife、#SoftTravel話題蔓延至全球旅遊圈。Yahoo Style HK ・ 1 天前
不是泰國和日本 內地客首選外遊目的地係......？
由於中國旅客對泰國日益嚴重的安全問題感到擔憂，包括詐騙中心猖獗以及今年初發生的一起中國演員綁架案，使越南取代泰國，成為中國旅客的首選旅遊目的地。 這股新的旅遊浪潮由一群獨立、追求真實體驗的旅客所推動，不僅讓越南今年的旅遊業收入創下歷史新高，也預示著東南亞數十億美元旅遊市場正在經鉅亨網 ・ 1 天前
臥底旅行團5.0｜浦項釜山7日團行程合集！阿正背囊大公開、妹姐天空步道發軟蹄 海雲台電影大道無全智賢手印因為唔夠錢？
HOY TV皇牌旅遊節目《臥底旅行團5.0》由李尚正（阿正）和盧頌恩（妹頭）做主持，2人喬裝旅客參加平價或聲稱抵玩的旅行團。上星期日9月14日播出第8集，二人參加了永安旅遊7日6夜韓國浦項與釜山周遊之旅，此團賣點為凌晨機往返，玩足6日，團費每位$2,899，另加機場稅$960連6天小費$840，共計每人只需$4,699，除了三餐需自費，無其他附加項目，性價比高，非常吸引！Yahoo 旅遊 ・ 3 小時前
尖沙咀金普頓酒店KIMPTON正式開幕！180度海景泳池/海景套房/絕美酒吧率先睇
香港酒店界再添新星！國際知名品牌金普頓（Kimpton）首度進駐香港，位於尖沙咀中間道11號的全新金普頓酒店，將於2025年9月隆重開幕，成為品牌全球最大規模旗艦之作。酒店選址原海員俱樂部舊址，飽覽維多利亞港美景，擁有495間客房，將國際設計與香港本地文化融合，為大家帶來不同的住宿體驗。今次更帶大家率先看看酒店內的餐廳、Café、酒吧，絕對不能錯過！Yahoo Food ・ 1 個月前
Wellness酒店是甚麼？身心Detox不限於貴價Resort、嘆SPA！深圳薩和酒店人均$472起教你養生、Retreat自己
「Wellness」一詞成近年大熱，不但是日常生活，就連旅行都提倡養生旅行Wellness Tourism、Wellness品牌酒店、Resort都相當盛行。到底Wellness酒店是甚麼呢？貴價Resort、嘆SPA是不是就等於養生呢？Yahoo Travel為大家細說養生酒店定位、特色，同時推薦一間深圳Wellness酒店，人均不用$500就可以嘆到26個鐘，房客更有機會在酒店免費食足下午茶、宵夜、翌日早餐！Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
秋季旅遊博覽會2025｜KKday旅遊產品低至$1、郵輪優惠買2送2！入場更有機會贏東京/沖繩/北京機票
踏入9月，想為年尾、或明年年初plan旅行，但又未有任何頭緒？推介大家於9月25日至28日到灣仔會展參加秋季旅遊博覽會，現場超過300個攤位，提供多元化旅遊產品優惠外，更大搞50場旅遊相關的講座和表演，入場人士隨時有機會嬴得東京/沖繩/北京機票！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
阿Mo醫療費用傳隱憂 女友So Ching自爆半年無嚟M「身體不斷響警號」
MIRROR 2022年紅館演唱會發生大屏幕墮下意外，舞者李啟言（阿Mo）被大電視擊中受重傷，至今仍需接受治療。Yahoo 娛樂圈 ・ 28 分鐘前
娛樂好好玩｜陳凱琳唔鍾意「最吸金KOL」稱號 吳家樂指Grace改變鄭嘉穎「好犀利」
日前（15日）播出一集嘅網上娛樂節目《娛樂好好玩》繼續大談圈中熱話及大爆秘聞，期間講到陳凱琳（Grace）及鄭嘉穎。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
打風｜天文台：星期四維持1號風球，周末間中有狂風驟雨及雷暴！另一呂宋熱帶氣旋威力比「山竹」強嗎？
今年香港特別多颱風，今個星期又有風暴消息。天文台更新，表示一號風球會在星期四（18日）維持，並提醒大家，按南海東北部的熱帶低氣壓情況評估，星期五稍後驟雨增多，而週末期間間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時較大，大家要帶遮出街啊！至於網民熱烈討論的另一呂宋熱帶氣旋，是否如大家所講般，威力比「山竹」強呢，天文台都有說明情況，即睇詳情～Yahoo 旅遊 ・ 24 分鐘前
施政報告2025｜消息：長者樓換樓計劃屬雙贏局面
《施政報告》公布，推出房委會資助出售單位「長者業主樓換樓計劃」。Fortune Insight ・ 20 小時前
暴跌九成！中國機器人租賃價格大跳水 日租金從近3萬元人民幣暴跌到只剩不到3000
最新數據顯示，中國機器人租賃行業正經歷價格大跳水的慘況，日租價格較巔峰時期跌逾 9 成。這場始於今年春晚舞台的機器人租賃狂歡，短短半年內就經歷戲劇性的市場崩塌。鉅亨網 ・ 1 天前
Jennie同款Stanley水杯聯名亮相！讓BLINKS更愛飲水，還附上水豚卡比巴拉吊飾
BLACKPINK四位都是「帶貨女王」，近期密密推出聯名的有這位「Jennie女王」，早前才見她成為Ray-Ban代言、與Beats聯名的紅色耳機都上架了，現在手上拿著的Stanley水杯都出聯名，而且還附上她最愛的水豚君吊飾，讓一眾BLINKS都要愛上飲水了！Yahoo Style HK ・ 1 天前
《港樓》傳政府擬「拆牆鬆綁」加快發展北都 不排除「直接批地」
行政長官李家超明日(17日)將發表新一份《施政報告》，消息指，其中重點是加快發展北都，政府會「拆牆鬆綁」，精簡規劃及行政等流程，便利產業進駐。AASTOCKS ・ 1 天前
傳中資遭禁買英偉達AI晶片 黃仁勳：失望
根據《CNBC》報導，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周三 (17 日) 表示，對於媒體報導中國禁止企業採購其人工智慧 (AI) 晶片感到「失望」。鉅亨網 ・ 14 小時前
曾淵滄專欄│阿里股價打翻身戰（曾淵滄）
過去幾個月，每逢股市出現小小的調整，狼來了的聲音都會出現，但是狼遲遲不來，這一次狼來了的聲音則提早在恒指仍在創新高的時候發出，估計相信狼真的來了的人會比過去多。Yahoo財經專欄 ・ 3 小時前
內地男星于朦朧墜樓亡惹熱議 相隔五日母親發聲明已處理後事兼曝光死因
曾參演《三生三世十里桃花》飾演白真的內地男星于朦朧日前墮樓身亡，工作室發聲明悼念，不過其死因卻一直惹來各方熱議。昨晚（16日），相隔于朦朧離世五日，其母親透過于朦朧工作室發聲明，表示已低調處理于朦朧身後事，並曝光死因，同時呼籲網民不要再作胡亂猜測。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
聯儲局減息0.25厘 料今年再減半厘
美國聯邦儲備局決定減息0.25厘，聯邦基金利率降至4厘至4.25厘之間。Yahoo財經 ・ 9 小時前
港股行T+1新制 篤手指時代將告終？
《施政報告》有關港股市場改革部分，未提到手數縮減措施，不過就透露會探索港股結算縮短至T+1。一旦落實，以往部分散戶勇士熱衷玩的「篤手指」，將難以話篤就篤。Yahoo財經 ・ 22 小時前
Goyard「飯盒包」Vanity為何爆紅？多種配色＋2種尺寸，這款新手袋太懂女生了
Goyard全新飯盒包真的太懂女生需求了！不僅帶來多種繽紛配色，更推出2種不同尺寸，從日常必備物品收納到小物件整理，幾乎能滿足女生對包包的所有期待，難怪一登場就吸引不少目光！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
張曼玉同款Balenciaga Le City，帶回千禧復古手袋熱潮？2025秋冬手袋趨勢，5款實用返工大手袋推薦
張曼玉這位國際級大人物，不只能演，她的氣質以及穿搭也是很很多學習的範本。以前就已經常聽說，曼玉穿衣很前衛，千禧年代經已年著Balenciaga Le City手袋、Coach的Cintage斜肩包，現在這些手袋都要回歸大熱，成為Gen Z追捧的手袋目標。在物色手袋入手款嗎？來參考張曼玉的手袋時尚，看看2025年的手袋熱潮會是怎麼樣！Yahoo Style HK ・ 4 小時前