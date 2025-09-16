小一自行分配學位丨一文看清小一自行分配學位申請程序及注意事項

教育局日前就2025年小一入學的「自行分配學位」公報了最新的詳情，網上申請將由9月19日接受申請，而實體表格將於9月23日至27日到有關學校遞交申請。如學童於2019年12月31日或以前出生，便可參與本年度「小一入學統籌辦法」。而整個「小一入學統籌辦法」將會分為「自行分配學位」及「統一派位」兩個階段進行。

為了讓家長對是次申請更清楚了解，本文就有關的申請資格、填表方法、當中的計分準則及注意事項等資料作整合，務使家長對整個流程能夠充分掌握，好讓家長們及早做好有關準備。

參加資格 （必須符合下列所有要求）:

2025年9月入學時年滿5歲8個月（即2019年12月31日或以前出生）

本港居民

尚未入讀過任何小學

從未獲派小一學位

申請表索取地點：

如欲為子女參加是次「自行分配學位」，可於在2024年9月2日至27日期間，到以下地點索取有關「小一入學申請表」：

學童就讀的幼稚園 / 幼稚園暨幼兒中心

各區民政事務處（民政咨詢中心）

教育局學位分配組或區域教育服務處

教育局「小一入學統籌辦法」網頁下載有關表格

遞交「自行分配學位」申請時間

網上遞交申請 : 在2024年9月19日至27日透過「小一入學電子平台」遞交自行分配學位申請表，但需注意登入系統後，必需於30分鐘內完成有關申請。為免填表時亂中有錯，家長應先在登入前完成有關準備。

親身遞交申請 : 在2024年9月23日至27日將申請表直接交回心儀的小學。若家長未能親自遞交，則可以書面授權他人帶同所需證明文件代為辦理申請手續。

以下為小一入學申請表有關樣本

小一入學申請表有關樣本 (資料來源:教育局)

「自行分配學位」申請注意事項

「自行分配學位」在不受校網限制下，只能向任何一所官立 / 資助小學遞交申請。不論是網上或是親身遞交，都只能遞交一次。切勿同時為同一名學童以「小一入學電子平台」遞交申請後，又再以紙本遞重複申請，若一經發現，有關申請將會作廢，敬請注意！

藉此一提，由於是次申請可不受地區所限，家長在選校時應先對所選學校有充分的了解，並對其辦學理念、收生準則和運作模式等有所認知才選擇，並需衡量交通及時間因素作為考慮，而不應只以學校排名為目標。如學童成功在「自行分配學位」中得到有關學額，學童將不會再參加統一派位。

「自行分配學位」的計分方法

「自行分配學位」計分方法

「自行分配學位」的收生準則分為兩大類型，包括「世襲類 / 必收生」及「計分類」。

一、世襲類 / 必收生

如果申請學童的父／母在該小學就職，或有兄／姊同時仍在該小學就讀，小學必須無條件取錄這類學生。學校會預留約30%學額給這類學生。

二、計分類

這類學童會以教育局的「計分辦法準則」計算出的分數派位，分數愈高，愈先分配學位。這類學童會在錄取所有「世襲生 / 必收生」後再作分配，而學位約佔學校總學額的20%至50%不等，所以歷史愈悠久的學校「世襲生 / 必收生」的學位也會明顯增加，而每所小學「世襲生 / 必收生」的數量，仍佔全數的20%。為免混亂家長可根據子女的實際情況，於下表「甲1 - 6」及「乙1 - 3」中各選一項再增加上「丙」部的10分，便知道子女所得的實際分數。

「自行分配學位」公布結果日期

官立 / 資助學校將會在2024年11月18日公布有關結果，家長可於當日早上10時起透過「小一入學電子平台」查閱有關結果。

獲取錄的學童 : 將於2024年11月20日至21日兩天辦理入學註冊手續，而無需再參加統一派位。

不獲取錄的學童 : 將會進入第二階段參加「統一派位」。家長可於2025年1月13日至19日透過網上「小一入學電子平台」遞交有關申請，或可於2025年1月18日至19日前往指定有關統一派位中心辦理選校手續。

何謂「1 - 1 - 1」?

所謂「1 - 1 - 1」其實是由「自行分配學位」 + 「統一派位」的甲一 + 「統一派位」的乙一都填寫同一學校，讓學童一旦未能獲派心儀小學，都能靠誠意分「叩門」鋪路，而所謂的誠意分多以傳統名校最為著重。

為此家長們在填寫申請表時，應先選定一間心儀小學作為目標。

但如家長在「自行分配學位」、「統一派位」上的甲部志願填了網外學校，而未能做到「1 - 1 - 1」的效果，也無需過份憂心，因為學校會明白「1 - 1 - 0」也許是環境造成，只要叩門面試表現理想，仍然有機會考慮當中的申請學生。

已接受直資小學學位，仍可報名？

所有接受直資小學獲取學額的小一學位的學童，將不能透過「小一入學統籌辦法」獲派官立或資助小一學位。如學童已透過「小一入學統籌辦法」獲派學位，該學位亦會被取消。