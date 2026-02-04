情人節2026｜8個「情侶怪癖」證明你是真愛：喜歡聞體味、咬對方？專家揭秘這竟是「壓力紓解」最強藥方

每對情侶相處時間久了就會進入老夫老妻的階段，也因時間培養出彼此的默契。常聽說，「趷起條尾就知你想點」情侶間也會有些特別的舉動，看看你和另一半有沒有以下8個「情侶怪癖」，在他人眼中也許覺得奇怪，但情侶怪癖也是愛的表現啊！

【按此睇】情人節戀愛小天才秘笈！禮物驚喜、訂餐廳吃甜品、扮靚變女神全攻略

圖片來源：《孤單又燦爛的神－鬼怪》劇照

情侶怪癖1：喜歡聞對方的體味

據聞，不少男女生都很喜歡聞另一半身上專屬的體味，有時候體味愈濃更加喜歡，聞一聞舒筋活樂，一瞬間活力十足。另一半身上的體味就是「精神食糧」，有他的味道彷彿有種安全感，讓你在他懷中也特別放心舒服。

廣告 廣告

圖片來源：《孤單又燦爛的神－鬼怪》劇照

情侶怪癖2：喜歡咬對方

當喜歡另一半時，就是想佔據他，有些時候因「肉緊」會更想咬他一下。有網友聲稱有紓壓的效果，同時給他留下「愛的印記」。而且輕輕咬一下，就像是撒嬌，有這樣的反應只是甜蜜情侶獨有愛的表現呢。

圖片來源：《愛情發生在三天後》劇照

情侶怪癖3：愛的抱抱

有醫學研究指出，擁抱不只能增進感情，更可以紓解壓力。放工後拖著疲倦身軀，來一個愛的抱抱，也可以充充電。

圖片來源：《愛的迫降》劇照

情侶怪癖4：捏對方的臉

好多情侶都會做的「怪癖」就是捏對方的臉，覺得另一半十分可愛，就會不自覺想捏她的臉，將她的臉搓圓撳扁，甚至看到他們因捏臉而生氣，繼而覺得很可愛，更加想再捏。

圖片來源：《皮諾丘》劇照

情侶怪癖5：幫對方擠暗瘡

「幫對方擠暗瘡」這行為，特別應用在女生們，一但發現男士們臉上有暗瘡，手部便不受控地替他們清理，擠出的一瞬間是非常自癒的！可能在別人眼中是一件噁心之事，但對另一半絕對不會有這樣的感覺，而且還會很享受！

情侶怪癖6：在對方面前放屁

曾經有人說，女神是不會放屁的！而在蜜運中的女生們在愛人面前就可以做自已，有時候更會故意在對方的前面放屁，再補一句「我的屁聞起來香嗎？」也為彼此生活增添一點情趣。

圖片來源：《放屁男》劇照

情侶怪癖7：打雙方的屁股

「打屁股」是一個極之親密的舉動，有很多情侶都玩得樂在其中。他們總喜歡在對方不為意的時候，突然來一個偷襲，然後變成2個人互打屁股，這個舉動絕對可以增進彼此感情的小怪癖！

圖片來源：《美國隊長2：酷寒戰士》劇照

情侶怪癖8：疊字說話方式

和另一半相處期間秒變身為「疊字狂魔」，「BB，我想食飯飯」、「BB，飲咗水水未」。有人說戀愛會令人變得幼稚，跟另一半用疊字說話方式，感覺很肉麻而同時也很甜蜜。其實在另一半面前顯現出幼稚的一面，都是相信對方能夠接納自己最真實的一面。

情侶戀愛Challenge「30日熱戀清單」從簡單基本散步到火辣辣糖果接吻挑戰令愛火升溫

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

情人節快樂：

情人節心理測驗｜單身貴族過來 三個選項看你未來伴侶是什麼類型和何時發展新戀情

情人節2026全攻略！情人節禮物/餐廳/手作/食譜/好去處推薦

2026情人節買花攻略：別只懂紅玫瑰，「碎冰藍玫瑰」藏在花瓣裡的「星辰大海」花語超浪漫