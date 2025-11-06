串燒食譜｜日式居酒屋風大葱雞肉串

日本料理不難做！只要幾個小秘訣，自然能輕輕在家享受美味的居酒屋料理，而且還可以自己調整醬汁的味道，不會像外面賣的一樣又鹹又油！ 歡迎來找貓糧！ 貓糧Youtube：https://bit.ly/37g4hvU 貓糧臉書專頁：www.facebook.com/catcanchannel 貓糧IG：catcanchannel

製作時間: 30分鐘內

份量人數: 1-2人



食材

雞扒 2小塊

大葱 2支

薑泥 1茶匙

蒜泥 1茶匙

醬油 1.5湯匙

味醂 1湯匙

糖 1湯匙

料理酒 1湯匙

黑胡椒碎 少許

竹籤 適量





作法:

1 ：



食材大合照

2 ：

先把薑泥、蒜泥、醬油、味醂、糖和料理酒放進鍋中，煮至醬汁剩下2/3並呈濃稠，取出放涼備用。

3 ：

用廚房紙巾將雞扒抹乾、切成小塊，灑上黑胡椒碎醃10分鐘。

4 ：

大葱切去根部和葱綠，只留葱白，然後把葱白切成約5厘米長的小段。

5 ：

用清水把竹籤浸泡半小時。將雞扒肉和葱白用竹籤相間地串起。

6 ：

燒熱鍋、下少許油，將雞皮向下地把雞肉串以中火煎至兩邊呈金黃色。

7 ：

用油掃把煮好的照燒汁均勻地掃在雞肉串上，並以小火煎至收汁和雞肉串均勻地沾上醬汁即可。

8 ：

完成！

- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/54217

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com