Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

日本紅葉2025｜關西3大楓葉絕景推介！紅爆IG日落靚景單軌車、空中單車俯瞰日本三大絕景之一天橋立、小火車穿越巨杉森林

準備到日本旅遊賞楓、追楓的大家，計劃好行程未呢？今年想特別一點的話，不如參考紅爆IG的三大關西景點，三者都有共通點，就是單軌小火車！三大人氣關西景點分別是奈良生駒山上遊樂園、五代松鍾乳洞，以及能夠俯瞰日本三大絕景之一「天橋立」的空中單車！除了這3個熱門地方外，再為大家送上周邊紅葉景點推介，讓大家可以好好計劃日本紅葉之旅的行程！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

日本楓葉季特色景點1. 生駒山上遊樂園

生駒山上遊樂園坐落於橫跨奈良縣與大阪縣邊界的生駒山山頂，遊樂園處於海拔642米山上，故可眺望大阪平原和奈良盆地，紅葉季節更欣賞到滿山楓葉，景色夠煞食！生駒山上遊樂園園內設有超過20種騎乘設備與遊戲設施，包括日本國內最古老的飛行塔、空中韆鞦、海盜船、卡丁車，以及近期IG爆紅的靚景單軌小火車！坐上單軌小火車，就猶如在半空中欣賞大阪平野區絕景全貌，日落時份更能看到超夢幻的漸層晚霞，無論是一家大細抑或情侶、朋友都一樣啱玩。

遊樂園無須付入場費，如要坐上單軌小火車就要另購遊樂券，遊樂券分有兩種：12次搭乘券及無限搭乘券。兩款遊樂券都適用於生駒山上遊樂園所有遊樂設施，分別在於12次搭乘券只可以使用12次，但可以和朋友一齊使用；無限搭乘券只可同一人使用，但可任玩園內27項設施。12次搭乘券每張3,400日圓，而無限搭乘券則為3,600日圓。

另外，要留意11月份，樂園大部份日子只營業至下午4點，有機會欣賞不到日落景色，但單是一望無際的大阪平野區全貌都足以令你讚嘆不已。如果想發掘更多生駒山上遊樂園附近景點，可以參加Klook的東大阪及生駒私人一日遊，一日去勻石切劍屋神社及生駒纜車等著名景點！

生駒山上遊樂園

地址： 奈良縣生駒市菜畑2312-1（地圖按此）

營業時間：參考營業日曆（逢周四休息）

交通：從生駒纜車「生駒山上站」步行1分鐘

生駒山上遊樂園周邊紅葉景點推介：大阪星田園地（Hoshida Park）

若自駕遊的話，推介去埋大阪賞楓超秘境「大阪星田園地」，可從生駒山上遊樂園開車約25分鐘，即達「大阪星田園地」。每到楓葉季節，懸掛逾半空中的大吊橋被紅葉山巒重往包圍，360度無敵景觀超迷人！

日本楓葉季特色景點2. 五代松鍾乳洞

五代松鍾乳洞位於奈良縣南部的洞川温泉鄉，其入口位處半山高處，是洞川鍾乳洞群之一，被指定為奈良縣的天然紀念物。五代松鍾乳洞是於1929年由赤井五代松所發現，所以以其名字命名。鍾乳洞深達200米，裡面排列着大小各異的鍾乳石，當中最大的石柱「大黃金柱」高達8米，氣勢磅礴，使整個洞窟儼如一件天然的藝術品！

旅客可以選擇步行約10分鐘，或戴着安全帽搭乘小火車上山。搭乘小火車穿越原始森林大約7、8分鐘，就能到達洞口，小火車速度不快，卻車軌路段相當陡峭，但沿途可以看到通天巨杉，在秋天時份更能夠看到橙橙黃黃的景色，十分值得一試！另外，留意五代松鍾乳洞交通不算方便，若人多的話，可包車10小時，去埋附近的紅葉勝地「吉野山」及「御手洗溪谷」。

大阪、京都、奈良10小時來回包車一日遊 | 日本

價錢：$2,286起

SHOP NOW

五代松鍾乳洞

地址：奈良縣吉野郡天川村洞川

營業時間：9:30am-11:30am、1:30pm-3:50pm（逢星期三休息）

交通：近鐵下市口站乘巴士約80分（洞川溫泉方向終點「洞川溫泉」下車）

網址：按這裡

五代松鍾乳洞周邊紅葉景點推介：御手洗溪谷

日本關西地區數一數二的美麗溪谷「御手洗溪谷」，是位於奈良縣吉野鄉天川村的風景名勝，每年11月中便滿山紅葉。

日本楓葉季特色景點3. 天橋立 View Land

「天橋立」與松島、宮島並稱為日本三大絕景，是一段長約3.6公里且自然形成的沙洲，連接著京都府北部的宮津灣兩岸，周邊有許多能欣賞海景與四季變化的悠然景色，而每年11月更可以看到沙洲與紅葉同框的限時美景。除了親自走入沙洲，旅客亦可選擇搭乘纜車前往「傘松公園」或是景觀樂園「天橋立 View Land」兩大展望台以不同角度賞景。

建議大家前往位於文珠山上、天橋立沙洲的南邊的「天橋立 View Land」，除有「跨下看台」和「飛龍觀回廊」等觀景地點，更提供不少遊玩設施，如摩天輪、旋轉木馬、空中散步等，當中最有特色的空中單車，能圍住公園繞一圈，欣賞宮津地區、阿蘇海、松樹林等不同的風景，以不同角度好好細看紅葉美景。

如果懶人不想自己搭車、怕轉車麻煩或困難的話，好推薦參加Klook一日遊，每位只需$473起，即可安心從大阪出發，玩齊天橋立及伊根舟屋，單單是車費都回本！

【包含景點門票】天橋立＆伊根舟屋一日遊（大阪／京都出發）

價錢：$375

按此經Klook預訂

【中/日導覽】海之京都一日遊｜伊根灣遊船・伊根舟屋・天橋立（元伊勢籠神社〜傘松公園〜成相寺）｜大阪出發（含午餐）

價錢：$534起

按此經KKday預訂

天橋立 View Land

地址：京都宮津市文珠437

營業時間：即日起至11月15日9am-5pm、11月16日至2025年2月15日9am-4:30pm

票價（已包入園門票、纜車及單軌電車）：成人850日圓、小童450日圓

網址：按這裡

周邊紅葉景點推介：成相寺

自駕遊去天橋立的話，十分推薦將成相寺加入行程！天橋立與成相寺距離只是約20分鐘車程，每年秋天成相寺五重塔四周的樹葉就會染紅，宛如一副壯麗風景畫，而11月會舉行紅葉夜間點燈活動，大家可不妨夾夾日子參加，感受一下當地慶祝活動的熱鬧氣氛。

更多相關文章：

日本紅葉預測2025出爐！受高溫影響最佳觀賞期比往年遲 札幌、長野遲足10日以上

福岡新酒店紅葉季人均$225.5起！九州首間Ritz‑Carlton/俯瞰博多灣海景/天神站直達 福岡住哪區好？

日本旅遊｜九州一日遊快閃半價優惠！每位$250暢遊太宰府天滿宮/由布院/別府地獄巡遊 紅葉、聖誕檔期都適用

日本紅葉2025｜關西3大楓葉絕景推介！紅爆IG日落靚景單軌車、空中單車俯瞰日本三大絕景之一天橋立、小火車穿越巨杉森林

日本首間哈利波特旗艦店原宿開幕！一文睇清樓層空間介紹+限定周邊+互動展區+整理券領取方法

日本《鬼滅之刃》期間限定解謎探險活動！沉浸式體驗「無限列車」、夜行長1.2公里夜間森林、重現經典打鬥場面

《鬼滅之刃》朝聖地必訪10大現實版朝聖場景！無限城篇多層舞台/炭治郎出生地/善逸火雷神靈感地

東京迪士尼海洋25週年慶典「Sparkling Jubilee」明年華麗登場！1月搶先首演、即睇6大重點活動

東京好去處｜RODEM小型電動車漫遊八重洲與日本橋！無須車牌，10歲以上即可自駕

香港機場貴賓室地圖｜一文睇清貴賓室位置、入場條件、收費 24小時開放Lounge是這間？

香港特區護照確定9月8日加價！升幅高達16.2% 即將過期建議提早續期辦理